Путь в космос начинается… в «Мадатек»

Масштабная иммерсивная выставка в Национальном музее науки, технологии и космоса в Хайфе
Всех, кто когда-нибудь мечтал и мечтает побывать в космосе. Всех, кого привлекают и завораживают далекие звезды и инопланетные миры. Всех, кто восхищается покорителями и исследователями Вселенной, этим летом Национальный музей науки, технологии и космоса «Мадатек» в Хайфе приглашает в большое путешествие за пределы земной атмосферы!
2 августа в историческом здании музея, в отделе, посвященном космосу, откроется новая иммерсивная экспозиция, которая перенесет вас в далекие галактики и позволит почувствовать себя настоящими астронавтами. Это не просто выставка, а путешествие во времени и пространстве, где документальная история освоения космоса переплетается с дерзкими мечтами. Грандиозный проект, сочетающий науку, фантастику и технологии будущего.
Всё начнется в фойе возле модели спутника израильской компании Astroscale в натуральную величину (6 х 3 х 2,5 метра). Посетители узнают много интересного о спутниках в целом и о фантастической миссии этой компании — отправлять космические аппараты к большим коммуникационным спутникам, двигатели которых вышли из строя, с целью их починки.
Дальше их ждет модель возвращаемой капсулы, образцом для которой стал спускаемый аппарат космического корабля «Союз». Такие капсулы до сих пор используются для возвращения астронавтов с орбитальной станции.
В самом высоком зале музея для вас подготовлено иммерсивное воображаемое путешествие, которое создает очень реалистичное ощущение участия в космическом полете «туда и обратно» на инновационном межзвездном корабле «Мадатек». Тщательно проработанное мультимедийное шоу включает проекции на куполе, десятки метров LED-экранов, интерактивные элементы, зрелищные спецэффекты и мощное звуковое сопровождение для максимального погружения в происходящее.
Этот зал обустроен по принципу футуристического космического корабля, но поднявшийся на его борт «экипаж» сможет отправиться в экспедицию без скафандров и ремней безопасности. На его стенах представлена история освоения космоса через культурные и научные вехи – от идей Жюля Верна до туристических полетов на орбиту. Изображения аппаратов и людей, ставших частью внеземной летописи человечества: первого советского спутника, собаки Лайки, Юрия Гагарина, корабля «Аполлон-11».
Главная идея этой части выставки – показать эволюцию человеческих мечтаний о космосе: от первых кинематографических фантазий братьев Люмьер до красного родстера Tesla Илона Маска. Завершают экспозицию три якобы реальные (на самом деле — вымышленные) достижения будущего: открытие стабильной червоточины (простанственно-временного туннеля) китайскими учеными, создание космического лифта в России и запуск самостоятельных надземных платформ, одну из которых «построил» сам «Мадатек».
Вы увидите документальные видео, смоделированные фрагменты, выполненные на очень высоком уровне, и экспонаты, которые всегда вызывают интерес: модель скафандра астронавта из миссий «Аполлон», туалет с МКС, пищу астронавтов и многое другое. Но «гвоздь» этой части экспозиции – путешествие к звездам с эффектом присутствия.
Посетители внезапно окажутся на старте настоящей миссии, во время которой можно будет посмотреть на нашу планету издалека, Солнце за ней, северное сияние, смену дня и ночи; понаблюдать за Луной с близкого расстояния и пролететь рядом с ней. Затем потолок космического корабля откроется и взгляду посетителей предстанут явления глубокого космоса – туманности, галактики, звездные скопления, черные дыры и другие объекты за пределами Солнечной системы… Точнее, их проекции на купол высотой 13 метров. Обратно путешественники вернутся с помощью головокружительного «прыжка» в гиперпространство.
Помимо этого, по всему музею посетителей ждут разнообразные интерактивные зоны и познавательные аттракции на космическую тематику под руководством группы экскурсоводов. Например, в Научном парке можно будет оставить отпечатки своих следов на лунном грунте. А стенды виртуальной реальности пригласят взрослых и детей испытать ощущение парения в открытом космосе.
Этим летом путь в космос начинается в «Мадатек»! Выставка открыта со 2 августа 2025 года. Адрес музея: ул. Шмариягу Левин 25, Хайфа.
Дополнительная информация и часы работы — на сайте музея: www.madatech.org.il
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