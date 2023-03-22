Скоро в Израиле! Уникальное представление «Piaf! The Show»

Эдит Пиаф никогда не выступала в Израиле, но 2 апреля 2023 г. израильские зрители смогут увидеть легендарное представление «Piaf! The Show», которое близкие друзья певицы – её личный секретарь Жинетт Ришер, подруга Жармена Рикор, композитор Шарль Дюмонт и певец Шарль Азнавур – единодушно признали «самой прекрасной данью, когда-либо отданной карьере Эдит Пиаф».

Задуманное и поставленное режиссером Жилем Марсалой музыкальное шоу рассказывает историю карьеры Эдит Пиаф через ее незабываемые песни. Талантливейшая актриса и певица Натали Лермитт возрождает на сцене дух Пиаф. А благодаря оригинальной сценографии и проекциям никогда прежде не публиковавшихся фотографий Эдит и культовых парижских мест той эпохи, зрители совершают настоящее путешествие во времени.

Родившееся в 2015 году «Piaf! The Show», все это время остается самым большим успехом французов в мире. Оно было показано больше четырехсот раз более чем в 50 странах, в 2017 году собрало аншлаги в нью-йорском Карнеги-холле и парижской «Олимпии». А общее количество проданных на него билетов достигло миллиона.

Главную роль в «Piaf! The Show», исполняет потрясающая актриса и певица Натали Лермитт. Пение, безусловно, является её истинным и естественным призванием. Она начала выступать в шестилетнем возрасте, а день, когда Натали исполнилось восемнадцать, стал также днем выхода её первого альбома.

Натали Лермитт записала множество саундтреков для телесериалов и мультфильмов, с 2009 по 2012 год была музыкальным обозревателем на телеканале France 3, играла в мюзиклах, где не раз исполняла роль Эдит Пиаф. В 2018 году Натали пригласили в «Piaf! The Show», которое принесло певице мировой успех. Побывавший на представлении с ее участием легендарный французский актер Ален Делон сказал: «Именно потому что она великая певица и великая актриса, она не подражает Пиаф… но она превращается в Пиаф на сцене!»

Создатель «Piaf! The Show», продюсер и режиссер из Ниццы Жиль Марсала в последнее время часто становится героем заголовков газет как инициатор возрождения музыкального наследия 20-го века и автор шоу, которые пользуются успехом во всем мире.

Жиль занимается музыкой с 14 лет и построил творческую карьеру в качестве музыканта, дирижера и художественного руководителя. Последние 20 лет вместе с основанной им в 2001 году продюсерской компанией Directo Productions он занимается продюсированием успешных музыкальных шоу и масштабных проектов: Paris! The show, Brel! The show, Formidable! Aznavour и других.

«Парижский воробышек». «Национальное достояние Франции». «Душа Парижа»… Всё это о ней – французской шансонье Эдит Пиаф, самой великой эстрадной трагической певице, как назвал ее режиссер и сценарист Марсель Блистен.

Пиаф скончалась 60 лет назад. Её не слишком долгая жизнь была с избытком полна драматических событий, но её песни останутся с нами навсегда, как и восхищение мужеством и силой воли этой маленькой женщины. Она пела о любви, когда была бедна и когда стала мировой знаменитостью, когда Париж сдали нацистам и после освобождения Франции, когда была счастлива и когда судьба лишала её самого дорогого, в здравии и в болезни.

В Израиле состоится только одно представление «Piaf! The Show»

в воскресенье, 2 апреля – в зале «Гейхал а-тарбут» в Тель-Авиве.

Продолжительность шоу – две части по 45 минут с антрактом.

Заказ билетов в кассе «Браво» здесь: http://bit.ly/3j8J25l и здесь: http://bit.ly/3WPnmZw

Фотографии: @ XIU, @WorldRedEye, @ Alfred Perrin

Гастроли организованы агентствами YM Production и AY Production под руководством Алона Юрика.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting