Первый Большой Stand Up в Израиле

В Бат-Яме прогремел первый большой вечер стендапа. В «Гейхал а-тарбут» собрались комики разного стиля, а зрители смогли оценить выступления сразу нескольких поколений юмористов.

Благодаря большой алие в этом году русскоязычный стендап получил мощный толчок. И в этот четверг на сцене появилось сразу девять комиков. А открыли шоу полуфиналист Comedy Баттл на ТНТ Константин Ронченко и известный продюсер юмористических проектов на ТВ Леонид Школьник. Разогревать публику долго не пришлось, смех и аплодисменты посыпались с первых минут выступления.

На сцене появлялись комики на любой вкус. Это и бодрый новый репатриант Кирилл Селегей, рассуждавший о лучших позах для сна и Вова Тамаркин, который в манере “покер фейс” рассказал о приключениях израильского велосипедиста. Бат-ямец Антон Куликов убеждал, что работать на стройке лучше, чем сидеть в офисе, а хайфчанин Коля Ким рассказал, что Путин и Биби его преследуют даже в израильских парикмахерских. Улыбчивый Миша Слоущ пошутил над Лукашенко, но попросил не выкладывать видео, потому что у него в Беларуси остался чемодан.

Не обошлось в этот вечер и без сюрпризов. На сцену поднимались артисты, которых не было в афише. Андрей Карповский из Ашдода познакомил публику с жанром “one line” – шутка в одну строку.

Но главным открытием шоу был выход 13-летнего Якова. Несмотря на юность, ему удалось “немного снизить средний возраст израильского стендапа” и попросить не рассказывать об этом, потому что “эти старые комики такие ранимые”. В финале выступления выяснилось, что фамилия у Якова – Школьник. Папе Леониду за сына было не стыдно, а зал проводил юношу бурными овациями.

Вслед за Яковом вышел “зубр израильского стендапа”, как его окрестили ведущие, – Влад Слободов. Опытному комику пришлось нелегко – матом в этот вечер ругаться запретили. Но это не повлияло на его выступление, которое вызвало бурю эмоций в зале, потому что шутки про сорокалетний возраст от Владоса находили максимальное понимание и сочувствие.

Завершал шоу интеллигентный стендап от Ронченко (он же и разогревал зал). Добрая, с тонкой иронией подача Константина ювелирно подвела итог вечеру юмора в Бат-Яме – большому стендапу быть! Кому-то формат зашел, кому-то просто понравился. Люди разного возраста эмоционально реагировали на истории, рассказы и короткие реплики десяти джентльменов в разном. Ждем даты следующего стендапа.

Дмитрий Мирский

Фото Сергей Демьянчук

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