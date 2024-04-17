От наших корней – к древу жизни

Выставка «Древо жизни» проходит с 14 по 27 апреля в «Галерее на озере» в Раанане. 18 апреля в 19.00 состоится торжественное открытие выставки. Куратор – Алона Шлейпак.

Выставка для всей семьи

Выставка «Древо жизни», как и все мероприятия, организованные известным куратором выставок и перфомансов Алоной Шлейпак, выросла вокруг объединяющей воедино мастеров изобразительного и прикладных искусств темы. Это глубинное понятие всепобеждающего древа жизни. Если есть корни, есть основа, есть почва, солнце, луна, то Древо жизни будет расти, цвести, давать плоды.

Разные ракурсы трактовки этой темы объединили мастеров живописи, графики, скульпторов, а также мастеров прикладных искусств – керамистов, кукольников, ювелиров.

Важно отметить, что эта глубокая философская тема раскрыта столь многопланово, что увидеть, воспринять, осмыслить и увиденное смогут люди разных возрастов. Приходите на выставку с детьми, пригласите выйти из дома старшее поколение вашей семьи – это событие, впечатление, которое останется у вас в памяти надолго.

В дни работы выставки можно будет встретиться и пообщаться с художниками и мастерами прикладных искусств.

Что нас ждет на открытии выставки?

Помимо продуманной и интересной экспозиции, 18 апреля нас ждет выступление группы La Danse Murska (хореограф Елена Мельник, автор костюмов Татьяна Шульман). Будет исполнен танец в стиле рыцарского периода средневековой Европы.

Наталья Дижур, автор трансформационных игр с Таро, расскажет о свой игре Древо жизни и других проектах.

Ирина Заманская – мастер аквагрима – удивит и взрослых и детей своим мастерским владением техниками росписи лица и тела.

Открытие выставки посетит мэр Раананы Хаим Бройда.

Дни и часы работы:

Воскресенье-четверг с 12.00 до 19.00

Пятница 11.00–16.00

Суббота 12.00 – 16.00

Адрес: дерех ха Парк, 10, Раанана

Вход свободный без предварительной записи.

Фото предоставлены организатором выставки.

Главное фото: Александр Ханин