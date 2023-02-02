Прохвост ли Чичиков, или каким бы был третий том «Мертвых душ»?

Все читали «Мертвые души» – по крайней мере, по-русски. А на иврите? Премьера спектакля «Мертвые души. АбсурДрама» Независимого Мультикультурного Театрального Проекта – «Белого театра» (התיאטרון הלבן) на иврите прошла в Израиле в сентябре 2021 года, после чего спектакль показывался десяток раз, и вновь будет демонстрироваться публике в марте 2023 года. Оригинальная сценическая версия бессмертной книги о мертвых душах, новое прочтение которой пытается ответить на вопрос: кто же такой Чичиков? Мошенник и прохвост или «хороший человек», зависящий от обстоятельств, от воли общества. Кто циничнее – Чичиков или окружение?

«Мертвые души» в постановке «Белого театра» и его режиссера Михаила Кайта становятся экзистенциальной притчей о смысле бытия, душе и материи, человеке и социуме. Этот спектакль – сценический эксперимент создания третьего тома «Мертвых душ»: ведь после «ада» первого тома и «чистилища» сожженного второго тома должен настать «рай». Это необычная, непривычная и серьезная попытка переосмыслить Гоголя в переводе на иврит, и – как и в случае любой классики – неизбежное проецирование мира литературы и автора, универсальных ценностей на реалии нашего времени, в котором, как и прежде, унижают и уничтожают пока еще живую душу маленького человека.

Этот спектакль – не линеарный пересказ сюжета, а психологическая абсурдистская драма образов и ассоциаций, развития характеров и отношений, мир сломанных людей, попытка нащупать дно у бездонной низости, обращения главного героя к Богу и к душе. Это – спектакль-размышление и спектакль-откровение; спектакль-исследование и спектакль-ретроспектива, театральная эклектика, где есть место и психологическому театру, и социальному гротеску, и эпическому театру отстранения. Спектакль смелый и очень красивый, музыкальный, пластичный, запоминающийся. Это известные монологи и точные описания действия через сценическое волшебство. Карикатурны ли эти персонажи или то ожившие, восставшие из мертвых, души? Это и попытка показать путь Чичикова (он же немного Гамлет и немного Раскольников) как дорогу духовного перерождения, оправдать его. А может то история об одиночестве, ведь Чичиков признается, что устроил все махинации с целью «иметь жену и детей», «исполнить долг человека», хотя он и подлец, спускающий на своей бричке в ад по дороге между хрестоматийно знакомыми персонажами.

«Галопад летел во всю пропалую: почтмейстерша, капитан-исправник, дама с голубым пером, дама с белым пером, грузинский князь Чипхайхилидзев, чиновник из Петербурга, чиновник из Москвы, француз Куку, Перхуновский, Беребендовский — всё поднялось и понеслось» – конфликты и стихии, разрушительные силы летят в этом спектакле, затихают, замедляются, ускоряются, воспаряют.

И вот уже сам мистический и зловещий Чичиков несется в сполохах этого карнавала. Кто он? В этой интерпретации, в этом спектакле-путешествии и спектакле-притче «Белого театра» Чичиков едва ли не мученик, становящийся затворником – и это только завязка той самой эмоциональной ассоциативной абсурдистской драмы об «эксперименте во имя блага». Какова ее развязка? Сам Гоголь не знал, но 22 и 23 марта в помещении театра-студии Нисана Натива в Яффо можно будет увидеть ответ «Белого театра».

«Что ж за притча, в самом деле, что за притча эти мертвые души? Логики нет никакой в мертвых душах; как же покупать мертвые души? где ж дурак такой возьмется? и на какие слепые деньги станет он покупать их? и на какой конец, к какому делу можно приткнуть эти мертвые души? … Что ж за вздор, в самом деле, разнесли по городу? Что ж за направленье такое, что не успеешь поворотиться, а тут уж и выпустят историю, и хоть бы какой-нибудь смысл был… Однако ж разнесли, стало быть, была же какая-нибудь причина? Какая же причина в мертвых душах? даже и причины нет. Это, выходит, просто: Андроны едут, чепуха, белиберда, сапоги всмятку! это просто черт побери!..»

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Независимый Мультикультурный Театральный Проект – «Белый театр» (התיאטרון הלבן) был создан в Израиле в 2014 году театральным режиссером и педагогом Михаилом Кайтом, как открытая многоязычная платформа для различных театральных проектов: спектаклей, мастер-классов, лабораторий, театральных перформансов, семинаров, встреч, лекций. Основная идея проекта заложена в слове «мультикультурность». Израиль – мультикультурная страна, а современный театр должен очень точно и органично откликаться на события и явления, происходящие в нашей жизни, анализировать и преломлять в своей работе мельчайшие изменения и повороты в развитии современного общества.

В труппе «Белого театра» работают актеры, театральные художники, хореографы и режиссеры по пластике, композиторы и музыкальные редакторы, окончившие престижные театральные ВУЗы России и Израиля и имеющие за своими плечами многолетний опыт работы в театре.

За время своего существования в рамках Проекта было выпущено немало спектаклей, среди которых: «Все, наконец!» по пьесе П. Туррини (иврит, русский 2014 г.), «Матросская тишина» по пьесе А. Галича (иврит, идиш 2016 г.), «Я вернулся в мой город» – (русский, иврит, 2018 г.), «Ваня. Версия» по пьесе «Дядя Ваня» А. П. Чехова (иврит, русский, 2019 г.), «Дом без света» по пьесе Т. Уильямса «Стеклянный зверинец» (русский, 2021 г.), «Хорошие люди» по роману Н. Барама (иврит, 2022 г.). Спектакли Независимого Мультикультурного Театрального Проекта неоднократно становились участниками и дипломантами международных театральных фестивалей в России, Чехии, Израиле, Сербии, Армении, Македонии и других странах.

С 2019 г. в рамках проекта совместно с ВШСИ Константина Райкина проводится Открытая Международная Театральная Лаборатория «Система», посвященная изучению и тренингу по Системе Станиславского.

Поставил спектакль «Мертвые души. АбсурДрама» художественный руководитель театра, режиссер Михаил Кайт. В спектакле заняты артисты «Белого театра»: Лев Лейб Левин, Мария Мушкатина, Елена Кохоновер, Виталий Воскобойников, Леон Нонин, Мишель Иоффе, Юдит Корсоюцкая.

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Независимый Мультикультурный Театральный Проект – «Белый театр» (התיאטרון הלבן)

Cпектакль «Мертвые души. АбсурДрама»

22 марта, среда, 19:00;

23 марта, четверг, 19:00

Зал בית ניסן נתיב «Бейт Нисан Натив» – ул. Ноам 5, Яффо

Спектакль на иврите (без перевода на русский)

Дополнительная информация и приобретение билетов по ссылке https://bravo.newsru.co.il/announce/74115

Страница «Белого театра» в фейсбуке – https://www.facebook.com/Teatron.Lavan



Фотографии – © Деда Саша, © Ксения Мушкатина – предоставлены пресс-службой «Белого театра»