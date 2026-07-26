Сергей Пенкин отметит 65-летие вместе с израильской публикой

В сентябре в Израиль приезжает Сергей Пенкин — артист, который уже много лет остается одним из самых ярких и самобытных исполнителей на русскоязычной сцене. Его невозможно спутать ни с кем другим: уникальный голос диапазоном в четыре октавы, экстравагантные сценические образы, безупречное чувство стиля и постоянное стремление удивлять публику сделали его настоящим явлением в мире эстрады.

Нынешние гастроли приурочены к юбилею артиста. Кажется, совсем недавно Сергей Пенкин отмечал свое 60-летие, а сегодня он встречает уже 65-й день рождения – по-прежнему оставаясь вне возраста и вне времени. Он продолжает записывать новые песни, экспериментировать с музыкальными жанрами и каждый сезон представляет зрителям новое шоу.

Юбилейная программа станет особенной. Для нее создается современная сценография, подготовлен новый видеоконтент, который позволит зрителям вместе с артистом пройти по самым ярким страницам его творческой биографии. А главное – со сцены прозвучат любимые хиты разных лет и новые композиции, в которых Сергей Пенкин остается верен самому себе.

Одной из таких премьер стала песня Love – «Любовь», которую певец считает своеобразным подарком и себе, и своим поклонникам. Над ней Пенкин работал вместе с авторами Дмитрием Дубинским и Ларой Д’Элиа. Это проникновенная история о принятии чувств, надежде и любви как главном смысле жизни. Простые и искренние слова в сочетании с выразительной мелодией и неповторимой манерой исполнения делают эту композицию особенно личной и эмоциональной.



Сегодня трудно представить себе, что путь Сергея Пенкина к успеху был совсем не простым. Его творческая биография началась на небольшой сцене ресторана в Лужниках, где необычного молодого певца с невероятным голосом быстро заметила московская публика. В конце 1980-х, когда отечественная эстрада только начинала меняться, Пенкин уже смело экспериментировал со сценическим образом. Его яркие костюмы, необычные головные уборы и артистическая свобода казались настоящим вызовом привычным представлениям о советском исполнителе. Не случайно его сравнивали с Элтоном Джоном, Майклом Джексоном и Боем Джорджем.

Любопытно, что первые большие гастроли Сергея Пенкина состоялись не в России, а за рубежом. Западные промоутеры сразу оценили необычный стиль артиста и его умение по-новому интерпретировать русские песни. Однако международный успех имел и обратную сторону: из-за зарубежных выступлений певец долгое время сталкивался с недоверием советских властей. Несмотря на это, он не отказался от своей мечты и продолжал идти вперед.

Настоящее всенародное признание пришло уже в начале 1990-х. После выхода песни Feelings, которую активно транслировали музыкальные телеканалы, начались масштабные гастроли по стране, появились сольные концерты, первые альбомы и многотысячная армия поклонников. Очень скоро к российским зрителям присоединилась публика в Израиле, Германии, США, Австралии и других странах. За годы карьеры Пенкин неоднократно выступал на престижных мировых площадках, сотрудничал с известными зарубежными музыкантами, а автор легендарной песни Feelings Моррис Альберт лично пригласил его принять участие в гала-концерте в Лондоне.



Сегодня в творческой копилке Сергея Пенкина – тринадцать альбомов, более ста сорока песен и два десятка масштабных концертных программ. Его уникальный голос был отмечен и официально: диапазон певца в четыре октавы, позволяющий ему одинаково убедительно исполнять и лирические баллады, и рок-композиции, и классические произведения, занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Но секрет популярности Сергея Пенкина не только в выдающихся вокальных данных. Каждый его концерт – это настоящий музыкальный спектакль, где важную роль играют тщательно продуманные сценические костюмы, свет, видеоряд и постоянное общение со зрительным залом. Именно поэтому каждое новое шоу артиста становится самостоятельным событием, а не просто очередным концертом.

В сентябре израильская публика вновь сможет убедиться в этом сама на встречах с артистом, который уже много лет остается верен своему главному принципу: идти в ногу со временем, сохраняя собственный неповторимый стиль и искренность, за которую его любят несколько поколений поклонников.

Юбилейный тур Сергея Пенкина пройдет в пяти городах Израиля:

4 сентября, пятница в 20:00 – Тель-Авив, зал «Смоларш», Тель-авивский университет

6 сентября, воскресенье, в 20:00 – Ашдод, Центр сценических искусств

8 сентября, вторник, в 20:00 – Беэр-Шева, Центр сценических искусств

9 сентября, среда, в 20:00 – Ришон ле-Цион, «Гейхал Меир ле-тарбут»

10 сентября, четверг, в 20:00 – Хайфа, зал «Аудиториум»

Билеты в кассе: https://showman.co.il/e/sergey-penkin-jubilei-2026/

Фото: Илья Колчков, Сергей Золотов, Дарья Москалева.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting