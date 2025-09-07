Премьера в Израиле! Дмитрий Назаров и Ольга Васильева в спектакле «Черт знает что!»

Верхнее фото: Светлана СоболеваДмитрий Назаров и Ольга Васильева представляют в Израиле премьеру спектакля «Черт знает что!» по пьесе Алексея Арбузова «Старомодная комедия». Спектакли состоятся со 2 по 9 декабря в Хайфе, Нетании, Ашдоде, Ришон ле-Ционе, Петах-Тикве и Беэр-Шеве.
Это событие, которого ждали! На одной сцене — два выдающихся артиста, известные и любимые зрителями по театру и кино.
Дмитрий Назаров —лауреат престижных театральных премий, звезда фильмов и сериалов «Кухня», «Вызов», «Штрафбат».
Ольга Васильева —актриса «бешеного темперамента и обаяния», сыгравшая десятки ролей в МХТ им. Чехова и в кино («Тоболь», «Глухарь» и др.).
Сюжет спектакля — как вызов: после апокалипсиса на руинах Вавилона остались только двое — мужчина и женщина. Адам и Ева новой эры. Они ненавидят друг друга, но именно им предстоит доказать Богу, что у человечества есть ещё один шанс. И спасти мир можно лишь одним способом — научившись любить.
История постановки необычна:
Планировавшийся для сцены МХТ спектакль был воплощён во Франции режиссёром Георгием Мнацакановым. Премьера состоялась в парижском Théâtre Le Ranelagh, затем постановка с триумфом прошла по Европе, США и Канаде.
Это не просто трагифарс, а театральное путешествие, в котором фантастика соединяется с реальностью, а юмор — с глубокими переживаниями. Спектакль «Черт знает что!» — история о боли и надежде, об одиночестве и любви, о каждом из нас.
Продолжительность: 2 часа с антрактом
В ролях: Дмитрий Назаров, Ольга Васильева
Режиссёр и композитор — Гоша Мнацаканов
Художник-постановщик — Тарас Глушаков
Хореограф — Миша Костин
Художник по свету — Юра Галкин
Фото: Светлана Соболева
Не пропустите премьеру в Израиле!
Спектакли состоятся со 2 по 9 декабря в Хайфе, Нетании, Ашдоде, Ришон ле-Ционе, Петах-Тикве и Беэр-Шеве.
Дополнительная информация о датах и билетах: https://showman.co.il/e/chort-znaet-shto/
Фотографии: Светлана Соболева.