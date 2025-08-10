Шарики, которые умеют рассказывать истории: в Тель-Авиве открылась выставка «Balloon Story 3 – Путешествие во времени»

Верхнее фото: by Nir Stolo



После двух невероятно успешных сезонов в Израиле и за границей, завоевавших сердца сотен тысяч посетителей, международный хит – грандиозная выставка воздушных шаров и фигур из них Balloon Story вернулась к нам с абсолютно новой историей, ещё более масштабной, яркой и впечатляющей!

Самая волшебная и фотогеничная выставка этого лета «Balloon Story 3 – Путешествие во времени» в Ангаре 11 в порту Тель-Авива открыта до 31 августа.

Это уже третья выставка под брендом Balloon Story, и в этот раз она отправляет взрослых и детей в захватывающее приключение сквозь историю нашей планеты и человечества — от доисторических времён до далёкого будущего. В этом году более 120 художников из Израиля и всего мира создали из более чем 600 тысяч воздушных шаров десятки удивительных фигур и конструкций, которые изображают ключевые моменты истории.

Гуляя по выставке, посетители почувствуют себя в настоящей машине времени! На каждом шагу вас будет ждать новая эпоха: добродушные динозавры и пещерные люди; огромный Ноев ковчег с животными; величественная пирамида Гизы; средневековый замок, где проходит церемония коронации; костёр индейского вождя на Диком Западе; мир будущего с летающими автомобилями и множество других невероятных экспонатов.

Все инсталляции сделаны из биоразлагаемых материалов, а по завершении выставки шары будут переработаны и использованы – например, превратятся в игрушки для животных или станут арт-материалами для художников, работающих с резиной. Даже путешествие во времени может быть экологичным!

Кроме самой экспозиции выставка предлагает посетителям всё, что нужно для насыщенного отдыха: селфи-зоны с идеальным светом, игровые зоны для детей, фудкорты и много других сюрпризов для детей и взрослых.

«Balloon Story 3 – Путешествие во времени» — это не просто выставка, это настоящее летнее приключение из воздуха, света и воображения, в которое стоит отправиться всей семьёй.

Balloon Story 3 — один из главных проектов ежегодной программы «Семейный август», которую уже третий год подряд проводит компания ToMix. Помимо этой выставки израильтян ждет целый фестиваль впечатлений в порту Тель-Авива и павильоне № 2 выставочного центра Expo Tel Aviv. Среди них: Snow Park с настоящим снегом, Международный фестиваль света с гигантскими световыми инсталляциями, открытый для широкой публики, и мюзикл «Энни» – легендарная бродвейская постановка.

Выставка «Balloon Story 3 – Путешествие во времени» будет открыта до 31 августа 2025 г.

Ангар 11, порт Тель-Авива

Часы работы:

с воскресенья по четверг – с 08:00 до 21:30 (последний вход в 20:00),

в пятницу – с 08:30 до 16:30 (последний вход в 15:00).

Стоимость билетов:

– При предварительной покупке: 129 шек.

– Полная цена: 139 шек.

– VIP-билет: 199 шек.

– Семейный (на 4 человек): 436 шек.

Существуют скидки для владельцев некоторых кредитных карт и членов различных потребительских клубов.

Заряжайте телефоны, освобождайте их память для новых снимков и отправляйтесь в путешествие во времени, которое начинается… с воздушного шарика!

Дополнительная информация и заказ билетов – на сайте https://www.to-mix.co.il/balloon-story-3-exhibition/

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting