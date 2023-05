Счастливая музыка Нового Орлеана.  New Orleans Camels – джаз в музее Иланы Гур. Первый концерт сезона на крыше музея на открытым воздухе

Фото – © Дин Ахарони

Счастливая музыка Нового Орлеана. New Orleans Camels – джаз в музее Иланы Гур. Первый концерт сезона на крыше музея под открытым воздухом.

Джаз пришел к своему расцвету в 1920-е годы и определил не только музыкальную моду, но и стиль жизни того времени в целом. Группа New Orleans Camels приносит в наши дни и в стиль нашей жизни веселую музыку из бурных 1920-х – Чикагских двадцатых. Прошел век, но и спустя сто лет слушать тот джаз – джаз, который заставлял радоваться и танцевать – все так же весело и свежо. Стили – от рэгтайма до блюза, джаза, цыганского джаза (gypsy-jazz), свинга, буги-вуги,фри-джаза и других. Жизнерадостный джаз – громкий и синкопированный, выразительный и экстравагантный – джаз Нового Орлеана и Чикаго 1920-х годов прозвучит в Музее Иланы Гур в Яффо 11 мая в исполнении New Orleans Camels.

New Orleans Camels – это тромбон, труба, кларнет, гитара, контрабас и клавишные и вокал – все как было во время «Эпохи джаза», когда творили такие музыканты и бэнды как The Bolden Band, Джо «Кинг» Оливер, Кид Ори и, конечно же, Луи Армстронг. Великие люди великой эпохи джаза, наследию которой следуют молодые музыканты New Orleans Camels, чья музыка радует каждое сердце, если конечно, сердце бьется в ритм джазовой музыке. Джаз-бэнд New Orleans Camels возник в Музыкальной Международной школе джаза в Мицпе-Рамон в 2020-м году и с тех пор дает концерты по всей стране и на многих фестивалях.

Как, собственно говоря, ново-орлеанский джаз перекочевал в Чикаго? В 1917 году, в связи с вступлением Соединенных Штатов в Первую мировую войну, власти объявляют Новый Орлеан стратегически важным городом и, под этим предлогом, закрывают увеселительные заведения, дававшие работу многочисленным музыкантам. Из-за этого начинается мощная миграция музыкантов на Север, в первую очередь в Чикаго, где к началу 1920-х годов концентрируются лучшие музыкальные силы, как из Нового Орлеана, так и из других городов США. Стационарные (в отличие от Нового Орлеана) выступления, а также уровень музыкальной подготовки участников позволяют использовать фортепиано, которое становится обязательным инструментом ансамбля. Духовой бас постепенно вытесняется контрабасом, банджо заменяется гитарой, а труба, как более выразительный инструмент, замещает корнет. Существенные изменения происходят и в ударных – барабанщик в стационарных условиях может в одиночку справляться с более богатым набором инструментов, возможности его расширяются, а техника прогрессирует. В Чикаго в полную силу раскрылся талант Луи Армстронга, организовавшего свои знаменитые «Горячие пятерки» и «Семерки» («Hot Five», «Hot Seven»). Их успех одновременно обозначил образцы настоящего чикагского стиля традиционного джаза.

Там же в 1920-е годы пережил новое рождение традиционный блюз, породивший когорту выдающихся исполнителей. С тех пор блюз и джаз тесно связаны между собой.

Джаз и блюз, веселый дух беззаботного города – родины жанра – взовьется над крышей Музея Иланы Гур, над открытой площадкой, где до конца октября проводятся джазовые концерты Начиная с ноября, концерты в рамках джазового клуба Музея Иланы Гур начнут проводиться во внутреннем зале музея.

New Orleans Camels. Чикагский джаз 1920-х годов

11 мая, четверг, 19:00, музей Иланы Гур в Старом Яффо

Хен Эзра — вокал / Мор Порат — труба / Дор Сегаль — тромбон / Гилад Данон — кларнет / Офир Лигети — гитара / Йони Нааман — фортепиано / Мошико Ашкенази — контрабас

По уже сложившейся традиции вечер начнется с экскурсий по музею на русском и иврите.

19:00 – экскурсии по музею на русском и иврите

20:00 – концерт джазовой группы New Orleans Camels

Цена билета на вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и сангрию) – 125 шекелей.

Фотографии – © Яаков Файнглернет, © Дин Ахарони