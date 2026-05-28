Фестиваль «Мекомот шмурим» פסטיבל מקומות שמורים «Зарезервированные места»: искусство для всех

«Мекомот шмурим» — трехдневный фестиваль, созданный специально для людей с неврологическими расстройствами (аутизм, синдром дефицита внимания и гиперактивности, синдром Туретта, нарушения развития, сенсорная или эмоциональная чувствительность и т. д.) и в сотрудничестве с ними.

Фестиваль, впервые проведенный в 2018 году, включает в себя спектакли и представления, выдержанные в благоприятной, поддерживающей и расслабленной атмосфере. Во время спектаклей можно выйти и прогуляться, перед спектаклями можно найти материалы для визуальной подготовки, а рядом с залами есть тихая комната.

«Зарезервированные места» проходит уже в восьмой раз. Он был основан в 2018 году социальной предпринимательницей Ор Альтерман-Барнеа, матерью ребёнка с аутизмом, и театральным режиссёром Шарон Габриэлов. Вместе они прошли специальную программу подготовки в Линкольн-центре в Нью-Йорке и, вернувшись в Израиль, за четыре месяца создали то, на что у американцев ушло пять лет.

Фестиваль задуман не для всех детей. «У обычных детей есть тысяча фестивалей, у детей в спектре — только этот», — объясняет Ор Альтерман-Барнеа концепцию фестиваля. Идея родилась из личного опыта: до тех пор, пока она не попыталась сводить своего сына, который находится вспектре, на спектакли, она вообще не думала, что это может стать проблемой. Но каждый раз что-то шло не так: темнота в зале пугала его, он хотел ходить по залу и было очень тяжело для всех.

Ор Альтерман-Барнеа познакомилась с Шарон Габриэлов, театральным режиссёром, которая рассказала ей, что за рубежом существует такое явление — relaxed performances («расслабленные показы»), — и обеим сразу стало ясно, что именно это они хотят делать в Израиле.

Как раз в то время Линкольн-центр в Нью-Йорке объявил о фестивале, посвящённом спектаклям для детей с аутизмом, и открыл две программы подготовки — для художников и для деятелей культуры. Они записались, их приняли, и обе женщины изменили свой путь, встретив в рамках подготовительной программы ведущих специалистов в этой области со всего мира.

Первый фестиваль в Израиле прошёл в 2018 году — в Тель-Авивском музее. «Это были самые прекрасные два дня в моей жизни», — вспоминает Ор. — «Мой сын впервые в жизни пошёл там на первый спектакль в первый день и отказался уходить из музея до последнего спектакля во второй день».

Что такое «чувствительный спектакль»

Такая, казалось бы, простая задача, как поход в театр или кино, может стать невыполнимой задачей для ребёнка в аутистическом спектре.

Фестиваль «Мекомот шмурим» предназначен для любого ребёнка и взрослого, которые сегодня не могут воспринимать культуру и искусство из-за условий их представлений. Его аудитория – люди аутистического спектра, с СДВГ, сенсорными нарушениями, синдромом Туретта и другими особенностями.

В «чувствительном» спектакле создаётся пространство, где принимается любое поведение. Можно выходить и возвращаться в любой момент, ходить по залу, разговаривать, смеяться и даже кричать, если нужно.

Технические условия также адаптируются: нет полного затемнения во время спектаклей, нет высокой громкости и неожиданных звуков, всегда есть свет в зале, всегда есть тихая комната для тех, кто нуждается в отдыхе от сенсорной или эмоциональной перегрузки, — чтобы человек мог вернуться и не был вынужден уйти домой.

Сами спектакли адаптируются художественным руководителем: проверяется, можно ли сократить постановку, нет ли слишком сложных фрагментов, где можно добавить сенсорные элементы. Но есть и постановки, созданные с нуля для этой аудитории, рассчитанные на пять или десять детей.

При этом организаторы не идут на компромисс в художественном плане. Перед мероприятиями семьям рассылаются подготовительные материалы, позволяющие детям заранее ознакомиться с тем, что произойдёт во время спектакля, — чтобы сделать ситуацию менее пугающей и как можно более приятной и знакомой.

Ор Альтерман-Барнеа не избегает политических высказываний. «Растить в таком месте, как государство Израиль, ребёнка, который немного отличается от других, или самому расти немного другим — это невыносимо. Общество здесь становится менее толерантным, более расистским, более шовинистским, более гомофобным. К нашим детям относятся как к людям второго сорта».

Самое важное, что Ор поняла за эти годы, — ограничения не в её сыне и не в аудитории фестиваля. Потому что, когда условия соответствуют аудитории, когда в пространстве нет барьеров, — уже не нужно говорить о диагнозах и ограничениях.

Второе важное открытие — принцип «ничего о нас без нас». То, что она мать ребёнка с аутизмом, не делает её экспертом по аутизму. Поэтому у них есть консультанты, с которыми они постоянно работают.

Её видение будущего — чтобы в каждом культурном учреждении были адаптированные версии всего репертуара, как на Бродвее и в Лондоне, где у мюзиклов и даже у «Глобуса» Шекспира есть такие версии.

Восьмой фестиваль «Зарезервированные места» проходит с 11по –13 июня 2026 года в общественном центре «Драхи» в Тель-Авиве. В программе — спектакли, мастер-классы, уличные выступления и активности для всей семьи.

Фестиваль проходит в Общественном центре «Драхи» — מרכז קהילתי

דרהי

DRAHi

Калишер 5, Тель-Авив.

073-384-4151