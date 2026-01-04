Премьера в Израиле! «Оскар и Розовая дама»

«Оскар и Розовая дама»: спектакль, который особенно актуально звучит в Израиле.

Гастроли спектакля «Оскар и Розовая дама» в Израиле – не просто театральное событие, а редкая возможность для зрителя встретиться с историей, которая говорит о самом главном простым и честным языком. Постановка по одноимённому роману Эрика-Эммануэля Шмитта обращается к темам, которые здесь, в израильском контексте, звучат особенно остро: ценность каждой прожитой минуты, умение быть рядом и ответственность за другого человека.

Произведение Шмитта, переведённое на десятки языков и давно вошедшее в круг современной мировой классики, кажется камерным и почти хрупким. Однако за внешней простотой скрывается мощный философский масштаб. Автор поднимает вопросы, которые не имеют готовых ответов: как принять неизбежное, не потеряв достоинства; как научиться любить, когда времени почти не осталось; и что именно делает жизнь прожитой не зря.

Главные герои — Оскар, мальчик с необычайным внутренним миром, и Розовая дама, его сиделка с яркой фантазией и доброй душой. Вместе они превращают каждый день в настоящую жизнь — с любовью, открытиями, эмоциями и прощением.

Режиссёр Филипп Гуревич выстраивает дистанцию между актёром и персонажем, позволяя истории дышать и не скатываться в чрезмерную эмоциональность. Это решение делает спектакль особенно точным и честным — зрителю не навязывают чувства, а предлагают прожить их самостоятельно.

Необычным и принципиальным становится распределение ролей. Образ Оскара воплощает Виктория Толстоганова — актриса с мощным внутренним стержнем и редкой способностью передавать взрослую, почти жёсткую ясность, скрытую за детским персонажем. Бабушка Роза в исполнении Светланы Ивановой — живая, игровая, полная любви и внутренней свободы. Вместе они создают дуэт, в котором нет привычных возрастных границ, но есть глубокая человеческая близость.

Для израильского зрителя этот спектакль может стать особенно личным опытом. В стране, где тема утраты, хрупкости жизни и силы человеческой связи присутствует в общественном и личном пространстве постоянно, «Оскар и Розовая дама» звучит не как абстрактная притча, а как очень узнаваемый разговор.

Это спектакль не о смерти, а о жизни — прожитой внимательно, честно и с открытым сердцем. И именно поэтому он остаётся со зрителем надолго после финального поклона.

Даты:

Понедельник, 16.2.26, 20:00 – Зал «Бейт а-Хаяль», Тель-Авив

Вторник, 17.2.26, 20:00 – Центр сценических искусств, Ашдод

Среда, 18.2.26, 20:00 – Зал «Аудиториум», Хайфа

Пятница, 20.2.26, 20:00 – Гейхал а-Тарбут, Кармиэль

Заказ билетов: https://showman.co.il/e/oskar-i-rozovaya-dama/

Фотографии: Александр Иванишин

Организатор гастролей – MAK International Productions

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting