Рони Далуми, Гиль Шохат и Римский-Корсаков. Особый концерт Иерусалимского симфонического оркестра.

3 апреля, четверг, 19:30. «Театрон Иерушалаим», зал «Генри Краун».

С того дня, когда Рони Далуми завоевала главный приз конкурса «Рождение звезды» («Кохав Нолад»), стало ясно, что она не только замечательная певица, но и многообещающая артистка. Будь то на израильских музыкальных сценах, в концертном зале, на радио, телевидении, экранах кинотеатров, в театральных спектаклях и мюзиклах – все, к чему она прикасается, превращается в золото, благодаря ее таланту.

На концерте под управлением маэстро Гиля Шохата 3 апреля в Иерусалиме (второй концерт в рамках большого цикла концертов дирижера Гиля Шохата в сезоне 2024–2025 годов) Рони Далуми исполнит свои лучшие хиты и израильскую песенную классику. В этой же программе прозвучат оркестровые фрагменты из «Шехерезады» Римского-Корсакова.

«Как и наш оркестр, Рони Далуми – артистка, который в своем творчестве переходит границы и не остается в рамках того или иного стиля, – говорит Офер Амсалем, генеральный директор Иерусалимского симфонического оркестра. -Поэтому мы столь рады сотрудничеству с Роми, ставшему возможным благодаря инициативе маэстро Гиля Шохата в рамках его серии. Как и наш оркестр, Рони Далуми привлекает множество слушателей, представляющих самые разные слои любителей мира музыки и сцены. И также, как и у нашего оркестра, успех Рони Далуми является плодом упорного труда, верности выбранному пути, решимости и умения чутко прислушиваться к сердцам и желанием зрителей».

О Рони Далуми:

Рони Далуми родилась в 1991 году. Детство провела в Беэр-Шеве, затем семья переехала жить в поселок Омер. Еще до того, как начать петь, она обучалась танцам в школе при танцевальном коллективе «Бат-Дор». В начале своей карьеры она принимала участие в различных конкурсах. В 2008 году Далуми прошла прослушивание на фестиваль «Viva Eurovision», была принята на конкурс и заняла первое место. После этого успеха Далуми пригласили принять участие в аудициях для седьмого сезона шоу «Рождение звезды» В августе 2009 года состоялся финал сезона, в котором Рони заняла первое место, исполнив песню «After the End of the Voice and the Image». С 2010 по 2012 год Далуми служил в оркестре ЦАХАЛа.

После победы на конкурсе Рони Далуми в 2010-м году выпустила свой первый альбом, и с тех пор еще три альбома. Среди ее известных и популярных песен – «Give», «I Have a Place» и «Come Back», которые она записала в октябре 2023 года вместе с Иданом Райхелем. Рони была удостоена звание «Певица года», исполняла роли на телевидении, в кино и в театре

В марте 2022 года она начала играть главную роль в мюзикле «Йентл» в театре Габима. В том же году исполнила главную роль в мюзикле «Самый прекрасный год в моей жизни» – совместной постановке Хайфского тетра и Габимы. И в том же, 2022 году, впервые провела мероприятие «Филармония в джинсах» в Израильской Филармонии. В 2023 году Далуми сыграла в мюзикле «Бродвейские ночи» в театре Габима, а с 2024 года исполняет роль Кристины в спектакле «Джули» в театре Габима и играет роль Рокси Харт в мюзикле «Чикаго.

Рони Далуми снималась в фильме «Четыре на четыре» Шая Кенота; в сериале «Ханши» производства компании Hot» и «Шесть нулей» производства Kan 11.

