 «Семейный альбом» Ильи Гефтера

К Международному дню памяти жертв Катастрофы в Кнессете в Иерусалиме, во вторник, 24 января открывается персональная выставка Ильи Гефтера «Семейный альбом». Выставка пройдет в помещении Комиссии по вопросам образования, культуры и спорта на втором этаже Нового крыла здания Кнессета.



Катастрофа – тень цивилизации… Картины на этой выставке извлекают из памяти поколений и визуалируют коллективные воспоминания о Второй мировой войне, напоминая о тяге человека (все еще не исправленного) к разрушению, которая может проявиться в любом поколении. Проект вырос из одной фотографии – той, что досталась Илье Гефтеру от прадеда, историка Красной Армии во время Второй мировой войны: размытое изображение, на котором он стоит среди советских солдат посреди руин Рейхстага. На обороте выцветшая надпись: «Берлин, 14 июня 1945 года». В одной этой фотографии – множество судеб и драм. По мере исследований для этой серии картин, собирая архивные фотографии периода Второй мировой войны, Илья Гефтер добавлял к своим работам изображения городских руин, образы солдат, собрания нацистских офицеров… Проект, начавшийся как исследование прошлого одной семьи, превратился в исследование коллективных воспоминаний о мрачной эпохе, которая не кончилась, вовсе нет… Эти образы одновременно узнаваемы и неуловимы, конкретны и обобщены. Исторические фигуры, события и места стали живописными метафорами коллективной тени, которая может возникнуть в любое время, в любой форме, чему подтверждение – то, что творится сегодня. То, что 24 февраля 2022 года, потомки той армии, где служил прадед Гефтера, начали самую масштабную войну в Европе, начиная с 1945 года. Художник отреагировал на это новым этапом в своей живописи. Фрагменты разрушенных зданий – памятник истории современной Украины и траур по погибшим. Работы, откликающиеся на происходящие события, и работы, исследующие прошлое, связаны единой нитью и все они говорят о том, как хрупка оболочка человечности и демократии.

Искусствовед, д-р Смадар Шефи пишет: «Обожженные холодом люди в теплой одежде клонятся друг к другу, пытаясь защититься от холода. Нас снова тянет в бездну ужаса, оставленного прошлым веком, в бездну зловещих воспоминаний, которые преследуют как призраки. Израильтяне видят Вторую мировую войну сквозь призму Катастрофы но Илья Гефтер, который родился в России, жил в Израиле, уехал в Канаду и вернулся в Израиль, видит Вторую мировую войны через семейные воспоминания. Работы серии «Семейный альбом» сделаны по фотографиям – как из альбома его семьи, так и из альбомов, найденных на рынках и барахолках, по фрагментам забытых историй забытых людей. Гефтер преодолевает бездну времени, приближает историю, но оставляет ее за завесой тайны. Блеклые цвета старых черно-белых фотографий становятся мутными цветными полями времени; а сами фотографии, сделанные десятилетия назад и запечатлевшие оторванный от времени и застывший момент, служат отправной точкой для картин из тонких, прозрачных слоев и твердых линий, для разбитых и заново сконструированных образов и реальности. Линия смерти соединяет шестнадцать картинах этой серии – линия смерти и ощущение невыносимой тяжести, жестокости, узаконенного истребления. Сами фотографии, покинутость, отчаяние и насилие переходят в поверхности и в линии».

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