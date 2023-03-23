«ПУРИМ ТАРИ. Реальная книга Эстер». Новый спектакль студии TARI

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«ПУРИМ ТАРИ. Реальная книга Эстер» — Историческая сенсация. Новый спектакль студии TARI.

Постановка театрального объединения TARI, показанная в дни Пурима на сцене АНУ – Музея еврейского народа 6 и 7 марта в рамках фестиваля «В Чемодане», произвела настоящий фурор. На нее не смогли попасть все желающие, и Музей решил предоставить площадку талантливому коллективу для еще одного показа. Состав команды творческого объединения TARI — новые репатрианты, за плечами которых успешные проекты в театре, кино и на телевидении. Актеры — молодые профессионалы, выпускники театральных ВУЗов Москвы и Петербурга. В Израиле TARI уже успели рассказать о себе новогодней премьерой «Король Холода».

Исходным материалом текста для постановки «ПУРИМ ТАРИ. Реальная книга Эстер» стала найденная командой TARI уникальная реликвия — «настоящая» книга Эстер. На основе этого сюжета была написана пьеса, в которой Эстер, Аман, Мордехай и другие герои истории говорят современным языком, поют, танцуют и даже читают рэп. Это яркий и смелый семейный спектакль о сегодняшнем дне. Вот что рассказывают о постановке создатели: «Незадолго до Пурима нам в руки попал таинственный свиток, в котором было написано: «Приветствую Вас, читающие этот свиток! Наивные, вы полагаете, что знаете историю великого праздника Пурим, что вы читали настоящую книгу Эстер. Но это не так. Подлинная книга Эстер, записанная мною, надежно спрятана и никому ее не найти. Никогда! Ха-ха.Эстер — царица Персии, Мидии, Элама, Арахозия, Урарту, Дрангиана, Парфии, Вавилонии, Ассирии, Египта и немножечко Иконии. (IV или V век до вашей эры)».

Приглашаем взрослых и детей (10+ лет) на спектакль «ПУРИМ ТАРИ. Реальная книга Эстер», где расскажут то, что скрывали пуримологи и эстероведы!» Продолжительность спектакля: 1 час. Начало: 19:00. Возрастное ограничение: 10+

30 марта, АНУ – Музей еврейского народа (Ул. Клаузнер, 15, Тель-Авив), Зал Бней Цион

Билеты: https://www.anumuseum.org.il/ru/events/tari-theater/#anu_tickets_sales