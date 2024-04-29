Последняя пьеса Антона Павловича в «Белом Театре»

Фото – © Лев Гельфанд

«Вишневый сад» – чеховский шедевр о семье, теряющей родовой дом – сочетает в себе скорбь по уходящему прошлому и надежду на будущее. «Вишневый сад» с года премьеры во МХАТе – с 1904-го, за 120 лет, прошедшие с момента первого представления, претерпел широкий спектр противоречивых интерпретаций: трагическую и комическую, натуралистическую и символическую, реакционную и радикальную, модерновую и авангардную, став знаковым спектаклем современного театра. Разные режиссеры, эпохи и культуры заново изобретают пронзительную чеховскую комедию неудач и надежд. Изобретение Михаила Кайта и его «Белого театра» удалось в полную меру, став удивительно прочувственным спектаклем, энергичным и глубоким, мучительным и душераздирающим.

Фирс – альтер-эго автора-рассказчика в этом спектакле – появляется в самом конце, в финале – брошенный, забытый, в нелепой маске. У него нет своего лица – зачем? Его же забыли… Все забывается и уходит. Так и Фирс: произносит свой монолог, своё «жизнь-то прошла, словно и не жил» и уходит. Но пьесы Чехова не уходят – не забываются, не сходят со сцен, анализируются, интерпретируются, ставятся вновь. В «Белом театре» режиссер Михаил Кайт воплотил свое осознание Чехова, поставив спектакль-элегию «Последняя пьеса Антона Павловича» – «Вишневый сад», но не только «Вишневый сад» вплетен в текст, но и цитаты из дневников и писем, отсылки к другим пьесам и реплики из них, жизнеописание Антона Павловича – колкого, нервного, раздраженного, пишущего свою последнюю пьесу – комедию, фарс, пьесу об уходе, одиночестве, старости, изменениях и о том, что к изменениям никто и никогда не готов, что бы там не говорили, как бы не уверяли, как бы не хотели, не желали, не страдали, не рыдали. Последняя пьеса, акценты которой в «Белом театре» расставлены вдоль мелодии стука ложечек по банкам с вишневым вареньем.

Этот спектакль – еще и школа актёрской игры. Восемь актёров – все русскоязычные: четверо – старожилы Израиля, четверо недавно прибывшие (год-два в стране) играют Чехова на иврите. Играют потрясающе. Без акцента во всех смыслах слова. Миша Кайт в одном из интервью обмолвился, что возможно, этот спектакль будет представлен и на русском языке. И если так, то это будет совсем другой спектакль. Чехов на иврите, на мой взгляд, воспринимается чище, точнее, лаконичнее. При том, что «Последняя пьеса Антона Павловича» в «Белом Театре» – это еще и анализ чеховского текста, и анализ того, как можно претворить текст на сцене и, конечно, это потрясающая актерская игра, когда актёры показывают куда больше, чем могут, ныряя в глубины слов, звуков, намеков, эмоций, настроений, чувств. Репетиции шли более полугода и за это время текст стал жизнью.

Чехов – потрясающий рассказчик, а «Вишнёвый сад» – это рассказ про себя и для себя, взгляд на свою жизнь для самого себя, попытка объяснить, что было, что было неправильно, что было вообще и зачем всё это было нужно и как продолжать? Хотя продолжения уже не было. Спектакль Михаила Кайта балансирует между отстранённостью и вовлеченностью, между причудливостью и сочувствием, состраданием и резкостью, предприимчивостью и артистизмом. И здесь – это не фарс, и не комедия, не пародия и не романтика, а эксперимент с чувствами, с реальными страданиями сплетенной из слов и размышлений реальности, с желанием жить, цепляясь за привычки и одновременно не бояться будущего – оно ведь неизвестно. А то, что известно, то можно не замечать, не замечать, не замечать, не замечать – до поры до времени. Неспособность человека меняться – фундаментальна.

«Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишнёвый сад» – величайшие пьесы, тем интереснее попытка объединить раздумья о них. «Я хотел честно и откровенно сказать людям: посмотрите на себя…Посмотрите, как вы живете?! Когда люди это поймут, они создадут себе другую, лучшую жизнь» – писал Чехов, чьи пьесы часто рассматриваются как метафора социальных изменений. Персонажи «Вишнёвого сада» во главе с Раневской – инфантильной женщиной из тех, что решили не взрослеть, легко узнаваемы, каждый может отождествить себя – пусть не полностью, пусть не конкретно, пусть частично с кем-то, или с какими-то чертами кого-либо. Исключительные наблюдательность и честность Чехова позволили ему создать легко узнаваемых персонажей в этой абсурдной драме – а абсурд в «Белом театре» в почете, проявляясь в «Последней пьесе Антона Павловича» в банках – их сотни – с вареньем, в мчащемся по краю стола поезде, в деталях и в аксессуарах, в свете и хаосе, и в том, что никто из персонажей не готов сказать правду – ни себе, ни о себе. Но когда это происходит – тогда взрыв, тогда полет и падение. И хотя герои и их проблемы могут показаться именно абсурдными, отстраниться от персонажей невозможно.

Мы – смертные – такие дураки. Мы – зрители – все равно будем жалеть, сочувствовать, восхищаться грандиозностью планов и неспособностью к действию, ждать предсказуемого неизбежного. Сюрпризов нет, хотя будущее непонятно. Никто из героев не сочетает в себе качества, необходимые для осмысленной жизни, но каждый герой обладает такими качествами, которые позволяют ему жить так, чтобы оставаться самим собой.

«Жизнь-то прошла, словно и не жил» – жизнь идёт такой, какой она должна быть у этих героев в этой пьесе в этом спектакле. И еще: в этом спектакле нет самовара, как нет и других примет-символов русской жизни. Да и зачем – сама пьеса стала символом жестокой трагедии и сострадательной комедии и, как известно, кроме денег ничто не выявляет наши комические недостатки, так как любовь. А любовью здесь наполнена каждая сцена.

«Надоел ты, дед. Хоть бы ты поскорее подох» – говорит в пьесе молодой слуга Яша старому Фирсу (в спектакле этой сцены нет). Это не вопрос – это предложение. Жестокое предложение в абсурдной комедии, героев которой раздирают могущественные силы, глубоко укоренившиеся в истории и в обществе, в котором они живут. И в котором живем мы, и хотим жить и любить, несмотря на то, что старость и одиночество поджидают всех… Нет, не всех – потому что жизнь сегодня такая, что мы уже не знаем, что там, за поворотом – Чехов, сад, война, абсурд или любовь. Мы продолжаем играть в жизнь, актеры продолжают играть в театр, режиссеры играют в драматургию. В «Последней пьесе» в «Белом театре» все это совпадает.

Спектакль будет повторен 14 и 15 июня 2024 года.

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Независимый Мультикультурный Театральный Проект – «Белый театр» (התיאטרון הלבן)

«Последняя пьеса Антона Павловича».

Спектакли: 14 и 15 июня 2024 года. Начало – в 20:00

Все спектакли идут на иврите (без перевода на русский язык)

Спектакли пройдут в зале «Театрон а-Ханут» в Тель-Авиве.

Обработка, постановка, пространство и музыкальное оформление – Михаил Кайт

Костюмы – Женя Шехтер

Бутафория – Илья Давыдов

Световое оформление – Михаил Чернявский, Инна Малкин

Видео – Евгений Романовский

В спектакле участвуют: Валерия Буздыгар, Мишель Иоффе, Диана Флеер, Евгения Итин, Иван Забашта, Борис Плаксин, Дарья Глобенко, Дана Кучеровская

Спектакль создан при поддержке Министерства культуры Израиля.

Особая благодарность Гильдии независимых режиссеров Израиля (eve).



Информация и заказ билетов:

https://www.hanut31.co.il/events/hmhzh-hhrwn-sl-ntwn-zkwb-2024-06-14-20-00

https://www.hanut31.co.il/events/hmhzh-hhrwn-sl-ntwn-zkwb-2024-06-15-20-00

Страница «Белого театра» в фейсбуке –

https://www.facebook.com/Teatron.Lavan

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/3566996080297157/3566996083630490

Маша Хинич. Все фото – © Лев Гельфанд