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Впечатления

Путешествие в эпоху динозавров с новой выставкой в Toto Holon

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Когда и с чего началось увлечение современного человека динозаврами? В начале 1990-х после премьры «Парка Юрского периода» Стивена Спилберга? Или еще раньше, в конце 1970-х, когда на киноэкраны вышла японская «Легенда о динозавре»? Так или иначе, но уже несколько десятилетий у детей и взрослых не угасает интерес к гигантским ящерам, которые в незапамятные времена господствовали на нашей планете, а потом внезапно вымерли по точно неизвестной до сих пор причине.

Этим летом у израильтян появится уникальная возможность совершить увлекательное путешествие во времени. Открыть для себя давно исчезнувший мир, который был здесь 65 миллионов лет назад, увидеть поразительные пейзажи и существ, живших на Земле в доисторическую эпоху. И все это в самом центре страны – в зале Toto в Холоне, где с 20 июля по 2 сентября пройдет выставка динозавров, о которой говорят во всем мире!

На площади около 2000 метров разместятся десятки моделей динозавров в натуральную величину (высотой до 12 метров!). Экспозиция представит разные периоды и истории, связанные с жизнью древних ящеров. Доисторический мир приобретет новое небывалое измерение, которое дополнит симфония интегрированных в выставку звуков, световых эффектов и цветов.

Модели динозавров будут размещены в их естественной среде обитания – в лесах и пустынях, где древние рептилии жили вплоть до своего исчезновения с лица земли, чтобы посетители могли получить полное представление о силе и размерах этих могучих завораживающих животных. А также подробно узнать о многобразии видов динозавров и различиях между ними.

Всё это подарит посетителям уникальный и незабываемый мультисенсорный опыт. Немалую заслугу в этом сыграет эксклюзивный комплекс виртуальной реальности VR. Благодаря инновационным технологиям дети смогут погрузиться в давно исчезнувший доисторический мир и по-настоящему почувствовать себя его частью.

На выставке, предназначенной для всей семьи, вас ждут:

– Превосходно оснащенный комплекс XBOX с играми про динозавров для всех возрастов!

– Большие наборы «Лего» для детей, которые любят играть с этим популярным конструктором и собирать динозавров из его деталей.

– Творческая зона, которую дети не захотят покидать.

– Комплекс «археологических раскопок» с песком, где детям предстоит найти реликвии доисторических времен.

И много других сюрпризов!

 

Выставка пройдет с 20 июля по 2 сентября в зале Toto в Холоне, по адресу: парк Переса, бульвар Ерушалаим 220.

 

Информация о скидках здесь: https://www.dinoholon.co.il/hatavot

 Заказ билетов и часы работы здесь: https://best.kassa.co.il/announce/75686

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

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