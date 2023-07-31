Sounding Jerusalem 2023

Источник иллюстации – https://www.facebook.com/soundingjerusalem

Sounding Jerusalem – это камерная музыка и любопытные слушатели в самом сердце Иерусалима. Это музыка классическая и современная, музыканты «Звучащего Иерусалима» и разнообразный репертуар, включающий произведения Баха, Чайковского, Моцарта, Гайдна, Штрауса, Брамса, Филиппа Гласса, а также новые произведения иерусалимского композитора Махрана Мураба и молодые музыканты, представляемые музыкальной академией «Диалог»..

Фестиваль Sounding Jerusalem пройдет в Старом городе Иерусалима c 3 по 10 августа.

Прекрасная музыки в интереснейших, как велит говорить слэнг, локациях старого города. Этот фестиваль – возможность не только услышать прекрасную музыку но и побывать в таких местах старого города куда обычно не заходишь например в институте археологических исследований Олбрайта на улице Салах-ад-Дин в Восточном Иерусалиме.

Концерты проводятся в различных местах Старого города, в том числе и в Церкви Искупителя, единственной протестантской церкви в Старом городе, расположенной в Муристане – комплексе улиц и магазинов в Старом городе, всего в двух шагах от Храма Гроба Господня.

В церкви есть, само собой разумеется, орган. Но не только это стало причиной того, что еще в 2006 году австрийский виолончелист Эрих Оскар Хюттер разработал проект этого фестиваля – европейский проект камерной музыки – и раздобыл на него бюджет, поскольку в том году Австрия председательствовала в Совете ЕС. С тех пор фестиваль прошел шесть раз, потом был перерыв на “корону”, но с прошлого года музыка зазвучала вновь – фестиваль проводится уже в восьмой раз.

В рамках фестиваля проводятся мастер-классы и семинары для молодых музыкантов, а также предоставляется возможность для учащихся местных музыкальных школ выступить с известными музыкантами.

Билет – по 70 шекелей. Вход на концерт «Музыкальная мозаика» 9 августа – бесплатный ТОЛЬКО по предварительному заказу – America House, Courtyard

Nablus Road, East-Jerusalem. Ох нет – там уже все места расхватаны – еще бы, когда в программе музыка Филиппа Гласса в исполнении на гитаре, аккордеоне, виолончели, перкуссии и кануне.

Ну вот тогда еще одна рекомендация – концерт L’HEURE EXQUISE во вторник 8 августа в «Авраам Хостель» в Восточном Иерусалиме.

В программе дуэты для виолончели и гитары – сочинения Сен-Санса, Вилла-Лобоса, Форе, Элгара, Массне, Дебюсси, Равеля, Шуберта и Гранадоса. Исполнители: Эрих Оскар Хюттер, виолончель (Австрия), Армин Эггер, гитара (Австрия)

Подробнейшим образом программа описана на сайте The Sounding Jerusalem Festival 2023 https://www.soundingjerusalem.com и на странице фейсбука фестиваля Sounding Jerusalem https://www.facebook.com/soundingjerusalem