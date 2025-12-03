Роман Рабинович: «Именно сейчас искусство нужно как воздух!»

22 и 23 декабря 2025 в зале «Гейхал а-Тарбут» в Тель-Авиве состоятся уникальные концерты. В них примут участие 16 известных израильских пианистов. На сцене – 8 роялей! Прозвучат произведения Рахманинова, Шостаковича, Рона Вайдберга, Стива Райха, Вивальди, Бернстайна, Россини, Равеля и других композиторов.

Идея этого вечера навеяна концертом, состоявшимся в зале «Биньяней а-Ума» в 1984 году, на Фестивале Израиля. Тогда среди шестнадцати израильских пианистов, игравших на восьми роялях, были Арье Варди, Пнина Зальцман, Алекс Тамир и Браха Эден. В программе того концерта, наряду с известными произведениями Шуберта, Стравинского и других авторов разных времен, впервые прозвучала пьеса Рона Вайдберга «Хроматическая фуга и цирковая полька». Это произведение будет исполнено и в нынешнем концерте в «Гейхал а-Тарбут».

Желание повторить этот исторический опыт и представить его новой публике породило уникальное сотрудничество двух организаций, которые постоянно проводят концерты с участием ведущих пианистов со всего мира. Это Центр музыки имени Фелиции Блюменталь и Международный конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна.

Один из участников проекта – знаменитый пианист Роман Рабинович. Лауреат 12-го Международного конкурса им. Артура Рубинштейна рассказывает нам в эксклюзивном интервью о связи поколений, о сотрудничестве пианистов разных поколений, об исторических событиях, которые повлияли на идею нынешних концертов, о связи с Израилем и о многом другом.

– Роман, что для вас значит участие в проекте, который объединяет шестнадцать израильских пианистов со всего мира? Ощущаете ли вы это как символическое возвращение домой?

– Это большое событие для музыкальной жизни Израиля, и для мира фортепиано в частности. Встречаются пианисты разных поколений, с разными путями, но с общей родословной. Мы, как правило, живем каждый сам по себе — сольные концерты, иногда камерные, с музыкантами других специальностей, выступления с оркестром. А здесь вдруг возникает возможность сыграть репертуар, к которому обычно даже не прикасаемся, да еще в почти «симфоническом» составе — восемь роялей. Рояль ведь сам по себе оркестр: в руках хорошего пианиста он может быть и скрипкой, и валторной, и человеческим голосом. Комбинации восьми инструментов дают совершенно новое измерение. Конечно играть в Израиле, дома, это всегда особенное ощущение, повышенный ответственности и радости.

– Этот проект опирается на историческое событие 1984 года. Насколько вам близка идея музыкальной преемственности, ощущаете ли вы связь поколений?

– Безусловно. Наше искусство стоит на традиции, на передаче опыта — от учителя к ученику, от поколения к поколению. Это не музейная преемственность, а живая линия, которую мы продолжаем.

– Как вы восприняли идею играть вместе с таким количеством пианистов? Это вызов, удовольствие, эксперимент?

– Для меня это прежде всего эксперимент и удовольствие. Я довольно много играл фортепианные дуэты, было даже несколько программ для квартета роялей, но шестнадцать пианистов вместе — это уже новая территория.

– В исполнении произведений для восьми роялей важна абсолютная согласованность. Как проходит коллективная работа над такими партитурами?

– Как в любой музыкальной работе, надо прежде всего открыть уши и слушать. Когда столько музыкантов, главное — слушать других и не толкать вперед собственное эго. Ведь увлекательность такой программы – это волшебство быть частью чего-то большего, чем ты сам. Нужно найти общий язык, выстроить общий звук. Иногда кто-то ведет фразу, иногда — поддерживает; так всегда бывает в музыке, просто здесь, из-за количества пианистов, все ощущается острее. У каждого – свой характер, свое ощущение времени в музыке, свой темперамент, и задача – найти общий знаменатель, при котором произведения смогут ожить.

– Какая часть программы лично вам кажется наиболее захватывающей — Равель, Вайдберг, Бернстайн?

– Программа составлена очень удачно. Все пьесы на своем месте, каждая попадает в свою цель. Там действительно есть всё — и для ума, и для сердца, и для чистого удовольствия.

– В проекте участвуют музыканты, работающие в разных странах. Как вы ощущаете это содружество «израильской диаспоры» пианистов?

– Есть коллеги, с которыми я давно дружу, и есть те, с кем еще не доводилось играть. Это всегда радостно — встретить что-то свежее, почувствовать спонтанность живого общения.

– Многие из участников — ваши давние коллеги. Есть ли встречи, которые особенно значимы для вас?

– Да, конечно. Есть люди, с которыми мы когда-то учились, делили сцены, а потом жизнь и концертный календарь разбросали нас по разным континентам. И вдруг — мы снова вместе, как будто никуда не расходились. Такие встречи напоминают, что музыкальные связи сильнее географии и даже биографии.

– Критики отмечают в вашей игре сочетание силы, ясности и чувствительности. Насколько это помогает в работах для восьми роялей?

– Пусть критики отвечают за свои оценки. Я просто стараюсь делать музыку честно, а уж что в ней можно услышать решают те, для кого я играю.

– «Хроматическая фуга и цирковая полька» Вайдберга — возвращение к опыту 1984 года. Что вы открыли в этом произведении для себя?

– В этой пьесе меня поражает сочетание строгости и озорства. С одной стороны — фуга, это конечно поклон Баху, где все выстроено, как в часах. С другой — полька, где композитор явно позволяет себе подмигнуть слушателю. И вместе это работает как маленький спектакль: дисциплина превращается в игру, а игра — в очень точную конструкцию. Я чувствую, что произведение живет именно на этом контрасте: ты вроде бы должен быть предельно собран, но при этом иметь шарм и легкость, почти танцевальную, именно в этом все удовольствие.

– Вы много играете камерную музыку. Можно ли назвать ансамбль из 16 пианистов «расширенной камерностью»?

– Скорее, это почти симфоническая ситуация. Рояль прекрасно имитирует любой инструмент, и когда их шестнадцать — возникает полноценный оркестровый организм.

– Что для вас главное в подобных проектах — масштаб, экспериментальность, энергия совместного музицирования?

– Все вместе. Масштаб вдохновляет, экспериментальность освежает, а энергия совместного музицирования — то, что вообще делает музыку музыкой.

– Как вы ощущаете музыкальную жизнь Израиля, наблюдая за ней из Канады? Есть ли в нынешнем проекте личный диалог с родиной?

– Я бываю в Израиле регулярно, раза три в год. Время всегда распределено между концертами и семьей, но я стараюсь давать мастер-классы, следить за молодыми пианистами — талантов в Израиле всегда много. Хотелось бы, чтобы государство вкладывало больше в продвижение искусства. Понимаю, что в нынешней ситуации это сложно. Но именно сейчас искусство нужно как воздух! Оно умеет исцелять, возвращать человеческое, заставлять остановиться, почувствовать, задуматься — то, что легко потерять в повседневности и тем более в такое сложное время.

С Романом Рабиновичем беседовала София Нимельштейн

О Романе Рабиновиче

Родившийся в Ташкенте, Роман Рабинович репатриировался в Израиль с родителями в 1994 году. Учиться игре на фортепиано начал у Ирины Вишневицкой и у Арье Варди. На большой сцене Роман Рабинович дебютировал с Израильским филармоническим оркестром под управлением Зубина Меты в возрасте 10 лет. Затем он учился в Высшей школе Бухмана – Меты в Тель-Авиве, окончил Музыкальный институт Кертиса и получил степень магистра в Джульярдской школе музыки. В 2008 году Роман разделил вторую премию на 12-м Международном конкурсе им. Артура Рубинштейна (первая не была присуждена). В 2015 году сэр Андраш Шифф выбрал его одним из трех пианистов для первой серии «Building Bridges», созданной для привлечения внимания к молодым пианистам с выдающимися способностями. Выступал практически во всех странах Европы и Америки, как с ведущими оркестрами, так и давая сольные концерты, в частности, в таких залах, как Вигмор-холл в Лондоне, Карнеги-холл и Линкольн-центр в Нью-Йорке, Cité de la Musique в Париже. Участвовал в десятках фестивалях. Постоянно выступает как камерный музыкант. Во время глобальной пандемии 2020–2021 годов Роман Рабинович и его жена, скрипачка Дайана Коэн, дали успешную серию бесплатных еженедельных концертов из их дома в Калгари (Канада).

Роман Рабинович – не только пианист, но также композитор и художник, выставки которого успешно дополняют его музыкальные выступления и записи.

Участники проекта

На одной сцене встретятся Шломи Шабан, Сиван Сильвер, Гиль Гарбург, Идо Бар-Шай, Бенджамин Хохман, Тамар Альперин, Эйнав Ярден, Йоси Решеф, Матан Порат (все – Германия), Давид Грейлсаммер (Швейцария), Алон Гольдштейн (США), Мири Ямпольски (США), Ариэль Лани (Великобритания), Роман Рабинович (Канада), Авирам Райхерт (Южная Корея), Эдна Штерн (Франция).

Некоторые солисты-израильтяне специально приедут для участия в этих двух концертах. Среди них победители европейских и американских конкурсов, художественные руководители фестивалей по всему миру, профессора ведущих университетов. В этом концерте они впервые соберутся вместе, чтобы продемонстрировать не только талант и виртуозность, но и профессиональное братство, а также любовь к Израилю.

Организаторы проекта

Международный конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна основан в 1974 году и с тех пор проводится раз в три года в Тель-Авиве. Это одно из самых престижных музыкальных соревнований в мире, открывающее своим лауреатам путь к международному признанию.

Центр музыки имени Фелиции Блюменталь создан в 1998 году для организации и продвижения проектов в области классической музыки. Первые двадцать лет он работал в доме на улице Бялика в Тель-Авиве, организуя концерты и Международный музыкальный фестиваль имени Фелиции Блюменталь. С 2009 года центр стал опекать и независимых музыкантов, а в 2021 году открыл новый дом — студию «Ant».

Компания Bimot Global

Художественные руководители программы – Сиван Сильвер и Гиль Гарбург.



Программа концерта

Первое отделение:

Морис Равель. «Болеро» (16 пианистов, 8 роялей) [15′]

Антонио Вивальди. «Весна» (4 пианиста, 4 рояля) [10′]

Дмитрий Шостакович. Вальс № 2 (4 пианиста, 4 рояля) [4′]

Джон Леннон и Пол Маккартни. «Элинор Ригби» (4 пианиста, 4 рояля) [2′]

Рон Вайдберг. «Хроматическая фуга и цирковая полька» (16 пианистов, 8 роялей) [10′]

Второе отделение:

Стив Райх. Piano Phase (8 пианистов, 8 роялей) [16′]

Сергей Рахманинов. Романс и Вальс (3 пианиста, 1 рояль) [6′]

Альберт Лавиньяк. Марш-галоп (4 пианиста, 1 рояль) [3′]

Иоганн Штраус. Увертюра к оперетте «Летучая мышь» (8 пианистов) [12′]

Леонард Бернстайн. Mambo (16 пианистов, 8 роялей) [2:30′]

Концерты состоятся в понедельник 22 декабря, в 20.00, и во вторник, 23 декабря, в 20.00, в зале «Гейхал а-Тарбут» в Тель-Авиве.

Билеты и дополнительная информация: https://www.kupat.co.il/show/8-piano

