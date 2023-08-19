Рената Литвинова привезет в Израиль из Парижа свой «Кактус»

Актриса, режиссер, драматург и икона стиля Рената Литвинова – настоящий культурный феномен нашего времени. Харизматичная и необычная актриса, талантливый сценарист и режиссер со своим особым, удивительным взглядом на мир. А её уникальный голос, элегантность и таинственность привлекают внимание не меньше, чем театральные и киноработы.

Без малого 30 лет назад, после выхода на экраны фильма Киры Муратовой «Увлеченья» в российском кино появилась новая звезда. К сегодняшнему дню Литвинова снялась в более чем 50 фильмах, сама поставила несколько картин и музыкальных клипов, много работала в театре как режиссер и актриса, но до сих пор называет Киру Муратову своим главным учителем.

С конца февраля 2022 г. Рената Литвинова живет в Париже, где пишет сценарии, снимает фильм, учит французский язык и участвует в дефиле модного дома Balenciaga. А еще здесь она поставила новый спектакль «Кактус» по собственной одноименной пьесе, и сама же исполнила в нем главную роль.

«Кактус» — это пронзительная история про любовь, происходящую в странное и трагичное время, про адские сны и любимых, которых надо ждать бесконечно. Премьера спектакля состоялась в Париже в январе 2023 года в театре Hebertot, на сцене которого ставили пьесы Жана Кокто, Альбера Камю и Оскара Уайльда.

В работе над постановкой принимали участие также невероятно талантливые друзья Ренаты Литвиновой. Музыку и песню к спектаклю написала рок-звезда Земфира.

А знаменитый модельер и креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия создал серию восхитительных костюмов главной героини, по сути, ставших одними из персонажей спектакля.

По словам Ренаты Литвиновой, «в этом спектакле костюмы много берут на себя — они уже полноценная часть истории. Иногда мне кажется, что можно ходить и молчать: наряды все скажут за меня». Её героиня меняет платья, произносит монологи, поёт, впадает в тоску и умеет летать — в буквальном смысле слова, она парит прямо под потолком. А её партнеры по сцене – актеры Эрик Ложериа и Елена Терентьева, голубь и кактус…

«Эта пьеса была написана в полном отчаянии — счастливые люди вообще не склонны к творчеству, – признается Литвинова. – Героиня (в пьесе ее зовут Она) любит, но кому-то покажется обезумевшей, — и зритель будет выбирать, что именно он в ней увидит. Я, автор, выбираю любовь как чудо, как сказку, дающее мне и моей героине всесилие — над всем и, в первую очередь, над жизнью».

Эта пьеса вне времени. И могла бы происходить в наши дни или в будущем-прошлом — по радио диктор говорит о начавшейся войне, бунтах, засухе, взрывах — начинается с того, что женщина собирает чемодан и ждет, чтобы поехать к своему любимому, но он ее не зовет… но бросить такую, как она — волшебницу, умеющую летать, лечить — невозможно. И она так умеет любить! Под воздействием ее любви вокруг начинают происходить чудеса. Прилетевший на подоконник Голубь очеловечивается и начинает с ней говорить, Кактус в горшке превращается в мужчину, который выходит буквально из земли на корнях и признаётся ей в любви. Волшебница она или обезумевшая женщина — это решать зрителю-читателю. Но весь её текст — заклинания одержимой во имя любви и любимого, которого она должна дождаться.

В Израиле спектакль «Кактус» будет показан только дважды:

21 ноября 2023, 20:00, Театрон а-Цафон в Хайфе

22 ноября 2023, 20:00, Оперный театр им. Шломо Лахата в Тель Авиве

Дополнительная информация и заказ билетов в «Браво»: https://bit.ly/3qLHd1I или по телефону *3221.

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=KzJpAS7RrCo

Гастроли организованы агентствами YM Production под руководством Марка Юрика и AY Production под руководством Алона Юрика.

Фото: Aset Geroeva

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting