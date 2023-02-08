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Концерты

Швейцарский хор «Белые ночи» выступит в Иерусалиме

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14 февраля, в концертном зале «Имка», в Иерусалиме состоится Юбилейный концерт хора «Белые ночи» из Цюриха.

В праздничной программе концерта, посвященной 20-летнему Юбилею хора, прозвучат прекрасные произведения духовного содержания, любимые фольклорные песни разных стран – тех, из которых родом участники хора.

Швейцарский хор «Белые ночи» был основан в 2003 году и объединил певцов из бывших советских республик и многих других стран. Первая организационная встреча, а затем и дебютный концерт хора состоялись в историческом центре Цюриха в галерее Фонда Arina Kowner KulturAtelier.

Фото из архива хора «Белые ночи».

Сейчас в составе хора уже более 50 человек: среди них выходцы из Германии, Латвии, Белоруссии, Украины, Англии и других стран. Всех их объединяет любовь к пению и хоровой музыке.

Дружелюбная семейная атмосфера вместе с заразительным энтузиазмом репетиционного процесса и концертных выступлений создают трогательную эмоциональную окраску в исполнении музыки. Суть каждого произведения раскрывается по-своему, будь то архаичность задумчивой старинной русской народной песни, божественная сила духовной музыки или легкая игривость веселой народной песни.

Фото из архива хора «Белые ночи».

За годы, прошедшие с момента создания, хор дал множество концертов, в том числе и в таких залах, как Tonhalle и Volkshaus в Цюрихе. «Белые ночи» принимал участие в шоу “Russischer Eiszauber” на ледовой арене в Давосе, в фестивале “Hofgesang” в Цюрихе, а также  в международных хоровых фестивалях в Санкт-Петербурге и в Сантьяго-де-Куба.

В репертуаре хора классические произведения, народные песни, а также оперные произведения, исполняемые в сопровождении различных симфонических оркестров Швейцарии.

Хор регулярно совершает концертные поездки. В 2015 году он принял участие в международном хоровом фестивале в Сантьяго-де-Куба. А в 2016 году путешествовал по Армении и Грузии с концертами в Ереване и Тбилиси.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=agCXCC4C8YY

Юбилейный концерт хора «Белые ночи» из Цюриха состоится 14 февраля, в Центре «Имка», в Иерусалиме по адресу ул. King David 26.

Заказ билетов здесь: http://bit.ly/3I50Esn


Фотографии из архива хора «Белые ночи».

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