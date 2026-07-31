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Впервые в Израиле: международный тематический парк Playmobil

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Любимые игровые миры Playmobil оживут в огромном интерактивном парке, где гостей будут ждать больше 30 гигантских фигур, зоны виртуальной реальности, замки, пираты, джунгли и множество развлечений для всей семьи.

С 24 июля по 31 августа, ежедневно, в комплексе Zappa Midtown Tel Aviv.

Рыцари и принцессы, пираты и драконы, единороги, джунгли и шумные города — все культовые игровые вселенные Playmobil впервые соберутся под одной крышей. Дети получат уникальную возможность в буквальном смысле войти в мир любимой игры и стать участниками захватывающих приключений.

Фото: Ури Хиршлер

Playmobil — один из самых известных производителей, чьи игрушки пользуются популярностью по всем мире — выбрал нашу страну для запуска этого масштабного проекта, что подчеркивает доверие международной компании к израильской аудитории.

Фото: Ури Хиршлер

Посетителей парка ожидает встреча с более чем 30 гигантскими персонажами высотой почти два метра. Фигуры оснащены движущимися элементами, звуковыми эффектами и специальной подсветкой. Благодаря интерактивным экранам каждый ребенок сможет сам превратиться в героя Playmobil, посетить впечатляющий замок рыцарей и принцесс, отправиться в плавание на пиратском корабле в зоне виртуальной реальности, исследовать джунгли и окунуться в атмосферу Playmobil City.

Фото: Ури Хиршлер

В городском пространстве Playmobil City гостей ждут киносеанс, полицейский участок, парикмахерская, игровые зоны со свободным доступом и огромный сухой бассейн с шариками.

Парк объединяет классический игровой мир Playmobil с современными технологиями, впечатляющими декорациями и интерактивными развлечениями. Здесь каждый ребенок становится героем собственной истории. В каждой тематической зоне гостей ждут новые приключения: встречи с рыцарями и драконами, пиратские путешествия, ролевые игры, творческие мастер-классы и игровые пространства для детей разных возрастов.

Фото: Ури Хиршлер

Этот международный проект позволит семьям встретиться с любимыми мирами и персонажами Playmobil в натуральную величину. Без сомнения, парк станет одной из самых ярких семейных достопримечательностей этого лета.

Дополнительная информация:

Парк будет открыт с 24 июля по 31 августа 2026 года

Часы работы:

  • Воскресенье–четверг: 10:00–17:30 (последний вход в 16:00)
  • Пятница: 10:00–16:00 (последний вход в 14:30)
  • Суббота: 09:00–17:30 (последний вход в 16:00)

Комплекс полностью доступен для посетителей с ограниченными возможностями.

Билеты в кассе «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/playmobil-park-beyond-imagination

Официальный сайт Playmobil: https://www.playmobilsummer26.co.il/

Фото: Ури Хиршлер

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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