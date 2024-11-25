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Дети выходного дня

Предновогоднее волшебство в Blue Ice Arena Ашдод

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Верхнее фото предоставлено Blue Ice Arena

Вы замечали, что в последние годы люди стараются растягивать праздники как можно дольше? Ханукальные пончики появляются в кондитерских чуть ли не на следующий день после Суккота. Костюм на следующий Пурим заказывают, едва затихают звуки трещоток и праздничных карнавалов этого года. А рождественские ярмарки в Европе зажигают свои огни все раньше и раньше. И это прекрасно! Ведь праздники приносят массу положительных эмоций и делают нас счастливее.

Фото предоставлены Blue Ice Arena

Но почему бы нам тогда не продлить один из самых любимых многими праздник – Новый год? 13 и 14 декабря у жителей Ашдода будет уникальная возможность окунуться в праздничную зимнюю атмосферу и зарядиться по-настоящему новогодним настроением! Ведь в эти два дня в Ашдоде впервые будет показано новогоднее шоу на льду.Ледовый дворец Blue Ice Arena приглашает жителей и гостей города на шоу «Звезды на льду» с участием мастеров фигурного катания, которые представляют нашу страну на международных соревнованиях. Лучшие спортсмены-фигуристы исполнят яркие номера и поразят вас виртуозным катанием на льду самого нового израильского катка. Если вы любите этот красивый вид спорта, то просто не можете пропустить их выступления!

Фото предоставлены Blue Ice Arena

Фото предоставлены Blue Ice Arena

А те зрители ледового шоу, которые сами захотят покататься на коньках, смогут воспользоваться исключительной льготой «1+1» и получить второй билет на каток в подарок (на один сеанс продолжительностью 45 минут). Льгота будет действовать после представления на исходе шабата и всю следующую неделю (по предъявлению билета на шоу «Звезды на льду» на кассе и при условии предварительной записи и оформления разрешения на катание на сайте арены: https://www.blueice.co.il/

Новогоднее представление организовано муниципалитетом Ашдода при поддержке заместителя мэра адвоката Эли Нахта.

Огромный комплекс Blue Ice Arena общей площадью 3,5 тысячи кв. метров открылся в июне 2024 года в бывшем торговом центре «Ашдод» рядом с парком Элишева. Его ледовая арена размером 1300 кв. м и зал с непревзойденным в Израиле оборудованием соответствуют высоким международным стандартам и подходят для проведения национальных и международных соревнований. Кроме того, каток используется для обучения фигурному катанию и хоккею детей и взрослых, а также как популярное место семейного отдыха и развлечений.

Фото предоставлены Blue Ice Arena

Посетителей Blue Ice Arena ждут превосходный лед и лучшие коньки. Новички и те, кто уже твердо стоит на коньках, с удовольствием проводят свободное время в этом месте с друзьями и семьей. В ледовом дворце также проходят частные и деловые мероприятия.

Желающие отточить свое мастерство вступают в клуб фигурного катания Ice Chips, где есть команды разного уровня для детей, молодежи и взрослых. Члены клуба могут посещать организованные тренировки и пользоваться расширенными услугами арены.

Фото предоставлены Blue Ice Arena

Blue Ice Arena также стал домом для хоккейного клуба Ashdod Chips, который приглашает детей, молодежь и взрослых записаться на тренировки в группах всех уровней, от новичков до опытных спортсменов, на самом новом льду и в лучших условиях в Израиле

В дальнейшем на арене будут проходить соревнования по хоккею и фигурному катанию, благодаря чему она станет израильским международным центром зимних видов спорта.

Новогоднее шоу «Звезды на льду» в Blue Ice Arena:

Пятница 13 декабря – в 14:00
Суббота 14 декабря – в 18:30
Особая цена билета на шоу: 56 шек.
Билеты в кассе «Браво»: https://bit.ly/3OnsWR0

Адрес Blue Ice Arena: ул. Макс Нордау 11, Ашдод. Часы работы катка: воскресенье – с 11:15 до 16:45, понедельник, вторник и четверг – с 10:00 до 22:00, среда – с 9:45 до 15:45, пятница – с 10:15 до 16:15, суббота – с 18:00 до полуночи.

Для приобретения билетов на каток в рамках льготы «1+1» необходимо будет предъявить на кассе билеты на ледовое шоу и разрешение на катание, которое следует оформить на сайте https://www.blueice.co.il

Приходите в ледовый дворец Blue Ice Arena, чтобы впечатлиться мастерством наших фигуристов и получить заряд новогоднего настроения!

Фотографии ледового дворца предоставлены Blue Ice Arena

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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