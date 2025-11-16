Скоро! Премьера в Израиле: спектакль «Чёрт знает что!» с Дмитрием Назаровым и Ольгой Васильевой

Верхнее фото: Светлана СоболеваВ начале декабря в Израиле состоится долгожданная премьера спектакля «Чёрт знает что!» — постановки по культовой пьесе Алексея Арбузова «Старомодная комедия». В главных ролях выступают два выдающихся артиста современного театра и кино: Дмитрий Назаров и Ольга Васильева. Показы пройдут с 2 по 9 декабря в шести городах страны: Хайфе, Нетании, Ашдоде, Ришон ле-Ционе, Петах-Тикве и Беэр-Шеве.

Уникальный дуэт

Зрителей ждёт встреча с выдающимися мастерами сцены, чьи имена давно стали символами высокого театрального искусства.

Дмитрий Назаров – обладатель премий «Золотая маска», «Кристальная Турандот», «Чайка». Более двадцати лет служил в труппе МХТ им. Чехова, где сыграл десятки ярких ролей — от классического репертуара до современных пьес.

Широкому зрителю Назаров известен как харизматичная «звезда кухни»: его роль шеф-повара Виктора Баринова в сериале «Кухня» и полнометражных фильмах принесла актёру всероссийскую популярность. Он также снялся в крупных кинопроектах — «Штрафбат», «Вызов», «Гражданин начальник», «Спасение» и других. Назаров известен не только мощным драматическим талантом, но и тонким юмором, живой интонацией и редкой энергетикой, которая делает каждый его выход на сцену событием.

Ольга Васильева – актриса МХТ им. Чехова, одна из наиболее ярких представительниц современного театрального поколения. Её называют актрисой «бешеного темперамента» — Васильева умеет совмещать сильную внутреннюю мощь с невероятной пластикой и эмоциональной глубиной. На сцене МХТ она создала множество запоминающихся образов: от классических героинь до современных характерных ролей. В кино известна по работам «Тоболь», «Глухарь», «Ангел-хранитель», участию в различных телепроектах.

Её творческие работы отличает редкая способность передавать на сцене самые тонкие психологические нюансы, а партнёрство с Назаровым усиливает эффект — их дуэт наполнен внутренней драматургией, юмором и мощным эмоциональным столкновением.

О чём спектакль

После апокалипсиса на руинах Вавилона остаются только двое — мужчина и женщина, новые Адам и Ева. Они ненавидят друг друга, но именно им предстоит доказать Богу, что человечество заслуживает ещё один шанс. Чтобы спасти мир, героям нужно сделать главное — научиться любить.

Это не просто трагифарс, а театральное путешествие, где фантазия переплетается с реальностью, юмор — с философией, а одиночество — с надеждой.

История создания

Изначально спектакль планировался для сцены МХТ, однако был реализован во Франции режиссёром Георгием (Гошей) Мнацакановым. Премьера состоялась в парижском Théâtre Le Ranelagh, после чего постановка с успехом прошла по Европе, США и Канаде.

Творческая команда

В ролях: Дмитрий Назаров, Ольга Васильева

Режиссёр и композитор: Гоша Мнацаканов

Художник-постановщик: Тарас Глушаков

Хореограф: Миша Костин

Художник по свету: Юра Галкин

Фото: Светлана Соболева

Когда и где

Спектакли пройдут со 2 по 9 декабря в городах: Хайфа, Нетания, Ашдод, Ришон ле-Цион, Петах-Тиква, Беэр-Шева

Подробности о датах и покупке билетов доступны по ссылке: https://showman.co.il/e/chort-znaet-shto/

Фотографии: Светлана Соболева

Снимки предоставлены организатором гастролей в Израиле – компанией

MAK International Productions