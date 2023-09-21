Открыт набор в хоккейную академию OneIce Arena

Современная ледовая арена OneIce Arena приглашает на хоккейные тренировки мальчиков и девочек от 5 лет. Занятия проводятся для всех уровней подготовки. Для тех, кто делает на льду первые шаги, предоставляется форма, клюшка и коньки.

На арене работает квалифицированный тренерский состав: наставники сборных Израиля, участники чемпионатов мира и международных турниров.

Занятия проводятся по современным методикам подготовки и воспитания хоккеистов, развивая не только игровые и физические качества детей, но и формируя индивидуальность личности каждого воспитанника.

Кроме ледовых занятий, в комплекс входят и тренировки по общей физической подготовке, которая развивает ловкость, координацию, быстроту, выносливость и гибкость.

Тренировки проходят сразу на двух площадках – большом и малом поле, что позволяет в одно время готовиться сразу нескольким группам.

Родители всегда с комфортно могут наблюдать за успехами своих детей: для этого под куполом арены размещены удобные трибуны, а между катков расположено итальянское кафе с панорамными окнами на лед.

Благодаря появлению в 2019 году OneIce Arena улучшились результаты наших спортсменов на международных соревнованиях.

В минувшем сезоне сборная Израиля по хоккею U18 завоевала золото на чемпионате мира III дивизиона группы А в Исландии, а команда U20 в своем дивизионе пробилась в финал мирового первенства в Турции.

В марте на льду арены прошел первый чемпионат мира по хоккею в истории страны – женский турнир III дивизиона группы В. Израильтянки в родных стенах смогли одержать свою дебютную историческую победу над сборной Боснии и Герцеговины (4:1).

В январе следующего года состоится уже мужской чемпионат мира U20 III дивизиона группы А.

Крупнейшая ледовая арена Израиля OneIce Arena находится в мошаве Тнувот всего в 10 км от Нетании. Под сводами комплекса расположен также спортивный магазин с инвентарем для хоккея на льду и на роликах, фигурного катания.

Кроме того, в выходные и праздничные дни на арене проводится массовое катание для всех желающих. Есть прокат и заточка коньков.

Дополнительная информация, запись в кружки и детский лагерь, режим работы и покупка билетов – на сайте https://www.oneice.co.il/.

Фотографии: Senya Alman и OneIce Arena

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting