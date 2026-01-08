Текст – © Маша Хинич. Все фото – © Альад Сариг

«Работница моды. Дорин Франкфурт» – так называется выставка, открывшаяся на исходе уже прошлогоднего декабря в Ашдодском музее искусств, период двухлетнего ремонта которого совпал с двумя годами войны. Я бы перевела название этой выставки даже как «Трудоголик моды». «Война ещё не закончилась, – сказала Дорин Франкфурт на презентации выставки, – и выставка эта не обо мне, а об истории израильской моды». Дорин Франкфурт в моих глазах – именно такая: всегда спорящая, всегда возрождающаяся, всегда знающая, чего хочет. И очень «своя» – «наша», израильская.



Главный куратор выставки Лиса Перец разобрала и собрала пятьдесят лет работы Дорин Франкфурт и ее студии-фабрики, организовав, точнее, сконструировав выставку как сборник рассказов, как сложную выкройку. Намеков на ностальгию здесь нет – разве немного в зале с личными вещами (там есть томик «Мадам Бовари» и «Иша борахат ми-бсора» («Женщина, убегающая от вести») Давида Гроссмана с прикроватной тумбочки DF, тюбики со знаменитой красной помадой Дорин и ее же очки со столь узнаваемой оправой-стрекозой). А есть здесь – в каждом стежке – труд и талант.

И множество оттенков черного. Если для художников белый холст служит отправной точкой, то для Франкфурт основой, на которой она начинала творить, был черный текстиль. И на выставке показаны все оттенки черного – мир черного: черно-белый, серый, глубокий черный, «цветной» черный, подчеркнутый всеми оттенками цветного.

О, черный цвет! Для Дорин Франкфурт черный цвет – это созерцательный процесс. В непрерывном стремлении распутать тайну черного цвета, Франкфурт вникала в нюансы, тайны и оттенки чёрного, включая одежду черного цвета в каждую коллекцию, выходившую из её студии, и в результате черный стал тем цветом, с которым её ассоциируют в первую очередь. Ее черный цвет – абстрактный и конкретный, таинственный и обнажённый, роскошный и скромный одновременно.

Приверженность Франкфурт черному также несет послание устойчивости, даже постоянства, поскольку срок жизни черной одежды всегда превосходит цветные тренды. Это видно в черных предметах одежды 20-, 30-, даже 40-летней давности, выставленных в затемненном зале, черное в полутьме: Франкфурт уловила в черном дыхание вечности.

На протяжении более чем пяти десятилетий Дорин Франкфурт (род. 1951) утвердилась как преобразующая сила и одна из центральных фигур израильской моды. Её влияние доказано корпусом работ, поразительных по своему размаху и глубине, объединяющих стиль, видение, мастерство обращения с материалом и непоколебимую веру в то, что мода является медиумом, чутко настроенным на политические, социальные и культурные веяния своего времени. Дорин Франкфурт действует как своего рода культурный сейсмограф, отвергающий представление о моде как о чисто эстетической области и утверждающий ее как сферу куда более широкую, касающуюся множества аспектов.

«Я – фабрикант, – говорила Дорит Франкфурт. – У меня есть фабрика, и сейчас я, пожалуй, единственная безумная, кто продолжает производить всё в стране. В начале 1980-х было принято решение «высушить» отрасль, потому что её сочли неконкурентоспособной, и было решено, что мы станем державой высоких технологий. Свой протест против того, что государство не поддерживает собственное сообщество дизайнеров моды, я начала ещё тогда, когда Ариэль Шарон был министром промышленности и торговли. Но, пройдя весь политический спектр и поняв, что говорю с ветряными мельницами, я это оставила».

Делать одежду, которую можно купить – принципиальная позиция Франкфурт. Её вещи никогда не стоили дороже определённой суммы. Все вышивки, украшения и детали для ее моделей всегда производились в Израиле. По убеждению DF, Израиль должен уметь обеспечивать себя не только продуктами и технологиями, но и модной одеждой. В моём личном гардеробе – три кардигана от DF, и они хранятся годами, и не выходят из моды. Так что мой модный «look» DF обеспечила.

А с чего все начиналось? С атмосферы родительского дома, и потому фотографии, обрывки тканей, картины из дома её родителей – всё это стало частью выставки. И потому отдельный зал посвящён её семье, а еще один – её моделям и её музам, в том числе и очень знаменитым манекенщицам, представлявшим ее коллекции, последняя из которых была показана на подиуме в 2022 году, после чего DF решила закрыть фабрику. Хорошо, что есть youtube и на канале DF можно посмотреть «исторические» показы ее одежды. Какие дефиле!

Дорин Франкфурт всегда вдохновлялась израильской культурой и израильской реальностью – за исключением одного раза, когда источником вдохновения стал гонконгский фильм. Легко догадаться, что это был «In the Mood of Love» знаменитого Вонг Карвая. Я смотрела этот фильм три раза – по количеству уже упомянутых моих кардиганов от DF. Но целью DF было не кино, а развитие израильской моды по всему миру. Сегодня от этой цели мало что осталось – и выставка рассказывает, среди прочего, и о том, как политика влияет на моду, рассказывает о глобализации, о времени и о работе.

Для Франкфурт мода прежде всего является ремеслом, движимым упорством и преданностью, из которых тянутся нити, сплетающие ее мир и оплетающие мир модниц.

В возрасте 17 лет Дорин уехала учиться в Париж – и этот шаг изменил всю её жизнь. Красная помада стала её символом. Со стороны матери её бабушка была из Александрии, дедушка – из Одессы… Я брожу по выставке и запоминаю эти факты на фоне моделей DF – от украшений до шуб. Они так хороши, что их даже не хочется примерить. Достаточно с смотреть. Здесь, в музее, одежда превращается в предмет искусства, к которому относишься с пиететом. И еще вот что здесь есть: платье из ткани, разработанной ею на фабрике «Aled», одном из пионеров израильской текстильной индустрии, где она работала дизайнером. Первая скроенная ею блузка – из шёлковых платков, найденных на блошиных рынках. Сшитое вручную пальто, созданное для её матери, Навы Франкфурт. И во всем этом – неизменное почтение к ремеслу – принцип, который определял её работу на протяжении всей карьеры, сохранив искусство портновского дела в рамках коммерческого производства. Франкфурт сформировала язык моды, соответствующий месту и условиям: её дизайны предназначались для израильского климата и образа жизни – «дышащие» ткани подходили для знойного лета, а адаптивные модели – для короткой зимы. Она создавала предметы одежды, подходящие как для работы, так и для свободного времени, исходя из понимания израильской культуры, где границы между формальным и повседневным размыты.

Творчество и практика Дорин Франкфурт действуют как своего рода культурный сейсмограф, показывая, как DF перерабатывала и переводила в текстиль идеи и последствия общественных сдвигов. Экспозиция прослеживает идеи, которые направляли Франкфурт и проявлялись в её коллекциях: устойчивость, личная печать, ремесло, гендер, израильские образы, источники вдохновения, местная индустрия, студия и корни – все это сформировало видение её модного дома. С начала 1970-х годов и до закрытия бренда в 2022 году эти темы проходили через все творчество Франкфурт с поразительной последовательностью. Явно выделенные или тонко вплетенные, они определяли её концептуальные, художественные, материальные и технические решения. Этот подход выделял её внутри модной индустрии, утверждая её практику как глубокое и непрерывное исследование, которое снискало широкое признание, уважение и коммерческий успех среди израильтян.

Занимая три этажа музея, эта впечатляющая выставка представляет около двухсот предметов из архива DF: одежду, аксессуары, альбомы с эскизами, изображения рекламных кампаний и показов, фотографии, фильмы, видео и ранее не демонстрировавшиеся текстильные работы.Дорин Франкфурт признана также пионером экологически осознанного модного дизайна в Израиле. Она следовала принципам повторного использования и переработки задолго до того, как они стали общепринятыми, часто вспоминая, что этот этос берёт начало в доме ее детства, где детские комбинезоны шили из старых костюмов деда.

В середине 1970-х годов, в начале своей карьеры, Франкфурт находила джинсы и шёлковые платки на блошиных рынках и превращала их в новые предметы одежды, рождённые и дефицитом и экологическим мировоззрением. В 1983 году она вместе со своей компаньонкой Маргит Сегаль открыла производственную фабрику с дебютной коллекцией «Mediterranean Zen», полностью созданной из тканей, оставшихся на складах израильских текстильных фабрик.

С момента основания и до закрытия фабрика работала в соответствии с принципами устойчивости: максимальное использование ткани и устранение ненужной упаковки и бумажной волокиты. Эта приверженность была индустриальным достижением, даже при значительных финансовых затратах.

В 2016 году Франкфурт представила коллекцию «Facing the Sea», исследующую диалог между прошлым и настоящим, старым и новым. Она пригласила клиентов вернуть джинсовые изделия из более ранних коллекций – вещи, носимые и любимые на протяжении многих лет, – которые были восстановлены и объединены с новыми материалами. Ее коллекция 2021 года «Drawing from the Future» рассказывала – через текстиль – о болотах долины Хула и о растениях и животных, исчезнувшим из этого природного заповедника.

Другие ландшафты страны и экологические преобразования, которые они претерпели, также нашли отражение в её дизайнерской практике. В «Fireflies» (2011) она проследила исчезновение светлячков, некогда озарявших летние ночи в Эмек-Изреэль, численность которых сократилась из-за использования инсектицидов; в «Numa Emek» (2020) она вновь обратилась к тому же региону.

Экологическая приверженность Франкфурт простирается за пределы её студийной практики. Она была активной участницей организации “Man, Nature, and Law אדם טבע ודין “, выступающей за право общества на здоровую и устойчивую окружающую среду, и в своих публичных выступлениях она последовательно говорила о важности осознанного, ответственного потребления.

В 1970-е и 1980-е годы, наряду со своей студийной практикой, Дорин Франкфурт приглашали создавать сценические образы звёзд той эпохи, формируя визуальное присутствие израильских артистов. Внимательно прислушиваясь к их желаниям, склонностям и устремлениям, в сочетании с её пониманием потенциала одежды как мощного медиума, она создавала для каждого уникальный образ, воплощавший его художественную историю и его же как творческую личность.

С 1980-х годов Дорин Франкфурт также разрабатывала сценические костюмы для группы «T-Slam», создавая свой облик для каждого участника этого коллектива. Именно она придумала костюмы из мерцающей ткани для Цвики Пика, подчеркивая его экстравагантность на местной музыкальной сцене 1970-х годов.

DF придумывала костюмы и для Шалома Ханоха и для израильских делегаций на «Евровидение» (среди них: Изхар Коэн и группа Alphabeta с песней «Abanibi», «Евровидение» 1978 года в Париже; Гали Атари и группа Milk & Honey с песней «Hallelujah», «Евровидение» 1979 года в Иерусалиме; и Ави Толедано с песней «Hora», «Евровидение» 1982 года в Харрогейте, Великобритания).

Среди её самых запоминающихся работ – костюмы для «Евровидения» 1983 года в Мюнхене, где Офра Хаза исполняла «Chai» со своей бэк-группой. Жёлтые предметы одежды – платья, брюки и рубашки – были выбраны неслучайно, вызывая ассоциации с историей этого цвета в Германии.

Творчество Дорин Франкфурт возникало из сложной сети влияний, заимствованных из танца, поэзии, кино и визуального искусства, формируя её ремесло в многослойную практику. Она вела постоянный диалог с ключевыми фигурами еврейской и израильской культуры, переводя сущность их творческих языков – будь то качество движения или живописный жест – в материальную форму.

Хореография Баруха Агадати, пионера танца в Эрец-Исраэль, была перегнана в динамичные силуэты (коллекция «Kohl», 2010); духовная поэзия Зельды нашла выражение в мягких цветах и простых кроях (коллекция «Zelda», 2016); экспрессивная живопись художницы Авивы Ури вдохновила DF на создание яркой коллекции «Canaanite Gothic», 2009; а естественный свет, характеризующий работы Хельмара Ларски, одного из ведущих фотографов Эрец-Исраэль эпохи, был переосмыслен через отражающие свет ткани и трикотаж («Light Time», 2017).

В поисках источников для творчества DF обращалась и к этнографическим исследованиям традиционных ремесленных методов. Доказательство тому – её коллекция, вдохновлённая наследием эфиопских евреев («Urban Nomads», 1997), и работы, сформированные традициями горских евреев Грузии («Season of Wandering», 2015).

