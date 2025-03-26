Sonic Park — идеальный семейный отдых в Песах!

Вы уже решили, куда пойдете с детьми в этот Песах? Планируя развлечения в будние дни праздника, не упустите возможность провести время с одним из самых известных игровых персонажей в мире и одной из величайших икон видеоигр!

С 14 по 18 апреля вас ждет особый праздник для всей семьи в Sonic Park на 3 этаже торгового центра «Азриэли» в Тель-Авиве. Огромный комплекс на открытом воздухе, захватывающее шоу и разнообразные мероприятия, которые познакомят вас с миром Соника!

Синий ёж Соник – главный персонаж серии видеоигр компании Sega, а также множества созданных на её основе комиксов, мультсериалов и полнометражных фильмов. Его придумал и нарисовал почти 35 лет назад японский художник Наото Осима. Вдохновением для создания образа этого персонажа послужили кот Феликс и Микки Маус, а его ботинки были нарисованы под влиянием дизайна обуви Майкла Джексона. Своё имя Соник получил за способность бегать на сверхзвуковых скоростях (англ. sonic — «звуковой, со скоростью звука»).

После выхода одноимённой игры с его участием Соник быстро обрел мировую популярность и стал талисманом компании Sega. В 2011 году книга рекордов Гиннесса поместила его на 10 место в своем списке 50 лучших персонажей компьютерных игр.

В 1996 году состоялась премьера полнометражного аниме, в котором Соник спасает от доктора Роботника Планету свободы. Позже были выпущены аниме-сериал «Соник Икс» из 78 эпизодов и два мультсериала – «Соник Бум» и «Соник Прайм». Синий ёжик появлялся в качестве камео в диснеевском фильме «Ральф» и его продолжении и в нескольких эпизодах культового мультсериала «Симпсоны». И еще Соник стал героем трех полнометражных фильмов, снятых кинорежиссёром Джеффом Фаулером с использованием компьютерной графики и участием актёров первой величины: Джима Керри, Идриса Эльбы, Джеймса Марсдена и других. А в третьей картине «Соник в кино», премьера которого состоялась в конце 2024 года, сыграл также Киану Ривз.

Соник — самый быстрый персонаж в истории компьютерных игр. Он живёт по своим правилам, обожает свободу и приключения и не любит, когда его кто-то притесняет. Ёжик всегда доводит до конца свои планы, не боясь идти на риск, чем заслуживает уважение друзей. Лучший друг и преданный товарищ Соника, всегда готовый ему помочь, – лисёнок Тейлз. У ёжика есть еще один верный друг – ехидна Наклз, но их отношения нельзя назвать простыми, потому что эта дружба иногда перерастает в соперничество из-за тяжёлого характера Наклза.

В Sonic Park на крыше «Азриэли-центра» в Тель-Авиве вы сможете познакомиться не только с самим Соником, но и с его друзьями и фантастическим миром, в котором они обитают.

Потрясающие впечатления для детей и их родителей обеспечат крутые игровые комплексы, вдохновленные миром Соника. Оригинальные фотозоны, где будет даже вращающаяся фигура Соника для незабываемых снимков. Комплекс надувных аттракционов, где посетители всех возрастов смогут прыгать и бегать в своё удовольствие. Специальная стена с оборудованием и аксессуарами, о которых мечтает каждый фанат Соника. И, конечно, «Шоу Соника» — захватывающее представление о любимом персонаже для всей семьи!

В «Азриэли-центр» в Тель-Авиве легко добраться общественным транспортом – ведь совсем рядом расположены железнодорожная станция и остановка легкорельсового трамвая, проходит множество автобусных маршрутов.

Для прибывающих на автомобиле в самом каньоне есть большая подземная парковка, стоянка на которой бесплатна при покупке на сумму более 99 шекелей в магазинах торгового центра.

Обратите внимание, что Sonic Park будет открыт всего 5 дней, поэтому стоит заранее позаботиться о покупке билетов!

Часы работы парка

14-17 апреля:

1 сеанс – с 10:00 до 12:30,

2 сеанс – с 12:45 до 15:15.

18 апреля: всего один сеанс с 10:00 до 12:30.

(Продолжительность каждого посещения — два с половиной часа. После окончания сеанса территорию парка будет необходимо покинуть).

Дополнительная информация и билеты на сайте Ticketmaster: https://tm.ticketmaster.co.il/s/sonic, а также в «Браво»: https://bit.ly/4j9G1uK

Image by Sonic Park

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting