24 января 2026 года в 19:30 в зале «Раппопорт» в Хайфе состоится хайфский концерт юбилейной Израильской Шубертиады, которая в этом году отмечает двадцать лет своей деятельности и возвращается в особенно насыщенном и праздничном формате.

В этот вечер на сцену выйдут музыканты ансамбля «Израильский камерный проект» и молодой баритон Кирилл Одинцов. Программа концерта выстроена вокруг двух масштабных камерных полотен для расширенного ансамбля. Прозвучат два октета для струнных и духовых инструментов. Первый принадлежит Францу Шуберту и считается одной из вершин камерной музыки XIX века. Второй написан современным немецким композитором Йоргом Видманом в 2004 году и ведёт тонкий диалог с шубертовской традицией, заимствуя у неё интонационные и структурные импульсы.

Наряду с этими сочинениями Кирилл Одинцов исполнит шесть песен Шуберта в оригинальных аранжировках для голоса и ансамбля. Эти камерные вокальные страницы добавляют программе особое измерение, позволяя услышать Шуберта не только как симфониста камерного жанра, но и как великого мастера Lied, чья песенная лирика стала одной из опор европейской музыкальной культуры.

В составе «Израильского камерного проекта» в концерте принимают участие Корбиниан Альтенбергер и Коби Малкин – скрипки, Гай Бен-Циони – альт, Михаль Корман – виолончель, Давид Сантос-Лук, контрабас, Тиби Цайгер, кларнет, Мор Бирон, фагот, Итамар Лешем, валторна. Музыкальный руководитель серии – доктор Раз Коэн.

Кирилл Одинцов, российско-израильский баритон и участник программы молодых артистов Израильской оперы, в последние годы активно выступает на ведущих оперных и концертных сценах страны. В хайфском концерте Шубертиады он предстанет именно в камерном амплуа, где его голос включён в тонкую ткань ансамблевого звучания.

*****

Шубертиада 2026 в Хайфе

Музыкальный руководитель: д-р Раз Коэн

Кирилл Одинцов – баритон

Музыканты «Израильского камерного проекта»

В программе:

Йорг Видман – Октет для струнных и духовых

Франц Шуберт – Шесть песен Lied для баса и ансамбля

Франц Шуберт – Октет фа мажор D.803 для струнных и духовых

Когда и где:

Субботний вечер, 24.1, 19:30, зал «Раппопорт», Хайфа

Бульвар ха-Наси, Хайфа. Начало в 19:30, открытие дверей в 19:10.

Заказ билетов:

https://www.eventer.co.il/dwlnf

Код скидки: 4040