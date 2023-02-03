Первый кинофестиваль в Рахате

У нас февраль и наконец-то пошли дожди. Так что в путь: за грибами и в Негев. За грибами – тут я не советчик, у всех своя заветная поляна. За цветами в Негев – тут я тоже не советчик, так что вот сайт в помощь – https://www.habsor.co.il/ . На этом сайте собрана почти вся информация о фестивале «Даром Адом» – традиционном фестивале в Негеве «Красный Юг», где цветы – лишь малая толика развлечений. Их – развлечений – больше, чем цветов, так много, что на сайте их поделили по категориям – от концертов до экскурсий – по рубрикам, дням и неделям. Всего так много, что если судить по заголовкам сайта, то в феврале 5 недель. Иначе всё не успеть и все не вместить, видно время в Негеве в феврале растягивается – раскидисто как степь. И, даже несмотря на 5 недель, на сайте не нашлось почему-то места для нового кинофестиваля – Первого фестиваля Средиземноморского и Ближневосточного кино в бедуинском городе Рахате, который (фестиваль) считается частью «Красного Юга», кулинарно-музыкально-экскурсионные мероприятия которого проводятся в Рахате уже в седьмой раз, а вот кинофестиваль – в первый.

Самый крупный бедуинский город – Рахат – попадает в заголовки в основном благодаря разборкам: политическим, клановым, между строительными подрядчиками и «крышами», между бандитами и молодежными группировками, городскими властями и мусоровозами; в силу проблем общественных, социальных, образовательных. В Рахате пару лет назад с помпой открыли бассейн – теперь нужно много помп; открыли в феврале прошлого года и культурный центр, и как раз в нём и проводят Первый фестиваль Средиземноморского и Ближневосточного кино, на котором в течение февральских уик-эндов будут показаны 40 фильмов – художественных и документальных, в том числе и местных кинорежиссеров. Фестиваль этот – также повод для тех, кто не знает, что в Израиле есть периферия, про это узнать, попутно узнав и про культурную жизнь в Негеве. Это также и попытка изменить восприятия Рахата обществом. 40 фильмов – это фильмы из Ирана, Италии, Франции, Косово, Испании и Саудовской Аравии,.

Фестиваль включает в себя премьерный показ документального фильма «Джира» об операции «Литой свинец» 2008 года, снятого режиссером из Рахата Йосефом Абу Медигамом. На фестивале пройдут встречи с режиссерами, сценаристами, кинокритиками, актерами, дискуссионные и лекционные вечера., буду показаны фильмы для детей и всей семьи. В фойе Культурного центра пройдет кулинарная ярмарка из стран Средиземноморья, и блюда ярмарки адаптированы к фильмам, показывающимся в то или иной день (кухня французская, турецкая, итальянская, а не только бедуинский кофе).

Во время фестиваля можно посмотреть предпремьерные показы фильмов, таких как «Вкус яблок – красный» – драма друзского режиссёра Ихаба Тарабие об исчезновении и возвращении брата друзского шейха на Голанах, или «Египетская песня о любви», премьера которого состоялась на Иерусалимском кинофестивале, исследующего историю евреев из арабских стран – документальный фильм режиссера Айрис Заки.

Даниэль Альтер, художественный руководитель фестиваля (участвовавший также в организации фестиваля кофе в Рахате прошедшей осенью и руководящий недавно открывшимся центром пластических искусств Рахата) отобрал 40 фильмов из 400 заявок. Открыл фестиваль вчера, в четверг, фильм «Ваджда» из Саудовской Аравии, поставленный женщиной-режиссером и рассказывающий о девушке по имени Ваджда, живущей в Эр-Рияде, и о ее желании кататься на велосипеде, хотя в ее стране это запрещено.

В весьма эклектичную программу этого фестиваля вошли анимационные фильмы, драмы, комедии, документальные фильмы и отмеченные наградами ленты, в том числе и фильм «Арабский блюз », вышедший в 2019 году – захватывающая и необычная комедийная драма, которая была показана на кинофестивалях в Торонто и Венеции, чей сценарий и игра ирано-французской актрисы Голшифте Фарахани были отмечены критиками; иранский фильм «Фрида», удостоенный «Оскара» как лучший иностранный фильм; а также израильский фильм «Мой ребенок» – драма Нира Бергмана, получивший приз «Офир» за лучший сценарий и лучшую мужскую роль; французский фильм «Лола и ее братья» и другие.

Кстати, стоимость билетов на фильмы кинофестиваля в Рахате – по 10 шекелей! Чем не повод поехать в Негев, и заодно увидеть по пути анемоны.

القصر الثقافي بايس رهط – היכל הפיס לתרבות רהט

Похожее