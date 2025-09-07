Премьера в Израиле! Дмитрий Назаров и Ольга Васильева в спектакле «Черт знает что!»

Верхнее фото: Светлана СоболеваДмитрий Назаров и Ольга Васильева представляют в Израиле премьеру спектакля «Черт знает что!» по пьесе Алексея Арбузова «Старомодная комедия». Спектакли состоятся со 2 по 9 декабря в Хайфе, Нетании, Ашдоде, Ришон ле-Ционе, Петах-Тикве и Беэр-Шеве.

Это событие, которого ждали! На одной сцене — два выдающихся артиста, известные и любимые зрителями по театру и кино.

Дмитрий Назаров —лауреат престижных театральных премий, звезда фильмов и сериалов «Кухня», «Вызов», «Штрафбат».

Ольга Васильева —актриса «бешеного темперамента и обаяния», сыгравшая десятки ролей в МХТ им. Чехова и в кино («Тоболь», «Глухарь» и др.).

Сюжет спектакля — как вызов: после апокалипсиса на руинах Вавилона остались только двое — мужчина и женщина. Адам и Ева новой эры. Они ненавидят друг друга, но именно им предстоит доказать Богу, что у человечества есть ещё один шанс. И спасти мир можно лишь одним способом — научившись любить.

История постановки необычна:

Планировавшийся для сцены МХТ спектакль был воплощён во Франции режиссёром Георгием Мнацакановым. Премьера состоялась в парижском Théâtre Le Ranelagh, затем постановка с триумфом прошла по Европе, США и Канаде.

Это не просто трагифарс, а театральное путешествие, в котором фантастика соединяется с реальностью, а юмор — с глубокими переживаниями. Спектакль «Черт знает что!» — история о боли и надежде, об одиночестве и любви, о каждом из нас.

Продолжительность: 2 часа с антрактом

В ролях: Дмитрий Назаров, Ольга Васильева

Режиссёр и композитор — Гоша Мнацаканов

Художник-постановщик — Тарас Глушаков

Хореограф — Миша Костин

Художник по свету — Юра Галкин

Фото: Светлана Соболева

Не пропустите премьеру в Израиле!

Спектакли состоятся со 2 по 9 декабря в Хайфе, Нетании, Ашдоде, Ришон ле-Ционе, Петах-Тикве и Беэр-Шеве.

Дополнительная информация о датах и билетах: https://showman.co.il/e/chort-znaet-shto/

