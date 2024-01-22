Сборная Израиля одержала две победы на старте ЧМ-2024 по хоккею в Софии

Израильские хоккеисты уверенно обыграли команду Болгарии со счетом 7:3 (1:0, 3:3, 3:0) во втором матче чемпионата мира U20 III дивизиона группы A в Софии и добились второй победы подряд. В стартовой игре сине-белые справились с Новой Зеландией со счетом 8:6 (1:2, 5:1, 2:3) и занимают в своей группе первое место.

Команды подошли к очной встрече, имея в своем активе по одной победе. Израильские хоккеисты были сильнее Новой Зеландии. Первыми забросили, но затем дважды отыгрывались со счета 1:2 и 2:3. Но в концовке нашей команде удалось дожать соперника – итог 8:6.

Майк Левин заработал в этой игре 3 (2+1) очка, на счету Никиты Цицермана 2 (2+0) балла, также 2 очка у Ади Риглера (1+1).

Болгары же добыли волевую победу в поединке с Мексикой (3:2).

Вместо Алона Шпинеля, игравшего в стартовой встрече, место в воротах в матче против Болгарии занял Давид Верховский.

Дебютный период остался за израильтянами. Единственную шайбу до перерыва забросил Риглер, реализовавший большинство.

Ключевой в этой игре стала вторая двадцатиминутка. Сначала на четвертой минуте периода Александр Станимиров сравнял счет – 1:1. Но спустя всего 42 секунды Левин с передачи Шона Вошило вывел Израиль вперед. Но этого форварду показалось мало и он с помощью Ника Угорцина сделал счет 3:1. На дубль у №21 ушло всего 47 секунд.

Как и в игре с Новой Зеландией, в поединке с Болгарией события развивались стремительно. Автор двух шайб всего спустя одну минуту после триумфа заработал удаление и вместе с Раскиным оказался на скамейке штрафников. После удаления хоккеиста болгарской сборной израильтянам предстояло играть втроем против четверых. Но это меньшинство команда Евгения Кожевникова выстояла, оставив свои ворота в неприкосновенности.

Под занавес второго отрезка игры Никита Цицерман зажег на табло 4:1. Нападающему ассистировали Левин и Ян Раскин. Однако израильтяне решили проверить нервы своих болельщиков и вскоре за две минуты пропустили 2 шайбы, позволив противнику сократить отставание в счете до минимального. Авторами голов стали Стефан Пироцкий и Александр Кожухаров.

После установки главного тренера в раздевалке наша команда вышла на третий период с решительным настроем. И за один оборот секундной стрелки смогла дважды огорчить кипера болгарской сборной. Сначала шайбу после ассиста Вошило забросил Ури Сегаль, а затем с передачи Левина отличился Раскин.

В последние минуты поединка хозяева турнира добавили в чужой зоне и дважды смогли заработать большинство. Но израильтяне и в этот раз эффективно отоборонялись. А затем смогли преподать сопернику урок, реализовав уже свое большинство на предпоследней минуте. Хет-трик оформил Майк Левин. Его ассистентами выступили Раскин и Юваль Тернер. 7:3 – убедительная победа нашей команды и сохранение лидерства в группе.

Левин набрал в этом матче 5 (3+2) очков. После двух матчей на счету 18-летнего игрока уже 8 (5+3) баллов. Ян Раскин в игре с Болгарией набрал 3 (1+2) очка, Вошило 2 (0+2).

В следующем матче 25 января сборная Израиля встретится с Кыргызстаном, который пока не имеет побед на турнире и во второй встрече разгромно проиграл новозеландцам (1:12).

Турнир продлится до 28 января. Израильтянам предстоит сыграть еще три матча – с Кыргызстаном, Турцией и Мексикой. Сборная, занявшая в таблице по итогами соревнований первое место, пойдет на повышение и в следующем сезоне сыграет в II дивизионе группе В.

На софийском турнире сборная Израиля состоит из игроков, которые в минувшем сезоне выиграли золото своего дивизиона на чемпионате мира U18, а также завоевали серебро мирового первенства U20, поэтому считаются одними из главных фаворитов.

Изначально этот чемпионат мира должен был проходить в Израиле в мошаве Тнувот на OneIce Arena, на которой проходят подготовку израильские сборные всех возрастов. Но после нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года и начавшейся войны международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение о переносе турнира в Болгарию. Кроме того, под угрозой было выступление в Софии и нашей команды. Незадолго до старта чемпионата сборная Израиля была отстранена от турнира “из-за невозможности обеспечения безопасности израильским хоккеистам”. Но вскоре этот вопрос решился положительно и за пять дней до первого матча стало известно, что сине-белые все-таки сыграют.

OneIce Arena – современный ледовый комплекс в Тнувоте в 10 км от Нетании. Арена располагает двумя ледовыми площадками, на которых тренируются академии хоккея и фигурного катания, а также в выходные и праздники проходит массовое катание. Есть прокат, заточка коньков и магазин инвентаря для хоккея и фигурного катания.Дополнительная информация на сайте проекта – https://www.oneice.co.il/

Фотографии: OneIce Arena

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting