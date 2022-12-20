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Концерты

«Симфонет Раанана» – традиционный Новогодний концерт

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Верхнее фото: все фотографии предоставлены пресс-службой оркестра

«Симфонет Раанана»: пятый абонементный концерт – «Вечер мюзиклов»

Оркестр «Симфонет Раанана» предлагает 29 и 31 декабря 2022 года – в преддверии нового 2023 года – «Вечер мюзиклов» под управлением дирижёра Давида Зебы при участии молодых актеров Национального театра «Габима» – Ширан Губерман, Хилы Шалев, Нила Машан, Элиада Судаи, Галь Гольдштейн. Этот традиционный предновогодний концерт посвящен шлягерам из наиболее популярных израильских мюзиклов и кинофильмов, среди которых «Царь Соломон и Шломи-Сапожник», «Касабланка», «Скрипач на крыше», мюзикл на песни Наоми Шемер «Вехи пути», фильм «Полицейский Азулай» и другие.

Участники концерта. Все фотографии предоставлены пресс-службой оркестра

Дирижер и ведущий вечера Давид Зеба – штатный дирижер оркестра «Симфонет Раанана».

דוד זבה קרדיט רמי זרינגר

Давид Зеба – дирижер, композитор, аранжировщик, пианист, певец и переводчик. Руководитель оперной студи «Мейтар» при Израильской Опере, штатный дирижер оркестра «Симфонет Раанана», старший преподаватель Академии музыки в Иерусалиме, музыкальный руководитель и дирижер трех хоровых коллективов, постоянный участник фестивалей и концертов в Израиле и во всем мире в качестве дирижера, пианиста и певца.

В 2015 году Давид Зеба написал оперу «Матери», посвященную женским образам из Книги Бытия. Постановка «Матери» была представлена в Израильской опере и получила высокую оценку критиков и была прекрасно принята публикой.

Давид Зеба также создает музыку и аранжировки для театра, оперы, хоров и оркестров, исполняет сольные партии в ораториях и операх, часто выступает в Израиле и за рубежом. Участвовал во многих постановках израильской оперы и как пианист и как солист.

Давид Зеба также написал и сочинил оперу «Алиса в стране чудес» по повести Льюиса Кэрролла для Израильской оперы – это произведение исполнялось под его руководством на оперной сцене и было высоко оценено критикой. 

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«Симфонет Раанана». Пятый концерт сезона. «Вечер мюзиклов».
29 декабря, четверг, 20:00
31 декабря, суббота, 20:00
Дирижер – Давид Зеба.
При участии актеров театра «Габима»: Ширан Губерман, Хилы Шалев, Нила Машан, Элиаад Судаи и Галь Гольдштейн

Заказ билетов на сайте оркестра – http://www.symphonette.co.il

Городской центр музыки и искусств, Раанана, ул. Ха-Пальмах, 2-алеф.
Страница в фейсбуке – https://www.facebook.com/symphonette.raanana
Справки и заказ билетов по телефону: 09-7457773

Скачать брошюру с полной программой сезона – https://www.symphonette.co.il/wp-content/uploads/2022/07/Annual2223.pdf

Все фотографии предоставлены пресс-службой оркестра

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting при сотрудничестве с MashaHinichPR

 

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