Впечатления — Маша Хинич

Театральная группа Рут Канер.

«Футбольная команда Винни Манделы»

По мотивам рассказа Далии Равикович

Адаптация и постановка: Рут Канер

Сценография: Кинерет Киш

Музыка: Илан Грин

Свет: Шакед Вакс

В ролях: Ширли Галь, Ронен Баблуки, Ади Мейровиц

«Футбольная команда Винни Манделы» — это не совсем футбольная команда. Точнее, совсем не футбольная. И это спектакль не о футболе и не о Винни Манделе. В его центре — история одной женщины, пытающейся выжить в условиях жестоких механизмов власти. «Почему группу юношей, охраняющих Винни, называют футбольной командой? Может быть, они играют в футбол? Но они играют и в другие игры, посвящают свои жизни Винни, и одному Богу известно, что Винни даёт им взамен» — из рассказа «Футбольная команда Винни Манделы».

В центре этого рассказа — супружеская пара, решающая в суде, кто из них более достоин воспитывать их дочь, а Канер превратила эту историю в театральное событие.

Я очень люблю спектакли театров фриндж (от англ. fringe — «край», «бахрома» — международное движение театров, которые работают вне рамок традиционных репертуарных институций) по нескольким причинам.

Сначала — чисто рациональные:

Во-первых, такие спектакли обычно короткие — час или час с небольшим. Можно спокойно вечером дожидаться автобуса, не думая о том, что он ходит редко по ночному расписанию.

Во-вторых, это дешево: будем прагматичны, этого не скрыть — билет за 50 шекелей рассматривается как подарок самой себе.

В-третьих: это всегда неожиданно и всегда эксперимент.

Подобные спектакли проводятся в небольших залах, иногда в альтернативных пространствах — например, в залах музеев. Поэтому публика, даже если спектакль не иммерсивный и не требует непосредственного участия зрителей (ходи туда-сюда), волей-неволей вовлекается и полностью погружается в происходящее на сцене. На самом деле, сцены-то нет, все происходит рядом — рядом с актерами, режиссерами, с драматургами, с текстом и с нами, зрителями.

И еще: поскольку любой спектакль — это прежде всего текст (если только это не пантомима), такие камерные постановки дают возможность углубиться в произведение вместе с актерами, которые находятся на расстоянии вытянутой руки. Это позволяет прочувствовать текст, понять его буквально «изнутри», услышать его в новом прочтении и в новом видении. Мы же пришли смотреть и слушать (и ходить туда-сюда).

Ходить туда-сюда по Тель-Авивскому музею, в небольшом конференц-зале которого показывается спектакль театра Рут Канер «Футбольная команда Винни Манделы».

Первое действующее лицо здесь (первое по хронологии появления) — искусственный интеллект. И это очень смешно, а остальное – уже реально и не смешно. Женщина добивается в суде справедливости – тщетно, до безумия тщетно. При этом образы мачоизма и однозначности победы, столь характерные для футбола, проникают в действие: во время спектакля в реальном времени транслируются (без звука) матчи проходящего сейчас чемпионата мира.

Рут Канер использует строки из стихотворения Равикович «Ты наверняка помнишь» как ключ к постановке — текучему театральному пространству, где время, место и предметы то возникают, то распадаются. В спектакль также вплетён другой рассказ Равикович — «Куда исчез судья Иегуда Хай Пораз» — апокалиптическое видение женщины, которая «не забыла и не простила».

Приводится цитата из самого рассказа о юношах, окружающих Винни Манделу: они посвящают ей свою жизнь не из-за секса, а из-за власти — это их главное наслаждение, они наслаждаются её сиянием и скрытой силой, которую способны привести в действие только их крепкие руки.

О театральной группе Рут Канер сказано, что её кредо — место, где мы живём: его цвета, звуки, истории и люди, ищущие в нём своё существование, счастье и будущее. Рут Канер работает преимущественно с литературными и документальными источниками, создавая сценические адаптации, которые стремятся передать природу ландшафта, природу человека и меняющиеся точки зрения на «исраэлизм» в соединении сюжета, движения, визуальных образов и речи.

Канер рассказывала, что познакомилась с Равикович около 30 лет назад случайно, у лифта в общественном здании: писательница протянула ей скреплённую булавкой пачку листов со словами «может, сделаешь с этим что-нибудь». Текст растрогал Канер, но руки до него дошли только сейчас — спустя десятилетия она почувствовала, что должна «вернуть» этот материал Равикович, и лишь позже узнала, что рассказ уже издан в книге с тем же названием «Футбольная команда Винни Манделы».

«Футбольная команда Винни Манделы» — история о женщине, которая в суде по делу об опеке над ребёнком после развода предлагает судье обойтись без адвокатов; тот отказывается, начинается противостояние, и система полностью её подавляет. Именно тогда у героини появляются фантазии о Винни Манделе и её футбольной команде. На самом деле, всё здесь – полное несоответствие между названием и содержанием

Футбол присутствует буквально: трансляции матчей чемпионата мира идут на протяжении всего спектакля без звука. По словам Канер, так в спектакле встречаются два мира, которые не должны пересекаться: сильные, жёсткие, напористые футболисты и женщина, парализованная мужской системой власти. Рут Канер отмечает, что тема молчания женщины перед центрами власти резонирует и с происходящим сегодня в израильских судах, говорит об ощущение бессилия, о том, что сегодня в стране слышно о страшных несправедливостях, против которых невозможно что-либо сделать — истории о людях, не способных защититься. Она также говорит о том, что знает, как женщину в судебной системе буквально лишают права голоса — её слова становятся просто фоновым шумом, и это ощущение сильно передано персонажами спектакля.

Но театр Рут Канер никогда не иллюстрирует историю буквально – ее актеры ищут способ репрезентации явлений, что и рождает особый сценический язык. В зале не будет имитации суда или декораций зала заседаний: в итоге всё это похоже на повторяющийся кошмар, который снова и снова возникает в голове героини не без участия уже упомянутого комедианта — AI.

Рут Каннер — режиссёр и театральный автор, более двадцати лет работающая с постоянной группой актрис и актёров в формате, отличном от привычного. Это не работа над уже написанной пьесой в обычном репетиционном зале, а создание произведения из ничего, в своего рода исследовательской лаборатории: разбор и сборка текста, музыки, движения, предметов и визуального образа с использованием необычных методов работы, применяющих приёмы нарушения привычного порядка и создания помех, в стремлении каждый раз заново выстраивать уникальный сценический язык. Ее спектакли — возможность заглянуть в студию, создающую «другой театр» в полном смысле этого слова.

Оставшиеся даты:

29.6.26, 20:00

1.7.26, 20:00

4.7.26, 20:00

7.7.26, 20:00

14.7.26, 20:00

18.7.26, 20:00

Особое событие 1.7 перед спектаклем:

Встреча с оригинальными рукописями Далии Равикович в архиве «Гназим». Для первых 35 зарегистрировавшихся по форме, при наличии билета на спектакль.

Место: у входа в Бейт-Ариэла

Время: 17:30–18:30

https://www.ruthkanner.com/

Билеты — tickets.tamuseum.org.il/קבוצת_הכדורגל_של_ויני_מנדלה/?id=94177

Регистрация на особую встречу 01/07 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQAijKlsEqPgJYBA7OIoplark6Ji82jK-CK1nWaZ1XVu1Nzw/viewform