«Прекрасное недалёко»: Максим Галкин выступит в Израиле с новой программой

Ноябрь 2023 г. никто в Израиле не сможет назвать скучным и унылым. Ведь на протяжении этого месяца по всей стране – от Беэр-Шевы до Кармиэля будут проходить концерты искрометного и неповторимого Максима Галкина. Популярнейший юморист, стендап-комик, телеведущий, шоумен и певец представит на суд израильских зрителей свою новую программу “Прекрасное недалёко”.

Уже не заезжий гастролер, а израильтянин, Максим Галкин возвращается домой после мирового тура по континентам и странам, где его неизменно ждали аншлаги, аплодисменты и восторг публики, чтобы наконец-то встретиться со своими любимыми зрителями Земли Обетованной.

Каждый раз, когда яркий, харизматичный и искренний Максим Галкин выходит на сцену, в зале мгновенно возникает ощущение праздника, атмосфера радости и хорошего настроения. Каждое слово, каждая шутка, каждая миниатюра и каждая реприза артиста отточены до филигранного блеска, заставляя зрителя неудержимо смеяться и восхищаться его талантом и мастерством…

Гастрольный график Галкина расписан по часам, но каждый день происходит что-то новое, о чем хочется рассказать со сцены. Так рождается новая программа, которую израильская публика увидит в ноябре.

На счету артиста огромное количество сольный программ , и кроме этого он вел телепередачи, снимался в кино… Трудно поверить, но такой молодой, энергичный талантливый и всегда актуальный Максим Галкин на профессиональной сцене уже почти 30 лет. Его творческий путь начался в 1994 году в студенческом театре МГУ. Хотя свой артистический талант Максим проявил значительно раньше, выступая в школьных спектаклях в самых разных амплуа , в средних классах школы он начал активно упражняться в пародии, изображал одноклассников, учителей и даже директора школы.

В 1994 году после участия в программе “Дебюты, дебюты, дебюты”, где Галкин исполнил пародии на Ельцина и Жириновского, о новом талантливом пародисте заговорили не только зрители, но и профессионалы. Позже на одном из концертов его заметил Борис Брунов и пригласил в свой Театр эстрады. Полтора года Галкин гастролировал вместе с Михаилом Задорновым, который называл его своим “преемником”. Примечательно, что активная сценическая деятельность не помешала Максиму закончить учебу на факультете лингвистики, а затем поступить в аспирантуру и работать над кандидатской диссертацией.

Одновременно с эстрадной карьерой Максим Галкин часто появлялся на телеэкранах – как пародист, и как ведущий самых разных передач. Программы с его участием (“Кто хочет стать миллионером?”, “Две звезды”, “Лучше всех!”, “Точь-в-точь”, “МаксимМаксим”, “Сегодня вечером” и многие другие) неизменно лидировали в телерейтингах и пользовались неподдельной зрительской любовью. А сегодня на пике внимания его развлекательное интернет-шоу “Музыкалити” на YouTube-канале “Gazgolder” с более чем 6 миллионами просмотров.

За эти три десятка лет Максим Галкин успел невероятно много: создать огромное количество больших сольных программ и бенефисов и гастролировать с ними по миру; стать участником и ведущим множества телевизионных программ, включая собственные шоу; удостоиться ряда престижных наград, в т.ч. и “ТЭФИ” в номинации “Ведущий развлекательной программы” за детское шоу талантов “Лучше всех!”, а самое главное – завоевать сердца многомиллионной публики и стать самым молодым классиком юмора.

Именно это уникальное сочетание молодости и мудрости, чувства юмора и многогранного таланта превращают сольные концерты Галкина в яркие грандиозные шоу. Щедро наделенный самыми разными талантами, Максим в своих программах ажурно сочетает пародии и песни, юмор и душевную беседу, щедро сдабривая все это искрометной импровизаций. Он элегантно и мастерски управляет настроением зрителей, не отпуская их внимание ни на минуту, связывая невидимыми нитями сцену и зал. Его юмор – всегда злободневный, гибкий и по-настоящему смешной. И то, как он чувствует аудиторию, управляет ее эмоциональным состоянием, скорее всего, и является важнейшим его артистическим качеством, которым обладают только большие мастера своего дела.

Возможно, секрет успеха представлений Галкина в том, что артист просто задушевно беседует с залом, словно рассказывает о своей жизни неожиданно встретившимся старым друзьям. А рассказать ему всегда есть о чем – одних только баек о его большой звездной семье с лихвой хватит на несколько программ. Как и остроумных зарисовок об иврите и жизни в Израиле, к которому Максим относится с особенной теплотой, уважительно и по-родственному. Наша публика это хорошо чувствует и отвечает артисту взаимностью.

В прошлом году в Израиле с оглушительным успехом прошли 16 концертов Максима Галкина, выходя с которых зрители сетовали, что время пролетело слишком быстро, а они готовы были слушать ещё и ещё. И вот теперь у нас снова есть такая возможность.

Нет сомнений, что предстоящий тур Максима Галкина, как всегда, станет фейерверком позитивных эмоций и источником великолепного настроения!

Расписание концертов Максима Галкина с новой программой «Прекрасное недалёко» в Израиле:

Воскресенье, 5 ноября 2023 г. в 20:00 – Кирьят-Моцкин, Гейхал а-Театрон

Четверг, 9 ноября 2023 г. в 20:00 – Кирьят-Моцкин, Гейхал а-Театрон

Пятница, 10 ноября 2023 г. в 20:00 – Хайфа, зал «Аудиториум»

Суббота, 11 ноября 2023 г. в 20:30 – Ашдод, Центр сценических искусств

Воскресенье, 12 ноября 2023 г. в 20:00 – Ашкелон, Гейхал а-Тарбут

Понедельник, 13 ноября 2023 г. в 20:00 – Беэр-Шева, Центр сценических искусств, большой зал

Вторник, 14 ноября 2023 г. в 20:00 – Ашдод, Центр сценических искусств

Среда, 15 ноября 2023 г. в 20:00 – Реховот, зал «Бейт а-ам», Гейхал а-Тарбут

Пятница, 17 ноября 2023 г. в 20:00 – Тель-Авив, Тель-Авивский университет. зал «Смоларш»

Суббота, 18 ноября 2023 г. в 20:00 – Кармиэль, Гейхал а-Тарбут (Дополнительный концерт!)

Воскресенье 19 ноября 2023 г. в 20:00 – Ришон ле-Цион, Гейхал Меир ле-тарбут

Пятница, 24 ноября 2023 г. в 20:00 – Тель-Авив, Тель-Авивский университет. зал «Смоларш»

Суббота, 25 ноября 2023 г. в 20:00 – Петах-Тиква, Гейхал а-Тарбут

Вторник, 28 ноября 2023 г. в 20:00 – Иерусалим, театр Иерушалаим, зал «Шаровер»

Среда, 29 ноября 2023 г. в 20:00 – Хайфа, зал «Аудиториум» (Дополнительный концерт!)

Билеты здесь: https://bit.ly/3L6qQE2

Обратите внимание, что в некоторых залах остались считанные места!

Фото: Олег Зернов

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting