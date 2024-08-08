Самое холодное место этого лета – аттракцион Summer Snow ждет вас в комплексе The Cube в Холоне!

До конца лета еще далеко, а от палящего зноя и детских каникул уже голова идет кругом? ArtHub предлагает вам ненадолго забыть о жаре, охладить страсти и получить незабываемые впечатления. Уникальный аттракцион Summer Snow – «Летний снег», открывшийся в комплексе The Cube в Холоне, подарит вам и вашим детям леденящие и волшебные моменты!

В этом месте будет интересно всей семье. В кондиционируемом кинозале вы сможете вместе посмеяться над приключениями героев популярного дуэта комиков Уди и Авиада в их забавном и добром фильме. Эти артисты уже 25 лет являются любимцами детей, на их шутках, песнях и передачах выросло не одно поколение.

В комплексе виртуальной реальности (VR) вы с помощью передовых технологий познакомитесь с чудесным миром снега и перенесетесь на Северный полюс, а также ощутите самый реальный холод и очарование замерзшего мира.

В специальной художественной зоне ваши дети смогут дать волю своему воображению и творческим способностям, а созданные ими рисунки будут проецироваться на стены и станут живым и красочным искусством.

В установленных на территории аттракциона особых фотобудках можно сфотографироваться в волшебных заснеженных декорациях. Эти снимки помогут вам навсегда сохранить незабываемые моменты семейного отдыха и поделиться ими с родными и друзьями (только не забудьте отметить Summer Snow, когда будете публиковать фотографии в социальных сетях).

Но самое главное развлечение аттракциона — это, конечно, 100-метровая площадка с самым настоящим снегом! Здесь дети и родители могут лепить снеговиков, играть в снежки и наслаждаться другими захватывающими «зимними» забавами. Площадка оснащена уникальными строительными и игровыми инструментами.

Рекомендуется (но не обязательно) взять с собой теплую одежду, закрытую обувь и перчатки для детей.

Комплекс The Cube находится по адресу: Парк Перес, ул. Мифрац Шломо 66, Холон.

Часы работы аттракциона:

воскресенье-четверг и суббота: 10:00 – 18:00 (последний вход в 17:00),

пятница: 09:00 – 15:00 (последний вход в 14:00).

Рекомендуется для детей 3-12 лет. Детям до 2 лет билет не требуется.

Полная цена входа на аттракцион составляет 99 шекелей, но предварительный заказ позволит вам приобрести билеты всего за 79 шекелей.

Особая семейная скидка – 4 билета за 300 шек.

Заказ билетов в кассе «Браво»: https://bit.ly/3Ap27YW

Дополнительная информация на сайте выставки: https://www.summersnow.co.il/

Фото: София Нимельштейн

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting