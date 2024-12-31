Пожалуйста, постарайтесь не забыть…

Верхнее фото – база Шура. Фото – © Рои Йосеф. Источник фото – https://www.tmu-na.org.il/?CategoryID=220&ArticleID=6015

Жизнь слишком динамична для того, чтобы подводить итоги вечером одного года перед прыжком в год следующий. Вместо подведения итогов я вчера пошла в театр «Тму-На» на спектакль «Шура» драматурга и режиссера Рои Йосефа. И хорошо, что это было 30 декабря: этот спектакль стал своего рода итогами года, спектакль о том, что мы никогда, никогда не должны забыть того, что произошло. И, скорее всего, забудем, если не мы, то наши дети и внуки, но такие спектакли забывчивость все-таки отсрочивают.

«Шура» – спектакль о лагере Шура – военной базе ЦАХАЛа недалеко от Рамле, которая среди прочих ее целей служит основной базой для штаба военного раввината, куда свозили тела погибших 071023. Для того, чтобы идентифицировать тела, члены Военного раввината использовали также технологии и средства, принятые в археологии. Об этом и о тех людях, которые участвовали в опознании тел – в судебно-медицинской экспертизе, чтобы убедиться, что захоронение может быть проведено и что имя жертвы может быть названо, об их чувствах, страхах, самоанализе, совести, дружбе, попытках привыкнуть к невозможному – к тому, чем они занимаются, и рассказывается в документальном спектакле драматурга Рои Йосефа «Шура: задача идентификации жизни», премьера которого прошла на Фестивале Израиля 2024 при содружестве с театром «Тму-На» прошедшим летом в одном из поселков Отеф Газа. Пьеса и спектакль в жанре документального театра основаны на дневниках и разговорах с сослуживцами во время двух месяцев резервистской службы Рои Йосефа после 071013 и он сам предстаёт в пьесе как персонаж и сам играет в спектакле. В течение шестидесяти дней Рои Йосеф занимался одним из самых непредставимых в обыденное время дел – идентификацией жертв резни. В течение долгих часов Рои и другие солдаты искали какие-либо опознавательные знаки, которые облегчили бы распознавание погибших и позволили бы их похоронить. В перерывах Рои доставал компьютер и начинал писать. Он записывал то, что видел, слышал, переживал: мысли, моменты, картины, которые разворачивались перед его глазами, точно фиксируя то, что творилось и говорилось вокруг него. Записывал и спонтанные интервью с теми, кто был рядом с ним в этом жутковатом месте, где, тем не менее, зарождалась дружба и велись глубокие разговоры в попытке осмыслить катастрофу 071023 и свое место в ней; осмыслить то, как можно это пережить всем вместе.

По-английски Йосеф назвал пьесу «Эккиклема» — это площадка, которая выкатывалась из центра сцены, платформа для переноски тела, используемая в древнегреческом театре, чтобы представить зрителям смерть персонажа. Платформы, морг, холодильник, мешки для трупов, щетки и тряпки для уборки – это антураж спектакля. Восемь персонажей и их монологи, диалоги, их разговоры – разговоры живых, оплакивающих мертвых – действие.

Меня поразило, что изначально останкам – телам погибшим – давали пятизначные номера, предполагая, по всей видимости, что масштабы зверств 071023 были еще больше (изначально в морге «Шура» было 300 мест).

В одной сцене двое людей спорят о том, насколько холодно в морге, в другой человек мрачно заявляет, что самое трудное для него — это видеть мертвецов в обуви: «Они не знали, что это был последний раз, когда они зашнуровывали свои ботинки, – говорит он. – Никто никогда не знает».

Сам же Рои Йосеф говорит: «Эта пьеса – театральное произведение, которое идентифицирует жизнь. Меня послали в Шуру опознать погибших. Я был живым человеком, дающим имя тем, кто умер».

Рои Йосеф – израильский драматург и театральный деятель, лауреат премии «Золотой еж» 2022 года в номинации «Драматург года» и лауреат премии Розенблюма в области исполнительских искусств (2024). Во время службы в армии он служил в следственном отделе военной полиции и продолжает служить в этих частях во время резервистской службы. Он также – докторант программы культурных исследований в Университете Бар-Илан и выпускник факультета режиссуры в Школе исполнительских искусств колледжа «Кибуцим». Его драматургия относится к жанру документального театра, так что неудивительно, что он – автор и персонаж своих спектаклей и сам принимает участие в их постановках. Так и в «Шура»: он постоянно находится на сцене – молчаливый персонаж-наблюдатель. Его пьесы всегда опираются на реальность, он стремится быть активным персонажем своих работ. Большинство его работ тяготеют, пожалуй, даже к жанру документальному кино и этнографии, которая также является областей исследований Рои Йосефа, заодно работающего еще и учителем иврита в начальной школе.

Билеты на спектакль «Шура» 6 и 8 января уже закончились. Можно купить билеты на мартовские спектакли. Сделайте это – чтобы не забыть.

https://www.tmu-na.org.il/?CategoryID=220&ArticleID=6015

Мы вышли после спектакля в дикий, черный, косо бьющий декабрьский ливень. Добежали до машины – раздалась сирена воздушной тревоги…

С Новым годом – пусть он будет лучше!

Маша Хинич

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