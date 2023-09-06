«Скрипач Ее Величества» или «Мурка» для Poledance

Современный мюзикл с ностальгическим шлейфом, написанный израильским автором для израильского режиссера, вырос из музыки американского математика. Мировая премьера комедийного музыкального спектакля «Скрипач Её Величества» пройдет в Израиле. Для премьеры были выбраны два города – Ашдод и Хайфа. Совместное творение постановочной команды, включая выбор премьерных городов не в центре, а на юге и севере страны, словно было выстроено, дабы уйти от стереотипов. Преднамеренно задачи такой у авторов не было, история рождения спектакля случайна, как и все неслучайное.

Премьера спектакля «Скрипач Ее Величества» – 2 и 3 ноября в Ашдоде и Хайфе.

Действие происходит в двух временных периодах. Некто Вася, бывший профессиональный скрипач, с говорящей фамилией Отрепьев, мечтавший о славе Моцарта, играет в кабаке заезженные шлягеры. Вася унижен происходящим, растоптан, а в памяти его остались лишь несколько избитых блатных мелодий. Однако мечтам, как все мы знаем, суждено сбываться, надо только очень захотеть и сильно оттолкнуться ото дна. Так начинается спектакль-приключение, историческая бродилка по нашей памяти. Вася попадает в эпохальный квест, на каждом этапе которого его ждут известные имена и события. Приготовьтесь громко смеяться, иногда до слез, но чаще шутки будут тонкими и изящными. Ее Величество Екатерина, императрица и Самодержица, слыла большой ценительницей музыки, мало в ней понимая. Намного лучше она разбиралась в искусстве править, поэтому скрипач, представший пред очи её, вынужден всякий раз находить способ не лишиться головы. По ходу пьесы появляется новый товарищ Василия по несчастью – Иоганн, немецкий композитор XVIII века. А вот еще один важный персонаж – фрейлина императрицы, вместе с которой возникает тема чувств. Иначе кто скажет музыканту, человеку тонкой душевной организации, о том, что у него красивые глаза. В поисках ответа на вопрос: «что с этим делать?», Вася встретит графа Суворова с супругой, академика Ломоносова, народного умельца Левшу, дюка Де Ришелье, Иосифа Дерибаса и даже Графа Калиостро. Чем закончится история нам вскоре предстоит увидеть. А сопровождать спектакль будет великолепная музыка композитора Алексея Шора. В постановке прозвучат вариации на темы шлягеров, ставших культурными кодами нескольких поколений: «Мурка», «Постой паровоз», «Семь сорок» и многие другие.

Интересна история написания либретто спектакля. Вначале было не слово, вначале была музыка, созданная доктором математики Алексеем Шором, который всю жизнь интересовался классической музыкой и как хобби писал для себя небольшие произведения. Партитуру одного из произведений увидел друг Алексея альтист Дэвид Аарон Карпентер и, вдохновленный увиденным, настоял на создании целой программы. Обладая прекрасным чувством юмора, и воодушевленный известными блатными песнями ХХ века, Алексей в шутку написал цикл «Хорошо темперированный шансон». А еще чуть позже набросал либретто, которое опять-таки случайно попало в руки к израильскому телеведущему Яну Левинзону. К тому времени музыка для Алексея Шора перестала быть хобби. Алексей – востребованный композитор, чьи произведения исполняют ведущие музыканты и дирижеры – настоящие мировые звезды.

Либретто для полноценного комедийного музыкального спектакля «Скрипач Ее Величества» со всеми смысловыми лабиринтами, шутками, перипетиями и чувствами написано в жанре «интеллектуальной комедии».

Режиссер спектакля – художественный руководитель Независимого Мультикультурного Театрального Проекта «Белый театр», член гильдии независимых театральных режиссеров Израиля, Михаил Кайт. Художник – Оксана Тавчева.

Главные роли исполнят израильские актеры:

– Руслан Рудый (Вася Отрепьев), актер, лауреат международных конкурсов, резидент ТЮЗа Шауля Тиктинера, занят в спектаклях «Марк Шагал – последний полет», «Мечты сумасшедшего», «Маленький принц» и др.;

– Александра Макарская (Императрица), актриса, автор песен и исполнитель, известная по картинам «Кровавая барыня», «Света с того света-2», «Исправление и наказание». В Израиле играла в таких спектаклях как «Король холода», «Пурим. Тари», «Вперемешку с Бродским» и «40 минут с Моисеем».

– Диана Флеер (Возлюбленная Отрепьева), актриса, принимала участие в немецком театральном проекте по произведению лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич Последние свидетели». В Израиле играла в спектаклях «Звездопад» театра Окна и в постановке «Love/Life».

Партию скрипки исполнит известный израильский скрипач, лауреат международных конкурсов Омар Херц.В целом спектакль получился настоящим израильским продуктом.

Также в постановке примут участие Илья Доля, Иван Забашта, Алена Алымова, Илья Иванус, Андрей Ежов, Петр Курдов и Любовь Авгушевич.

«Скрипач Ее Величества» – спектакль-комедия, красивое музыкальное шоу, где тонкий юмор и великолепная музыка подчеркивают обычные проблемы человека. Спектакль рассказывает о поиске себя и смысла существования, о творчестве, о том, что значит для творческого человека не быть востребованным, что означает приспосабливаться и выживать. И конечно – это спектакль о любви, о красоте отношений, о волшебстве, на которое способна сила чувства. У каждого есть шанс на любовь. Воспользуются ли им герои мюзикла? Об этом мы узнаем на премьере.

Заказ билетов в кассе: https://showman.co.il/e/spektakl-skripach-ee-velichestva/

https://afisha.biletru.co.il/events/spektakl-skripach-ee-velichestva/ashdod/

https://haifa.biletru.co.il/events/spektakl-skripach-ee-velichestva/haifa/

Фотографии предоставлены организаторами гастролей в Израиле