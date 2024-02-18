Шутят все – от Левинзона до школьника

В Ришон ле-Ционе пройдет весенний стендап-фестиваль

Практически невозможно представить себе ситуацию, при которой израильтяне перестанут шутить и смеяться. Это, конечно, может произойти, но ненадолго. Потому что юмор и смех обладают исцеляющей силой, и вся история нашего народа тому подтверждение.

9 марта в зале «Мофет Ришон ле-Цион» лучшие стендап-комики со всего Израиля выйдут на сцену и позаботятся, чтобы вы провели вечер субботы в самом лучшем настроении и с улыбкой начали новую неделю.

Стендап в Израиле находится в стадии бурной трансформации, это в первую очередь связано со свежеприбывшими комиками из России, Украины и Беларуси. Именно они и составляют костяк Фестиваля наряду с ветераном израильского юмора Константином Ронченко. Ну а Яна Левинзона представлять никому не надо.

Русскоязычный стендап воспринимается многими, как относительно молодой жанр, хотя определение этого вида сценической комедии настолько широк, что включает в себя любий юмористический или сатирический монолог, как правило, без театрального костюма и реквизита. С этой точки зрения отцами нашего стендапа можно легко назвать Аркадия Райкина, Михаила Жванецкого, Лиона Измайлова, Аркадия Арканова, Григория Горина, Геннадия Хазанова (найдите не еврея). И не важно, что кто-то из вышеперечисленных автор, читающий свои произведения, а кто-то актер, исполняющий написанный текст – это все стендап. Главное в нем – это непосредственное обращение комика к зрителю, разговор от первого лица. К стендапу также можно отнести шутки одной строкой, импровизации, пародии, зарисовки, байки и даже трюки, включающие музыку, фокусы и кукольное искусство. Да, настоящий стендап – это поистине целая вселенная! Что уж говорить о КВН! Вспомним хотя бы легендарный монолог с зеркалом Яна Левинзона – яркий пример стендап комедии образца 1986 года.

В весеннем стендап-фестивале в Ришон ле-Ционе примут участие такие звезды израильского юмора, как Кирилл Селегей, Иван Явиц, Константин Ронченко, Миша Слоущ, Яков Школьник и специальный гость – Ян Левинзон.

Ян Левинзон – патриарх юмора, ветеран КВН, актер, телеведущий и шоумен. Участник легендарной команды КВН «Одесские джентльмены» и передачи «Джентльмен-шоу», ведущий передачи «Семь-Сорок» на 9 израильском телеканале. Ян начал шутить, когда большинство других участников этого фестиваля даже не родились, но все еще не дошутился.

Кирилл Селегей – резидент Stand Up Club #1 и участник телешоу «22 комика», выступает с 13 лет, в 18 стал одним из самых молодых постоянных юмористов «Comedy Баттл», но до сих пор не придумал свою идеальную шутку, поскольку считает, что всегда есть, к чему стремиться. Ненавидит быть взрослым и заниматься сексом.

Иван Явиц – участник «Шоу Историй» от «Standup Club #1», полуфиналист шоу «Открытый микрофон» и «Стендап Андеграунд». Иван признается, что не просто так носит очки: «Я действительно интеллигентный». Поэтому он рассказывает смешные истории со смыслом. А еще свободно владеет английским языком и может быть, даже английским юмором (но это не точно).

Константин Ронченко – полуфиналист Comedy Баттл на ТНТ, участник шоу «Рассмеши комика» и Stand Up, трижды чемпион Израиля по КВН, дважды чемпион Европы и ветеран движения «За все смешное», все монологи которого проходят цензуру «Моссада», папы и мамы.

Миша Слоущ – серебряный призер 1-го и 2-го израильского «Стендап-Баттла», который старательно прячется от возможной славы, но слава вновь и вновь находит его по взрывам смеха, раздающимся там, где он выступает. У Миши три сына, и он старается почаще выступать, потому что, когда он дома, там постоянно кто-нибудь рождается.

Яша Школьник – во всех смыслах школьник, самый юный комик Израиля. Яше всего 13 лет. Он учится в школе Иоанны Жаботински, играет в футбол в ришонской команде «Рамат Элиягу». Впервые Яша выступил со стендапом в возрасте 10 лет на сцене своей школы в Москве, где он тогда учился.

Ведущие шоу – продюсер Леонид Школьник и комик Константин Ронченко в очередной раз развлекут зрителя импровизацией с залом – так что, подготовьтесь, ваша шутка может оказаться удачной, а за это организаторы обещают отдельный приз.

Приходите на весенний стендап-фестиваль в Ришон ле-Ционе слушать шутки, истории и монологи от мастеров и новичков израильского юмора. Будет очень-очень смешно!

9 марта 2024, в субботу, в 19:00, зал «Мофет Ришон ле-Цион»

по адресу: Ротшильд 60, угол Жаботински.

Цена билетов – 99-149 шек.

Заказ в «Браво»: https://bit.ly/3uCkjMg и здесь: https://bit.ly/3T5ZMcE

Снимки с концерта – Сергей Демьянчук

Портрет Яна Левинзона – из личного архива артиста

Фото Ивана Явица – Сергей Шелухин

Фотографии предоставлены организаторами шоу – Леонидом Школьником и агентством Bezalel Events.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting