Поэзия эпохи перемен. Тенденции наперекор

Дмитрий Быков в Израиле. Творческий вечер «Новый свет». С 21 по 27 декабря 2024 года – в пяти городах страны.

«Новый свет» – название сборника стихов, написанных за последние годы в Америке – за те годы, когда наша жизнь столь непредсказуемо изменилась. Это предельно откровенные стихи – на грани эстетического шока, как и сами встречи с Дмитрием Быковым – это всегда встречи с бузотером – с писателем, поэтом, публицистом, литературным критиком, оппозиционером и активистом, автором невероятного множества публицистических, литературоведческих и полемических статей, властителем умов, человеком, умеющем быть в центре внимания и быть невероятно внимательным, с человеком, которого обожают и ненавидят, любят и уважают. На сей раз во главе угла будут стихи – новые стихи, написанные Дмитрием Быковым в Новом свете – в Нью-Йорке, где он живет с 2021 года и преподает в Корнелльском университете. Будут и старые стихи, хотя стихи не бывают старыми, будут ответы на вопросы – любые, но заданные в деликатной и уважительной форме, будут и песни. Будет разговор с публикой — такой же насыщенный, как поэзия Дмитрия Быкова, временами едкий, временами душевный, но всегда откровенный.

Быков – не только поэт и писатель, но и выдающийся рассказчик, увлекающий публику своими размышлениями о жизни, культуре и политике. Его поэтические вечера – не просто чтение стихов, а перформансы, где лирика, сарказм, философия и юмор переплетаются, создавая эмоциональный эффект и пространство для диалога, где каждый может увидеть новый взгляд на мир.

Вот что говорит сам Дмитрий Быков: «Поэзия, как мне представляется, отменяет «культуру отмены», поэзия запрещает запрещать. В свое время, когда Мандельштам пытался уговорить Бухарина, чтобы тот вступился за приговоренных, он отправил ему свою книгу, а в подписи написал: «…в этой книге каждая строчка говорит против того, что Вы собираетесь сделать». Поэзия отменяет казнь, поэзия отменяет насилие, пытается найти общий язык. Поэзия действительно играет в мире ту роль, которую должна бы играть дипломатия». И еще: «Стихи могут быть трагичны, отчаянны, мучительны, но всё равно обязаны дарить читателю чувство счастья».

Поэзия играет свою роль, а в поэзии Дмитрия Быкова важную роль играют ирония и сарказм, что превращает его стих в произведения актуальные, злободневные и близкие многим читателям. По его мнению, поэзия — это не просто форма литературного творчества, а способ познания мира и самовыражения. Быков неоднократно подчёркивал, что поэзия помогает людям лучше понять себя и свою эпоху. Его новые стихи часто основаны на текущих событиях, на той действительности, которая окружает его и его читателей. Он поднимает вопросы свободы, справедливости, ответственности и смысла жизни, порой прибегая к аллегориям и символике. Новые стихи Быкова не оставляют читателя равнодушным: они требуют размышлений и вызова внутренним убеждениям. Быков убеждён, что поэзия – это нечто гораздо большее, чем просто набор слов и рифм, это своеобразное «магическое заклинание», воздействующее на человеческое сознание.

«Чтобы радоваться, надо ведь иногда очень немного. Достаточно никуда не спешить, или ненадолго перестать бояться, или получить от Бога внезапную милость. И тогда стихи приходят как благодарные слёзы. Но сегодня не до благодарных слёз. Вот говорят: поэзии нет, потому что она не нужна. Неправда это! Она нужна как воздух, потому что поэзия — концентрат силы и счастья, а в нашем обществе сейчас и то, и другое в огромном дефиците».

Когда в жизни всё выглядит не особенно перспективно, стихи пишутся очень хорошо. Они выручают тех, кто их пишет, и тех, кто их читает. В последние пару лет это весьма актуально: на фоне трудного исторического периода эмоции заострились. Тут и любовь, и боль, и причастность к переломному моменту в истории, и некоторая обречённость.

«Сейчас много пишут все: и графоманы, и беженцы, и украинцы в окопах, и русские в эмиграции. Я написал за два года две книги стихов. Поскольку в них я выражаюсь полнее и свободнее, чем в прозе, мне хочется ими поделиться. Кто пишет стихи — тот уже не один», — говорит Дмитрий Быков. – Я все-таки поэт и поэтому буду с удовольствием читать для вас стихи. Стихи, написанные в Штатах за последний год, не до конца понятны мне самому. Это действительно новый свет, который довольно неожиданно в меня ударил. Они гораздо проще прежних и, наверное, свободнее. И несмотря ни на что, они счастливее, потому что я перестал наконец стесняться себя самого».

На каждом творческом вечере Дмитрия Быкова второе отделение начинается с ответов на груду записок. Это та часть вечера, которую поклонники ни за что не пропустят. Это отдельная возможность поговорить и понять, что происходит с нами и попробовать увидеть «Новый Свет» сквозь призму Дмитрия Быкова для нового осмысления нашей жизни. Сегодня, когда в мире сместились принятые ценности, живая встреча с поэтом, обладающим безграничным интеллектуальным багажом, становится настоящим событием для поклонников.

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Дмитрий Быков в Израиле. Творческий вечер «Новый свет».

В вечерах примет участие бард Вадим Гефтер.

Часть гонорара Дмитрия Быкова от его встреч в Израиле будет перечислена в одну из амутот, занимающихся помощью ЦАХАЛю.

Нетания, 21.12.2024, суббота, Гейхал ха-Тарбут – « Аудиториум», 20:00

Тель-Авив, 22.12.2024, воскресенье, Бейт ха-Хаяль, 20:00

Беэр-Шева, 23.12.2024, понедельник, «Тамуз Бейт ха-музика», 20:00

Хайфа, 24.12.2024, вторник, «Аудиториум», 20:00

Ашдод, 27.12.2024, пятница, матнас «Дюна-Юд», 20:30

Заказ билетов – http://did.li/dvvZH

Фотографии (© лекторий «Прямая речь») предоставлены Дмитрием Быковым и продюсерской компанией Talisman Global Productions