«Революционный оркестр» и фильм Чарли Чаплина «Новые времена»

«Новым временам» (Modern Times) Чарли Чаплина исполнилось девяносто лет. Вышедшая на экраны в 1936 году картина стала прощальным немым фильмом Чаплина и едкой сатирой на мир технологий времен Великой депрессии.

Спустя девять десятилетий после премьеры этой гениальной ленты «Революционный оркестр» («Тизморет а-Маапеха») под художественным руководством Зоара Шарона и Рои Оппенгейма представляет оригинальный проект: шедевр Чарли Чаплина «Новые времена» будет демонстрироваться на большом экране в сопровождении оркестра, который вживую исполнит оригинальный симфонический саундтрек, написанный самим классиком мирового кинематографа. За дирижерский пульт встанет Рои Оппенгейм. Представления состоятся 19 и 22 февраля в Оперном театре Тель-Авива, 7 и 8 марта в Центре сценических искусств Герцлии и 18 апреля в зале «Аудиториум» в Хайфе.

Фильм Чарли Чаплина «Новые времена» – вечная классика, заставляющая вновь задуматься о моральной цене технического прогресса. Это уже вторая встреча «Революционного оркестра» с Чаплином после большого успеха «Золотой лихорадки».

Изначально задуманный как звуковой, со всеми прописанными диалогами, фильм «Новые времена» в итоге стал немым по осознанному выбору режиссера.

Сама идея Чаплина выпустить немой фильм в 1936 году, когда звуковое кино стало уже нормой, была смелой и рискованной. К тому времени наличие звука в кинотеатрах воспринималось уже естественно. У Чаплина было два пути: продемонстрировать нечто совершенно невиданное или действовать по отработанной схеме. Он выбрал третье – сознательно остаться в немом кино, но наполнить его новыми смыслами.

«Фильм «Новые времена» интересен мне своим отношением к технологиям вообще и к звуковому кино в частности, – говорит дирижер оркестра Рои Оппенгейм. – Несмотря на то что фильм вышел почти через десять лет после появления звукового кино, Чаплин сознательно выбрал симфоническую партитуру и минимум диалогов, представляя в фильме конфликт между человеческим и технологическим через саундтрек. Человеческие голоса звучат только через устройства – динамики, радио, экраны, тогда как чувства и эмоции сохраняются в музыке и пантомиме. В кульминационный момент, в бессмертной сцене, когда Бродяге нужно петь, его возлюбленная шепчет ему: «Пой, слова не важны!» – и Чаплин нарушает кинематографическое молчание всей своей карьеры. Он поёт… Это гениальное решение, на мой взгляд, которое делает его персонажа универсальным и заостряет послание: в мире, где машины говорят, а люди вытеснены на обочину, музыка – это голос, несущий чувство», – подытоживает Оппенгейм.

Картина, названная лучшей в кинокарьере Чаплина и включенная в Национальный реестр кинофильмов США, стала не только очередным появлением Маленького Бродяги на экранах. Она следовала самому духу времени, в котором создавалась, – духу эпохи Великой депрессии на фоне новой индустриальной революции в Старом и Новом Свете. Одна из самых запоминающихся сцен: Бродяга на конвейерной ленте попадает в бесконечный круговорот механизмов. Этот эпизод стал символом поглощения личности механической системой. Но Чаплин прекрасно показал, что человеческий дух и желание жить свободно не могут быть побеждены, даже когда система делает всё, чтобы превратить человека в винтик механизма.

Чарли Чаплин сам написал музыку к фильму, что было редкостью для режиссеров того времени. Музыка отличается от других кинематографических произведений того периода тем, что она не является просто сопровождением для действия на экране, а вполне может существовать сама по себе.

Зоар Шарон, художественный руководитель Революционного оркестра: «Мы приглашаем публику насладиться кино в его наивысшем проявлении – вслушаться в фильм и увидеть музыку. И, одним словом, – улыбнуться. В этом фильме Чаплин попросил своих партнеров по созданию саундтрека – Альфреда Ньюмана, Эдварда Пауэлла и Дэвида Раксина – сочинить любовный мотив, вдохновленный музыкой Пуччини. Эта мелодия обрела слова только через 18 лет, в 1954 году, и превратилась в известнейшую песню Smile. Какое наслаждение – услышать первоисточник, прочувствовать тот самый момент, когда эта прекрасная музыка была написана».

Действительно, лирическая тема из «Новых времен спустя годы стала основой песни Smile: в 1954 году к ней были добавлены слова, превратившие её в хит, прославленный исполнением Нэта Кинг Коула. При этом есть две версии происхождения этой мелодии: одни считают, что она была написана Пуччини в 1911 году в Италии, другие – что её написал русский композитор Лев Чернецкий, эмигрировавший во Францию. Точно известно одно: она стала очень популярной в Европе в первой половине XX века.

Кстати, еще об одной песне из этого фильма: в эпизоде в ресторане Чаплин исполняет так называемую Nonsense Song «Titine» – первую звучащую реплику его героя на экране. В фильме он поет на смеси псевдо-итальянского, псевдо-французского и других языков, то есть это намеренно бессмысленный текст. Мелодия Чаплиновской «Titine» (которую сегодня все знают как «По улице ходила большая крокодила»,) заимствована из французской песни «Je cherche après Titine», популярной в мюзик-холлах с 1917 года. Автор музыки – Лео Данидерфф; оригинальные французские слова написали Bertal, Maubon и Lemonnier.

Фильм «Новые времена» снимался три с половиной года и стал самым дорогостоящим проектом Чаплина на тот момент: он потратил на него более 1,5 миллионов долларов, что было огромной суммой для того времени. Некоторые считали его шедевром, другие – слишком длинным и слишком эмоциональным. Картина была запрещена в ряде стран из-за социальной критики. В Германии её запретили на 25 лет, а в США на Чаплина завели дело в ФБР. В Советском Союзе фильм шёл в большом прокате и показывался в полной версии, которая впоследствии была урезана самим режиссёром.

Любопытная деталь: в эпизоде с демонстрацией в толпе можно увидеть три плаката, написанные на русском языке: «Стойте за свое», «Свабода» (именно так) и «Свабода или же смерт. Союз». А главную женскую роль в «Новых временах» (Гамин) сыграла актриса Полетт (Полин) Годдар, партнёрша и гражданская супруга Чаплина на тот момент, позже ставшая его женой.

Новый проект продолжает увлекательный диалог «Революционного оркестра» с большим экраном, начатый предыдущими постановками – такими как «Казаблан», «Золотая лихорадка» и «Проект Анимация». Зрителей ждут юмор, эмоции и магия симфонической музыки, звучащей в реальном времени. Особенно сегодня, в эпоху революции искусственного интеллекта, фильм о противостоянии человека и машины звучит как никогда современно и актуально.

«Революционный оркестр», созданный 22 года, все время представляет новые оригинальные проекты. Этому уникальному в своем роде оркестру удалось совершить небольшую (но громкую) музыкальную революцию благодаря новому формату выступлений. Оркестр постоянно выступает на различных фестивалях в Израиле и работает с выдающимися музыкантами израильской сцены.

*****

Революционный оркестр и фильм «Новые времена» Чарли Чаплина

Дирижер: Рои Оппенгейм

Художественное руководство: Зоар Шарон и Рои Оппенгейм

Даты и места представлений:

Оперный театр Тель-Авива:

19 февраля и 22 февраля в 20:00

Центр сценических искусств Герцлии:

7 марта в 18:00 и 8 марта в 20:30

Зал «Аудиториум» в Хайфе:

18 апреля в 21:00

Посмотреть видео: https://www.youtube.com/watch?v=9jYDT0TpTLU

Билеты в «Браво»: https://best.kassa.co.il/announce/84988

Photo and video by:

Modern Times © Roy Export S.A.S.

Music for Modern Times Copyright © Roy Export Company Ltd and Bourne Co.

Charlie Chaplin TM© Bubbles Incorporated S.A

Текст – Маша Хинич

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting