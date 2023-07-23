Столица юмора временно переносится в Бат-Ям

«Мир выжил, потому что смеялся», «смех продлевает жизнь», «минута смеха заменяет 10 минут кардио-тренировки»… Если хотя бы часть этих выражений – правда, то 3 августа у вас появится возможность стать практически бессмертными! А все потому, что в этот день состоится самое смешное событие летнего сезона.

В четверг, 3 августа, в «Гейхал а-тарбут» Бат-Яма самые яркие стендап-комики страны соберутся на одной сцене, чтобы рассказать свои лучшие монологи и зарядить вас отличным настроением до 120 лет. Или хотя бы до следующего четверга.

В большом летнем празднике стендапа примут участие такие звезды израильского юмора, как Кирилл Селегей, Миша Слоущ, Константин Ронченко, Вова Тамаркин, Влад Слободов, Антон Куликов, Коля Ким и другие.

Кирилл Селегей – резидент Stand Up Club #1 и участник телешоу «22 комика», шутит с 13 лет. В 18 стал одним из самых молодых постоянных юмористов «Comedy Баттл», но до сих пор не придумал свою идеальную шутку, поскольку считает, что всегда есть, к чему стремиться.

Миша Слоущ – серебряный призер 1-го и 2-го израильского «Стендап-Баттла», который старательно прячется от возможной славы, но слава вновь и вновь находит его по взрывам смеха, раздающимся там, где он выступает.

Константин Ронченко – полуфиналист Comedy Баттл на ТНТ, участник шоу «Рассмеши комика» и Stand Up, трижды чемпион Израиля и трижды чемпион Европы по КВН, ветеран движения «За все смешное».

Вова Тамаркин – победитель 2-го Израильского «Стендап Баттла», молодой комик, выступающий в стиле dead pan (подача шуток с невозмутимым выражением лица), да так, что бесстрастным в зале остается он один.

Влад Слободов – победитель шоу «Рассмеши комика», ватик кошерного стендапа и лучший в Израиле доставщик антидепрессантов во все уголки страны. Был доведен до юмора тремя сыновьями и женой, а сам однажды так рассмешил одного человека, что тот пошел в президенты.

Коля Ким – участник шоу «Лига Смеха» на 1+1, тяжелый случай в мире стендапа, часто выступает первым, потому что, если сцена выдержит его, значит, и все остальные в безопасности.

Организатор и ведущий шоу – Леонид Школьник, автор и телевизионный продюсер развлекательных программ.

Приходите на Большой стендап в Бат-Яме в любом настроении, а уходите в отличном! Будет очень-очень смешно!

3 августа 2023, четверг, 19:30,

«Гейхал а-тарбут» Бат Яма по адресу: ул. Офир 3

Билеты здесь: https://bit.ly/3XXf5Vy

Фотографии предоставлены организатором шоу – Леонидом Школьником.

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting