Предновогоднее волшебство в Blue Ice Arena Ашдод

Верхнее фото предоставлено Blue Ice Arena

Вы замечали, что в последние годы люди стараются растягивать праздники как можно дольше? Ханукальные пончики появляются в кондитерских чуть ли не на следующий день после Суккота. Костюм на следующий Пурим заказывают, едва затихают звуки трещоток и праздничных карнавалов этого года. А рождественские ярмарки в Европе зажигают свои огни все раньше и раньше. И это прекрасно! Ведь праздники приносят массу положительных эмоций и делают нас счастливее.

Но почему бы нам тогда не продлить один из самых любимых многими праздник – Новый год? 13 и 14 декабря у жителей Ашдода будет уникальная возможность окунуться в праздничную зимнюю атмосферу и зарядиться по-настоящему новогодним настроением! Ведь в эти два дня в Ашдоде впервые будет показано новогоднее шоу на льду.Ледовый дворец Blue Ice Arena приглашает жителей и гостей города на шоу «Звезды на льду» с участием мастеров фигурного катания, которые представляют нашу страну на международных соревнованиях. Лучшие спортсмены-фигуристы исполнят яркие номера и поразят вас виртуозным катанием на льду самого нового израильского катка. Если вы любите этот красивый вид спорта, то просто не можете пропустить их выступления!

А те зрители ледового шоу, которые сами захотят покататься на коньках, смогут воспользоваться исключительной льготой «1+1» и получить второй билет на каток в подарок (на один сеанс продолжительностью 45 минут). Льгота будет действовать после представления на исходе шабата и всю следующую неделю (по предъявлению билета на шоу «Звезды на льду» на кассе и при условии предварительной записи и оформления разрешения на катание на сайте арены: https://www.blueice.co.il/

Новогоднее представление организовано муниципалитетом Ашдода при поддержке заместителя мэра адвоката Эли Нахта.

Огромный комплекс Blue Ice Arena общей площадью 3,5 тысячи кв. метров открылся в июне 2024 года в бывшем торговом центре «Ашдод» рядом с парком Элишева. Его ледовая арена размером 1300 кв. м и зал с непревзойденным в Израиле оборудованием соответствуют высоким международным стандартам и подходят для проведения национальных и международных соревнований. Кроме того, каток используется для обучения фигурному катанию и хоккею детей и взрослых, а также как популярное место семейного отдыха и развлечений.

Посетителей Blue Ice Arena ждут превосходный лед и лучшие коньки. Новички и те, кто уже твердо стоит на коньках, с удовольствием проводят свободное время в этом месте с друзьями и семьей. В ледовом дворце также проходят частные и деловые мероприятия.

Желающие отточить свое мастерство вступают в клуб фигурного катания Ice Chips, где есть команды разного уровня для детей, молодежи и взрослых. Члены клуба могут посещать организованные тренировки и пользоваться расширенными услугами арены.

Blue Ice Arena также стал домом для хоккейного клуба Ashdod Chips, который приглашает детей, молодежь и взрослых записаться на тренировки в группах всех уровней, от новичков до опытных спортсменов, на самом новом льду и в лучших условиях в Израиле

В дальнейшем на арене будут проходить соревнования по хоккею и фигурному катанию, благодаря чему она станет израильским международным центром зимних видов спорта.

Новогоднее шоу «Звезды на льду» в Blue Ice Arena:



Пятница 13 декабря – в 14:00

Суббота 14 декабря – в 18:30

Особая цена билета на шоу: 56 шек.

Билеты в кассе «Браво»: https://bit.ly/3OnsWR0

Адрес Blue Ice Arena: ул. Макс Нордау 11, Ашдод. Часы работы катка: воскресенье – с 11:15 до 16:45, понедельник, вторник и четверг – с 10:00 до 22:00, среда – с 9:45 до 15:45, пятница – с 10:15 до 16:15, суббота – с 18:00 до полуночи.

Для приобретения билетов на каток в рамках льготы «1+1» необходимо будет предъявить на кассе билеты на ледовое шоу и разрешение на катание, которое следует оформить на сайте https://www.blueice.co.il

Приходите в ледовый дворец Blue Ice Arena, чтобы впечатлиться мастерством наших фигуристов и получить заряд новогоднего настроения!

Фотографии ледового дворца предоставлены Blue Ice Arena

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting