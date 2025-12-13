Открытие года: спектакль «Солнечная линия» в Израиле

Текст и фото (© Мария Шамина) – по материалам пресс-релиза

Что общего у звёзд шоу Comedy Woman Александра Гудкова и Натальи Еприкян кроме самого шоу, команды КВН и многолетней дружбы? Ответ неожиданный: их объединил первый театральный опыт – спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева «Солнечная линия». Каков результат? Израильская публика сможет оценить его совсем скоро: премьера — в начале наступающего года.

Что происходит, когда связь между двумя людьми еще теплится, а понимание исчезло? Можно ли услышать другого, если разучился слушать себя? Где проходит линия света, рассекающая тьму непонимания? Способны ли двое, заблудившиеся во мраке отношений, на честный разговор? Эти вопросы ставит спектакль «Солнечная линия» по пьесе одного из самых ярких современных драматургов – Ивана Вырыпаева.

На сцене – дуэт исполнителей, мастерски транслирующих внутреннее напряжение вырыпаевского текста. Александр Гудков, – шоумен, креативный директор и неизменный участник проекта Comedy Woman, – и Наталья Еприкян, одна из самых ярких звёзд этого шоу, превращают пьесу в столкновение темпераментов, интонаций и характеров. Делают они это искренне и смешно, трогательно и до боли узнаваемо – в разыгранной истории каждый непременно увидит частичку себя.

Режиссёр спектакля – Роман Феодори, многократный лауреат «Золотой Маски» и других театральных премий, хорошо известный в Израиле по постановке «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича». В его «Солнечной линии» много света – реального и метафорического, много движения – яркий пластический рисунок создан хореографом специально под Гудкова и Еприкян, много эмоций – они крепко держат сюжет и не отпускают зрителя до самого финала.

В центре сюжета – пара, застрявшая в собственном доме до утра. Привычные роли уже не работают, взаимные претензии звучат как эхо, а попытки объясниться неизбежно сталкиваются с неспособностью партнера услышать. Но, как оказывается, именно в этой точке обнуления и рождается возможность сказать честные слова, посмотреть на себя глазами другого, перейти невидимую черту – ту самую солнечную линию, разделяющую привычное и настоящее.

Несмотря на выбор актёров с ярким юмористическим бэкграундом, «Солнечная линия» говорит о наболевшем вполне серьёзно. Говорит о том, что невозможно жить вместе, не попытавшись понять друг друга. Вырыпаев никогда не превращает философию в назидание, его драматургия держится на иронии и честности, на ритме и динамике – ингредиентах, которые и в этом спектакле позволяют смешивать абсурд, комедию и трагедию так, как это происходит в реальной жизни.

«Солнечная линия» уже стала одним из самых обсуждаемых театральных событий последних лет. Это спектакль-терапия, спектакль-напоминание о том, что близость не рождается сама по себе — за неё нужно бороться. Главное – не прекращать попыток.

Спектакль «Солнечная линия» можно увидеть в Израиле 4.01.26 в Ашдоде, 5.01.26 в Хайфе и 6.01.26 в Тель-Авиве.

Билеты: https://www.bardpr.com/afisha