Открытие третьего сезона концертной серии «Песни Lied в пите»

«Наяву – любовные песни»

Серия «Песни Lied в пите», в которой встречаются мир художественной песни и израильская культура, открывает третий сезон необычной программой — диалогом между классическими любовными песнями великих композиторов и современными лирическими текстами, написанными израильтянками.

Хотя художественная песня обычно воспринимается как жанр строгий и респектабельный, в действительности она нередко оказывается куда более дерзкой: говорит о любви, скрытых чувствах, личных фантазиях и о том, что не принято произносить вслух.

В программе — произведения Моцарта, Доницетти, Вольфа, Пуленка, Давида Зебба, Йосефа Барданшвили, Йони Рехтера и других, на тексты от «Песни песней» и Гёте — до Мерике, Лорки, Бялика, Йорама Тахарлева и Ханоха Левина. Все эти стихи объединяет тема бурлящих страстей. Сопрано Яэль Левита воплотит на сцене целую галерею персонажей; за роялем – Идо Ариэль.

Как и вся серия, этот концерт создаёт мост между классической художественной песней и израильской культурной реальностью. Книга «Наяву: сексуальные фантазии израильских женщин», составленная писательницей и художницей Рони Гельбфиш, — уникальное издание о свободной женской сексуальности. Это сборник голосов израильтянок, которые открыто и честно говорят о своём внутреннем мире. Во время концерта Гельбфиш поделится историей создания книги и прочтёт избранные фрагменты.

Классический Lied — в «израильской пите»: художественная песня, помещённая в локальный культурный контекст.

«Наяву» — 4 декабря 2025 года, 20:00, студия Аннет, Тель-Авив

Серия концертов «Песни в пите», которая соединяет мир классической вокальной миниатюры с современной израильской культурой, откроет новый сезон 4 декабря концертом «Наяву». В программе участвуют сопрано Яэль Левита, писательница и художница Рони Гельбфиш и пианист Идо Ариэль.

Художественная песня — Lied — всегда умела говорить о самом интимном: о тайных чувствах, личных фантазиях, о том, что в обычной жизни не произносят вслух. Несмотря на её репутацию жанра строгого и благородного, в действительности она куда более дерзкая, чем кажется. За изящными мелодиями часто скрываются кипящие желания, а порой и намеренная грубость. В этом концерте Яэль Левита наделит голосом множество таких персонажей — и их страстям.

В Lied классического европейского канона встречаются самые разные истории. У Моцарта юная пастушка с улыбкой принимает увядшую фиалку от поклонника; у другого автора женщина рассказывает о своем «свидании с волшебником»; один герой фантазирует о связи с узницей, другой наставляет девушек быть осторожнее с мужскими ухаживаниями. У Доницетти героини смелее и независимее — они сами ищут встречи с мужчинами. У Гуго Вольфа одна женщина не может забыть потрясающий эротический опыт, а другая требует любви почти без меры. А Франсис Пуленк в своих «грубых песнях» вовсе не стесняется прямоты, вплоть до анатомических деталей.

«Песни в пите» продолжает открывать художественную песню для израильской публики: впервые произведения Моцарта и Пуленка будут исполнены в переводе на иврит — чтобы текст воспринимался напрямую, без барьера языка.

В израильском репертуаре любовная тема ничуть не менее богата. Концерт откроется «Песнью Песней» на музыку Давида Зебба; далее — Бялик в обработках Нерди и Энгеля, тексты Йорама Тахарлева, Лорки и Ханоха Левина, в композициях Яира Розенблума, Йосефа Барданшвили, Йоси Бен-Нуна и Йони Рехтера. Звучит и премьера песни на слова выдающейся идишской поэтессы Кадьи Молодовской, написанной Ювалем Цореном. Её строки — смелые, болезненные и очень живые — по-особенному слышатся в этом контексте.

И в этом концерте серия «Песни в пите» продолжает создавать особую встречу между искусством классической вокальной миниатюры и современной израильской культурой. В 2022 году издательство «Криха» выпустило книгу «Наяву: сексуальные фантазии израильских женщин», составленную писательницей и художницей Рони Гельбфиш. Это необычное издание — собрание голосов израильских женщин, говорящих от первого лица и смело открывающих читателю свой внутренний мир. Гельбфиш создала подлинно уникальное произведение, в центре которого — свободная женская сексуальность. Во время концерта, между песнями, она расскажет о процессе создания книги, прочтёт избранные фрагменты и поделится тем, какой отклик «Наяву» вызывает сегодня.

И в следующих концертах серии продолжатся оригинальные встречи между художественной песней и израильской действительностью. Второй концерт — «Искусство любви (той самой, настоящей» (февраль–март) — представит любовные песни в исполнении меццо-сопрано Рахель Френкель, в диалоге с видеoартом в сотрудничестве с галереей «Мекарер» и куратором Ирис Пшедацки.

Третий концерт (май–июнь) — «Здесь хорошо? Zdes khorosho» — объединит сопрано Аллу Василевицкую и Эрика Эвера – поэта жанра spoken word — сочетания поэзии, ритма и сценического исполнения. Они исполнят программу из русских песен и песен репатриантов из России — с новым взглядом на опыт иммиграции в Израиль.

«Песни в пите» — это израильский дом художественной песни. Проект пианиста, переводчика и редактора Идо Ариэля предлагает публике регулярные оригинальные концерты высокого уровня, с глубокими, живыми и доброжелательными пояснениями. Зрители встречаются с лидером — классическим жанром, тонкой формой для голоса и фортепиано, исполняемым на языке оригинала и на иврите. «Лидер в пите» создаёт новые аранжировки, поддерживает современное израильское творчество и соединяет классику с местной культурой.

«Наяву», 4 декабря 2025 года, 20:00, Студия Аннет,

Швиль ха-Мерец 2, Тель-Авив

