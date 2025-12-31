Сила дикого инстинкта. Freedom от Los Potros Malambo: аргентинский маламбо в Израиле

Все фото – Ф ©Pablo Mekler



«Поединок мужчин, которые по очереди отбивают ритм ногами под музыку».

Вентура Линч, «Folklore bonaerense», 1883

В марте 2026 года аргентинская труппа Los Potros Malambo привезет в Израиль спектакль Freedom – шоу, где традиция маламбо впервые обрела законченную драматургическую форму. Феноменальное представление – танец, перкуссия и живая музыки.

«Bailamos como somos» – говорят аргентинцы – «Танцуя, мы проявляем свою сущность». В Аргентине всё рано или поздно превращается в танец. Даже одиночество, даже борьба – особенно, если на сапогах – каблуки, а под руками – барабан. Маламбо, этот древний ритуал гаучо, когда-то начинался у костров пампасов. В 21-м веке этот танец стал театром: пластическим, взрывным, жестким.

С 19 по 29 марта 2026 года в Израиле пройдет полномасштабный гастрольный тур в десяти городах по всей стране с шоу Freedom – сценическом произведении, в котором маламбо выходит за жанровые рамки виртуозного танца и становится основой драматургического действия.Когда говорят «аргентинский танец», то, скорее всего, вы подумаете о танго. Но есть в Аргентине и другой танец – старше, резче, брутальнее: маламбо. Танец гаучо, южноамериканских ковбоев, рожденный в пампасах в начале 17 века из барабанного боя и топота копыт. Это мужской танец без слов и без сентиментальности – только ритм, стук каблуков по земле и бешеная энергия.

Хосе Эрнандес в 1872 году написал эпическую поэму «Мартин Фьерро» о гаучо, которая стала символом национальной идентичности Аргентины. День рождения Эрнандеса, 10 ноября, аргентинцы сделали Днем гаучо. В поэме есть строки: «Я – сын бескрайних равнин, / гаучо рожденный и взращенный; / для меня весь огромный мир мал, / поверьте, мое сердце может вместить его весь». Эти слова могли бы стать эпиграфом к маламбо – танцу, в котором мужчины демонстрируют не только технику, но и свою суть.



«Маламбо в нашей пампе – это нечто подобное галопу одичавшего стада» – писал Атахуальпа Юпанки в поэме «Malambeando». И там, в пампасах и родился танец маламбо.

Маламбо – танец аргентинских гаучо, мужской по своей природе, ритмический по своей структуре и предельно телесный по способу существования. Он возник как форма соревнования: не ради зрелища, а ради утверждения мастерства, силы и выносливости. Аргентинский фольклорист Вентура Линч определял маламбо как «поединок мужчин, которые по очереди отбивают ритм ногами под музыку», добавляя, что это был «турнир, своего рода арена, на которую гаучо выходили оспаривать свою славу как танцоры». Это определение остается точным и сегодня – на сцене с ярким светом, у театральной рампы.

Los Potros Malambo работают именно с этой исходной природой танца, не сглаживая её и не превращая в декоративный элемент. Основанная в 1999 году в Буэнос-Айресе братьями Хавьером и Исааком Гардела как семейный проект, труппа с самого начала не стремилась реконструировать маламбо, а искала для него современную форму существования. За четверть века Los Potros Malambo прошли путь от фестивальных площадок Аргентины до международных сцен в США, Европе и Китае, участвовали в телепроектах Q’Viva! и Talento Argentino, сотрудничали с Cirque du Soleil и представляли аргентинскую культуру на официальных государственных мероприятиях.

Алехо Карпентьер утверждал: «В каждом ударе барабана присутствует древнейшая память тела». В Freedom эта память звучит буквально: барабаны, кожа, шаги. Никакой электроники. Только то, что придумали люди задолго до цивилизации – и не потеряли до сих пор.

В каждом номере – игра между точностью и безумием. Маламбо требует железного ритма: ноги работают быстрее, чем глаз успевает следить, а тело остается неподвижным. В какой-то момент танцовщики, словно в поединке, соревнуются, кто первым исчерпает ритм. Они используют бола – старинное оружие гаучо, которое в их руках превращается в инструмент хореографии и перкуссии.

Freedom – один из тех спектаклей, где 25 с лишним лет опыта работы труппы Los Potros Malambo складывается в цельное театральное высказывание. В его центре – история о свободе как внутреннем выборе. Дикий жеребец, вырванный из табуна, проходит путь превращения: любовь превращает его в человека, но столкновение с властью и насилием ставит вопрос о цене подчинения. Этот сюжет проживается через танец – через ритм, удары каблуков, дыхание, физическое напряжение.

Танцевальная структура спектакля опирается на традиционный язык маламбо: сапатеадо, сепильядос, «mudanzas», дуэльные формы. При этом в хореографии органично присутствуют элементы фламенко, танго, современной пластики, живая перкуссия и работа с болеадорами – метательным оружием гаучо.

Это не «чистый» танец и не реконструкция прошлого, а сценическое произведение, в котором традиция вступает в диалог с современным театром и сегодняшним зрителем. При этом труппа принципиально избегает стилизации под экзотику: аргентинский танец представлен как точный и жесткий язык.

Маламбо – танец‑дуэль, где всё решают скорость, точность и, выносливость. Los Potros Malambo переносят эту реальность на сцену. Всё держится на каблуках, барабанах, болас и телах танцоров.

Биография братьев Гардела во многом объясняет этот подход. Оба получили профессиональное хореографическое образование, работали как исполнители и постановщики, и с самого начала воспринимали маламбо не как замкнутый жанр.

Израильский тур Los Potros Malambo включает десять показов спектакля Freedom с 19 по 29 марта 2026 годав Ашкелоне, Хайфе, Тель-Авиве–Яффо, Петах-Тикве, Аэропорт-Сити, Кирьят-Моцкине, Кармиэле, Беэр-Шеве, Иерусалиме и Ашдоде с

Заказа билетов: кассса Браво: *3221 или 072-275-3221

https://kupatbravo.co.il/announce/84806

Ссылка на фрагмент спектакля:

https://www.youtube.com/watch?v=Q2JuW2bCAKA&list=RDQ2JuW2bCAKA&index=2

Фотографии и видео (©Pablo Mekler) предоставлены организатором гастролей – компанией FGKProduction https://www.facebook.com/FGKproductionltd