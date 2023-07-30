«Шикшуклаим и «Карон». Это где?

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«Шикшуклаим» и «Карон» – это в Иерусалиме, где с 13 по 17 августа пройдет уже 32-й Международный фестиваль кукольных театров, представляющий лучшие произведения визуального театра, театра артефактов и современного кукольного театра из Израиля и других стран. В этом году на фестивале будет представлено около 5 международных постановок из Франции, Нидерландов, Южной Кореи и Испании и около 29 оригинальных израильских спектаклей для детей и взрослых. Кроме того, в парке «Ган ха-Пааамон» будет построен Шикшуклаим – город, где проходят спектакли для всей семьи. В этом городе нет плохой погоды, в кафе подают звуки и мелодии, это город без дорог и машин – в нем есть только говорящий поезд и цирковые представления.

Как и каждый год в программе фестиваля – множество бесплатных мероприятий, танцевальных представлений, цирка и клоунады, творческие мастерские для детей и ночные театрализованные кабаре для взрослых! Фестиваль рассчитан как на взрослых зрителей, так и на детей дошкольного и школьного возраста и самых маленьких. На фестивале будут представлены лучшие постановки израильских и зарубежных кукольных театров, работающих в разных стилях и направлениях. Помимо спектаклей зрителей ждут увлекательные представления под открытым небом.

Международный Иерусалимский фестиваль кукольных театров – мероприятие традиционное, мульти-семейное, для детей, уже любящих театр и для взрослых, все еще любящих играть в куклы, а также куклы выдумывать, мастерить, обшивать, превращать их в образы, сказки и тени, привязывать к ним всяческие аллегории и ассоциации, перекладывать на них свои проблемы – кукольные плечи могут выдержать немалый груз забот. Сразу несколько искусств таит в себе «широкоформатное» древнее и непростое метафоричное кукольное искусство. Кукольный театр – это и музыка, и пластика, и риторика, актерское мастерство и свободное веселое творческое пространство для зрителей всех возрастов. Фестиваль кукол по инициативе иерусалимского театра «Карон» ( «Вагончик») впервые был проведен в 1983 году, а начиная с 2001 года стал ежегодным и проходит в августе сразу в нескольких залах и на улицах Иерусалима. Этот фестиваль, который всегда проводится в каникулы, в разгар лета – возможность для детей и родителей вместе посмотреть лучшие представления европейских кукольных театров и увидеть уличный театр.

На фестивале в Иерусалиме всегда показываются как премьеры – международные и израильские, так и старые спектакли театра «Карон», полюбившиеся иерусалимской (и не только) публике. В рамках фестиваля ежегодно проводятся семинары, встречи, прогулки, вечера, мастерские по изготовлению кукол и много другого, неожиданного и удивительного – того, что делает из нескольких десятков собранных в одном месте и в одно время спектаклей разных стилей, жанров, направлений и представлений из многих стран фестиваль фантазий, теней и образов, а не только чинный просмотр спектаклей. Есть и бесплатные мероприятия – иначе бы фестиваль не был праздником для всех, когда каждый может получить свою толику радости; есть театр для детей и для взрослых, кукольное музыкальное кабаре, веселый, развлекательный театр и, театр для узкого круга любителей, сложный, философский, постмодернистский, неоклассицизм… Зритель волен выбирать, что ему нужно, только не перепутайте даты: с 13 по 17 августа 2023 года.

Театр «Карон» уже три с лишним десятка лет неустанно прославляет и популяризирует искусство кукольного театра, так что теперь подобные фестивали проводятся в Хайфе, Бат-Яме и Холоне. Но Иерусалимский – самый главный и самый давний, и показываются на нем спектакли всех жанров, традиционные и экспериментальные, театра теней и театра предметов, авангардные и привычные, анимационные и музыкальные, для детей и взрослых, сказочные и реальные, но главное – все сделанные с любовью. Ведь в куклах живет душа человека – их создателя. Из года в год реноме фестиваля растет: чтобы на него попасть выстраиваются очереди, как из актеров, так и из зрителей. Но главное – фестиваль каждый год предлагает что-то новое, современное видение кукольного театра, постановки спектаклей, творческий диалог между кукловодами из Израиля и других стран на самой интересной сценической площадке – в коробочке-вагончике кукольного театра, а еще и на семинарах, мастер-классах и просто встречах.

32-й международный фестиваль кукольных театров в Иерусалиме пройдет с 13 по 17 августа.

Билеты: 30-80 шекелей. Абонементы: 120-360 шекелей

Информация на сайте театра «Карон»: https://www.traintheater.co.il/he/festival/2023

Линк на видео: https://www.youtube.com/watch?v=PtLMZukgJeg&t=25s