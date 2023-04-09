ЧИЧИКОВ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

«Белый театр» https://www.facebook.com/Teatron.Lavan анонсировал показ 2 июня спектакля «Дом без света» по «Стеклянному зверинцу» Теннесси Уильямса. О чем подробно написано вот здесь

https://www.facebook.com/Teatron.Lavan/posts/pfbid02gfkTxRKLsztyUpm1p3sBi9sbPdcfbHQHBnYoqBnEBhWfG2shkhTmUAFr3qVomAgnl

А несколько недель назад в Тель-Авиве прошли два показа спектакля “Мертвые души. АбсурДрама” – сценической фантазии на тему написанных и недописанных частей и глав поэмы Гоголя в режиссерской интерпретации Михаила Кайта.

Спектакля, где главный герой – Чичиков – то возвышается до величия Наполеона, то низводится и унижен. Это не хрестоматийный Чичиков, и не хрестоматийный спектакль. Это размышление, гротеск, фарс. «Белый театр» выворачивает наизнанку Чичикова, Гоголя, «Мертвые души» и души зрителей – тех, для кого театр не изнанка жизни, а ее отражение в зеркале сцены – в зеркале, где амальгама сколопнута, и через дыры с неровными краями каждый тщится заглянуть по ту сторону – туда, где в темноте творится невероятное, где у негодяя просыпается совесть, но не совесть правит бал, а обстоятельства. Чёрное и белое, зеркало и отражение, внешнее и внутреннее. А между гранями этих понятий – душа, наряженная в светлые одежды, ступающая по снегу сорванных с реальных деталей (стол, стул, кровать. шкаф, лампа, дорога и еще раз дорога) пластов фольги, слоев шелухи, прикрывавших было наносное. Чичиков придумывает в этом спектакле свою правду и по ней пытается жить. Но у реальной жизни правда другая – циничная, резкая, бьющая. Что значат слои фольги? Блеск лжи и фальши или пух снега, который прикроет следы? Горькую сказку придумал режиссер Миша Кайт в «Белом театре» – сказку, подсмотренную через дырочку в амальгаме, расширенную до размеров сцены. И творится на этой сцене и карнавал, и балаган, и вихрь, и смятенье чувств, и суд, и рассуждение, и изгнание. В финале звучит французский шансон, душа ускользает от Чичикова, между ними – решетка и разруха. Как печально, как правдиво, как всегда – всегда…

Три часа метаморфоз, упоения сценой, музыкой, игрой, декорациями, движением, словом. В какой-то момент перестаешь обращать внимание, что это Гоголь на иврите, ведь это спектакль – о совести, а совесть, как оказывается, большей частью молчит. А когда совесть начинает говорить, то неважно на каком языке. Главное, чтобы совесть была услышана, а спектакли «Белого театра» увидены.

Ссылки в тему: https://www.israelculture.info/mertvye-dushi-v-sisteme-koordinat-belogo-teatra/

https://www.israelculture.info/mixail-kajt-u-menya-s-gogolem-lyubov/

https://www.israelculture.info/proxvost-li-chichikov-ili-kakim-by-byl-tretij-tom-mertvyx-dush/

Маша Хинич. Фото: Валерий Шалит Valeri Shalit צלם: ואלריי שליט