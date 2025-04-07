«Way of Tradition» – фортепианное трио Йогева Шитрита вновь в музее Иланы Гур – 17 апреля 2025 года

Верхнее фото: Yogev Shetrit – photo © Peter Vit



Ритмичный и зажигательный андалузский джаз и новая программа в связи с выходом третьего альбома трио. Инструментальная музыка, которую сочинил, спродюсировал и аранжировал Йогев, представляет собой сочетание традиционного и ритмичного современного джаза с андалузской, марокканской и израильской музыкой в сочетании с современным джазом. Музыка Йогева Шитрита – это оригинальные композиции, в которых элегантно сплетаются традиционная североафриканская музыка, западно-африканская музыка гнава, андалузская музыка марокканского происхождения, джаз и современная средиземноморская музыка.

Ударник Йогев Шитрит и его трио – постоянные гости джазовой программы Музея Иланы Гур в Старом Яффо. На сей раз они предлагают концерт под названием «Путь традиции» – «Way of Tradition», программа которого посвящена андалузскому джазу – ритмичному, «размашистому», темп которого точно совпадает с темпом веселья и радости в джазе. Этот концерт проходит в рамках релиза третьего альбома трио Йогева Шитрита – альбома инструментальной музыки «Way of Tradition», которую Йогев сочинил, спродюсировал и аранжировал.

При этом творчество Йогева Шитрита берет начало в неоклассике, многие задаваемые им музыкальные темы выдержаны в этом стиле. С развитием каждой композиции начинают действовать правила джаза, постепенно усложняется аранжировка, звучат импровизации каждого из участников ансамбля, в которых можно услышать музыку мира.

Йогев Шитрит – барабанщик и композитор, бакалавр музыковедения Еврейского университета, выпускник школы Drummers Collective в Нью-Йорке и джазового колледжа «Римон» в Израиле. Его трио, начиная с 2016 года, выступало более чем в тридцати странах на фестивалях и в клубах, в том числе и на престижном Панамском джазовом фестивале, в Кеннеди-Центре в Вашингтоне, на престижных сценах в США, в Италии, Гватемале, Казахстане, Коста-Рике, на Гаити, в Германии, Дании, Австрии, Латвии – практически везде. Йогев Шитрит – один из основателей известнейшей хип-хоп и фанк группы Coolooloosh, получившей широкую международную известность, игравшей, среди прочих, также с Кевином Махогани, Пауло Морелло и Чучито Вальдесом.

В 2016 году Шитрит основал свое трио с целью исполнять авторскую музыку. Записал и спродюсировал дебютный альбом «New Path» в сентябре 2016 года, и с тех пор группа выступает практически без перерыва. В марте 2019 года на джазовом фестивале Jazz Globus в Иерусалиме был записан концертный альбом «AS IS!», а в январе 2020 года Йогев выпустил свой второй студийный альбом «Безмятежность» – «Serenity».

Альбомы «New Path» и «Serenity» содержат инструментальные произведения, написанные, аранжированные и спродюсированные Шитритом, который играет на ударных и перкуссии. Шитрит также записывался и выступал со многими известными артистами, включая Чучито Вальдеса, Арни Лоуренса, Тиа Фуллер, Пауло Морелло, Кевина Махогани и других.

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«Way of Tradition» – джазовое трио Йогева Шитрита

Музей Иланы Гур. Четверг, 17 апреля 2025 года.

Йогев Шитрит – ударные, мелодии и продакшн

Ор Улиэль – бас

Даниэль Шварцвальд – фортепиано

19:00 экскурсии по музею

20:00 концерт

Цена билета на весь вечер (включая концерт, экскурсию, входной билет в музей и баночку пива) – 120 шекелей.

Заказ билетов по ссылке https://www.ilanagoormuseum.org/product/yogev-shetrit-trio-2/ или по телефону 03-6837676.

Страница мероприятия – https://www.facebook.com/events/1210599083971061/

Линки на видео:

https://www.youtube.com/watch?v=3HEevxrO28w

https://www.youtube.com/watch?v=USA3NYld42Y

https://www.youtube.com/watch?v=F9-q69ZciSw&t=2769s

Сайт: www.yogevshetrit.com

Количество мест ограничено!

Страница музея Иланы Гур на русском языке – https://www.facebook.com/ilanagoormuseumoldjaffa/

Сайт музея – http://www.ilanagoormuseum.org/

Фотографии – © Peter Vitt и Yossi Zweker – предоставлены Йогевом Шитритом