«Студия Офра» в галерее «Цимбалиста»

Верхнее фото: גלריה צימבליסטה – קרדיט צילום אורי שדה. Галерея “Цимбалиста”. Фото -© Ури Саде.

Не люблю заранее сообщать о выставках в тех или иных галереях: столько у всех дел, столько новостей и такой поток информации, что забывается всё. Но тут, другое дело, поскольку в Тель-Авиве открывается новая галерея. Именно так: второй год войны, но музыкант дирижер, композитор и перкуссионист Хен Цимбалиста 28 ноября открывает новую галерею «Цимбалиста» – памяти своей матери Офра Цимбалиста (1939 – 2014), известнейшей израильской скульпторши.

Первые три выставки в этой галерее, в течение первого года работы, будут посвящены творчеству самой Офры Цимбалиста. Затем там начнут проводиться выставки и других художников. Галерея расположена в южном Тель-Авиве, на улице Шиват Цион, 36, между кварталами Шапира и Неве-Шаанан.

Галерея «Цимбалиста» станет, по замыслу Хена Цимбалисты, новым центром современного искусства, домом искусства и музыки памяти Офры Цимбалисты. Это будет не просто галерея, а центр для художников и артистов, где, помимо выставок, будут проходит спектакли и различные мероприятия; где будут встречаться художники, музыканты, писатели и любители искусства. Будут встречаться искусство и общество. Общество, в котором искусство существует и на которое направлено.

Галерея расположена на юге Тель-Авива – так что в ней, наряду с израильской, будет звучат и эритрейская, суданская и другая музыка. И еще: помимо выставочных помещений в галерее есть открытый сад скульптур и видеозал.

В первый год своей деятельности галерея «Цимбалиста» представит три выставки из наследия художницы Офры Цимбалиста. Каждая выставка раскрывает различные аспекты творчества Офры и ее методы работы.

Первая выставка «Студия Офра», как уже понятно, откроется 28 ноября и на ней будут представлены работы, подчеркивающие динамику творчества Офры Цимбалисты, различные техники и методы ее работы и разнообразные материалы, иллюстрирующие творческий путь художницы на протяжении многих лет.

Вторая выставка предложит другой, современный взгляд на работы Офры Цимбалиста.

Третья выставка впервые осветит сотрудничество Офры Цимбалисты с двумя интереснейшими фигурами в израильской поэзии: поэтессой Йоной Волах и поэтессой Аги Машоль.

Планируется, что через год работы в галерея «Цимбалиста» начнут организовываться выставки израильских и зарубежных художников и галерея станет площадкой для показа специальных проектов и коллаборацией художников, звукорежиссеров, видеохудожников и музыкантов.

Офра Цимбалиста (1939 – 2014) родилась в Израиле. В 1970-е годы закончила школу искусств «Калишер» в Тель-Авиве, изучала искусство гравюры и литографии в различных студиях Тель-Авива. Ее скульптуры можно видеть во многих общественных пространствах в Израиле и за рубежом, в том числе – на балконе гостиницы на бульваре Ротшильд в Тель-Авиве, в Саду сказок в Холоне, в университете Бен-Гуриона в Негеве, в Кирьят-Оно, в Лондоне, в Турции, в Нью-Йорке, Чикаго и других городах. Офра Цимбалиста также неоднократно выставляла свои работы на выставках, проходивших в музее «Башня Давида» в Иерусалиме, в Доме художника, в совместных выставках с поэтессами Йоной Волах и Аги Машоль, а также на международных выставках в Шотландии, Германии и Венгрии.

В творческом наследии Цимбалиста, кроме скульптур, – литографии, рисунки, а также 12-минутный фильм «Свадьба» – танец жизни и смерти восковых фигур, сопровождаемый музыкой сына Офры, известного перкуссиониста и композитора Хена Цимбалисты. Среди полученных ею наград – премия «Золотая палета» (Франция, 1981), премия Министерства образования и культуры Израиля (1990) и другие.

Выставка «Студия Офра»

Открытие: четверг, 28 ноября, 19:00

Дата закрытия: 15.02.25

Часы работы:

Понедельник – четверг с 11:00 до 17:00

Пятница – суббота с 10:00 до 13:00

Вход бесплатный

Галерея «Цимбалиста» улица Шиват Цион 36, Тель-Авив

Художественное сопровождение: Хадас Маор