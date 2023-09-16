Верхнее фото: אנסמבל מפעל המוסיקה- שלי באהרון. Ансамбль «Музыкальная фабрика». Фото – © Шели Бахарун

ФЕСТИВАЛЬ «ЗВУКИ ОСЕНИ» в дни праздника Суккот в Абу-Гош. Ассоциация «Музыкальная фабрика» (художественный руководитель Хен Цимбалиста) представляет очередной фестиваль «Звуки осени» в дни праздник Суккот с 1 по 3 октября 2023 года.

Церковь Нотр Дам, Аб-Гош.

Три дня яркого мультикультурной праздника израильской музыки в Абу Гоше.

В программе

– Ансамбль «Музыкальная фабрика»

– Gypsy Balkans – Эмиль Айбиндер

– Сюита Сергея Прокофьева «Петя, Волк и Ярон» при участии рассказчика Ярона Лондона

– «Сближение» – Авиталь Нусимович

– «Париж-Бейрут» – Нур Дарвиш,

– «Cinema Paradiso» – Гай Фигер,

– «Жемчужины оперных арий» – Игорь Фрог

Основатель и музыкальный руководитель фестиваля «Звуки осень в Абу-Гоше» – дирижер и перкуссионист Хен Цимбалиста.

1-3 октября, в дни праздника Суккот, церковь Нотр-Дам, Абу-Гош.

Концерты пройдут под открытым небом, на территории церковного комплекса Нотр-Дам. Вся информация о билетах на сайте – https://did.li/BZeZH

Фестиваль «Звуки осени в Абу-Гуше» на Суккот второй год подряд проводит известная израильская ассоциация – коллектив «Музыкальная фабрика Хена Цимбалисты». В этом году фестиваль пройдет с 1 по 3 октября. В программе фестиваля – 8 концертов под открытым небом, на территории церковного комплекса Нотр-Дам, откуда открывается изумительный вид на Иерусалимские горы. Различные шоу фестиваля сочетают в себе западную классическую музыку, арабскую классическую музыку, вокал, джаз и многое другое – с участием ведущих музыкантов, в атмосфере свободы и мультикультурализма.

Основатель и музыкальный руководитель фестиваля – известнейший израильский музыкант, дирижер и перкуссионист Хен Цимбалиста.

Фестиваль откроет один из популярнейших и старейших журналистов и телеведущих – Ярон Лондон, который на этот раз выступит в качестве рассказчика в знаменитом произведении Сергея Прокофьева «Петя и волк». Сразу после этого мы встретимся с певицей-сопрано Нур Дарвиш и исполнителем на уде Ахмедом Даруши – на концерте «Париж-Бейрут», в котором прозвучат произведения Моцарта, Альтермана, а также из репертуара легендарной ливанской певицы Файруз.

На фестивале прозвучат произведения, написанные специально для ассоциация «Музыкальная фабрика» – это премьера произведения Амита Вайнера для четырех скрипок, «Ветер с Востока» Моше Зормана, «Сближение» Хибы Садран. В программе фестиваля также – концерт для ударных и струнных инструментов из произведений Баха, Вивальди, Пьяццоллы, Евгения Левитаса и других.

Вечерами, по уже сложившейся фестивальной традиции – зажигательные джем-сейшны с участием лучших музыкантов фестиваля – вход бесплатный.

В рамках фестиваля две музыкальные ассоциации – «Музыкальная фабрика» и «Кешет Аялон» – представят свои совместные проекты, отличительной особенностью которых стало сотрудничество арабских и еврейских музыкантов. В воскресенье, 1 октября, в 17:30 – концерт представителей молодого поколения музыкантов, играющих на смычковых инструментах, из Хайфы, Иерусалима и арабского поселка Аблин в Галилее.

Известный израильский дирижер и перкуссионист Хен Цимбалиста основал «Музыкальную фабрику» в 2016 году с образовательной и просветительской целями, для организации фестивалей, концертов, творческих мастерских и мастер-классов, а также для продвижения явления мультикультурности в израильской музыке. Ансамбль знакомит молодых талантливых музыкантов с уже известными исполнителями, представителей различных общин, выходцев из разных стран – все это для создания в нашей стране плодотворной и разнообразной музыкальной среды. Организация работает при поддержке фонда семьи Реканати и Министерства культуры Израиля.

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

1 октября, воскресенье, 18:30

«Петя и волк». Рассказчик: Ярон Лондон

«Музыкальная фабрика» рада представить приглашенного артиста – Ярона Лондона – в качестве участника единственного концерта музыкального шедевра Сергея Прокофьева «Петя и волк».

В программе концерта также сюита Эдварда Грига «Из времен Холберга». В концерте принимают участие известные израильские музыканты и талантливые студенты-участники «Музыкальной фабрики»

1 октября, воскресенье, 20:30

«Париж – Бейрут»

Специальная гостья фестиваля – Нир Дарвиш

Ахмед Дарауше – уд

Авиталь Нусимович – альт

В программе: «Хабанера» Бизе, «Моцарт – Файруз» – Симфония номер 40, Коби Лилиан – «Танец», Хиба Седран – «Приближение», Шахайн – Голубое Пламя, Файруз – «Лама Бада», Ум Культум – «Махвал», Альтерман-Виленский – «Анемоны».

Уникальный концерт, сочетающий в себе миры арабской классической и западной классической музыки. В рамках концерта будет исполнено произведение композитора Хивы Седран «Приближение», написанное специально для альтистки Авиталь Нусимович и вдохновленное легендарной ливанской певицей Файруз.

Аранжировки: Коби Лилиан

Концерт посвящен памяти госпожи Дины Реканати.



1 октября, воскресенье, 22:00

Джем-сейшн

Гонен Розенберг – ударные, Коби Лилиан – фортепиано, Ахмед Дарауше – уд, Гай Туваль – бас

Присоединяйтесь к музыкантам на вечер – джем-сейшн в конце интенсивного фестивального дня с участием ведущих артистов «Музыкальной фабрики».

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

2 октября, понедельник, 18:30.

Вивальди и «Дух огня»

Во второй день фестиваля состоится премьера произведения композитора Амита Вайнера «Четыре стихии». Работа создана специально для «Музыкальной фабрики».

Солисты: Гай Фигер, Гилад Шапира, Ницан Тамарлис, Майя Гилад

В программе концерта также произведение Моше Зормана «Ветер с востока» при участии Сафи Дахима (канон) и «Концерт для двух виолончелей соль минор» Антонио Вивальди. Исполнители: Кирилл Махновский и Тамар Дойч (солисты Израильского Филармонического Оркестра)

2 октября, понедельник,, 20:30.

«Синема Парадисо»

Мировая премьера – «Сюита №1 для виолончели с оркестром» композитора Евгения Левитаса. Солист Израильского филармонического оркестра Кирилл Михновский – виолончель.

В этом концерте скрипач Гай Фигер исполнит знаменитые музыкальные темы, написанные к фильмам, являющимся классикой мирового кинематографа: Эннио Морриконе – музыка к фильму «Синема Парадисо», Камиль Сен-Санс «Пляска смерти», Карлос Гардель – музыка к фильму «Запах женщины».

2 октября, понедельник, 22:00.

Джем-сейшн

В сопровождении Молодёжного оркестра Абу-Гоша, Сафи Дахим – канун, Гай Туваль – бас, Хен Цимбалиста – перкуссия, Игорь Фрог – скрипка.

Участники «Музыкальной фабрики» импровизируют в самых разных стилях в фестивальной атмосфере.

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

3 октября, вторник, 10:30.

Цимбалиста и друзья. Концерт для всей семьи

Музыка для ударных и струнных. Произведения И.С. Баха, Вивальди, Астора Пьяццоллы, Евгений Левитаса и Биньямина Юсупова.

Утренний концерт знакомит слушателей с миром ударных инструментов и ритма через классическую и народную музыки для перкуссии и струнных.

Концерт для всей семьи с рассказами-объяснениями Хена Цимбалиста.

3 октября, вторник, 18:30.

«Жемчужины оперной музыки»

Скрипач, солист Израильского Симфонического оркестра Ришон-ле-Циона Игорь Фрог, и отмеченный международными наградами пианист Александр Иванов исполнят отрывки из популярных опер в обработках для певца-баритона, виолончели, скрипки и фортепиано.

В программе: произведения Гершвина, Хачатуряна, Рахманинова и молодого итальянского композитора Амилькаре Понкьелли.

Исполнители: Михаил Дьяков – тенор, Игорь Фрог – скрипка, Костя Соколовский – виолончель, Александр Иванов – фортепиано.

3 октября, вторник, 20:00.

«Цыганская любовь»

Спустя почти десятилетие и множество совместных выступлений, аккордеонист Эмиль Айбиндер и Хен Цимбалиста возвращаются к единственному концерту редко исполняемой цыганской музыки – македонские и болгарские народные песни, греческая, румынская, турецкая музыка обещает удивительное переживание не только слушателям, но и самим исполнителям.

Эмиль Айбиндер – аккордеон, Павел Левин – скрипка, Авраам Шаев – пан-флейта, Матан Мизрахи – контрабас, Хен Цимбалиста – ксилофон и ударные.

Между концертами публика сможет купить прохладительные напитки, вино и легкие закуски в фестивальных киосках. Приезжающим на автомобилях предоставляется бесплатная стоянка.

Стоимость билета на концерт: 120 шекелей, на весь фестивальный день – 200 шекелей. Вход на джем-сэйшны свободный.

Жителям Абу-Гоша – скидка 50% при предъявлении удостоверения.

Вся информация о билетах на сайте – https://did.li/BZeZH

Ссылка на видео, сделанное во время фестиваля прошлого года: https://www.youtube.com/watch?v=O8OuQZo53Pc

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Музыкальная ассоциация Хена Цимбалиста на иврите называется «Мифъаль ха-музика Цимбалиста», что в дословном переводе означает «Фабрика музыки Цимбалисты». И так оно и есть. Дирижёр и перкуссионист Хен Цимбалиста успевает делать так много, что не перестаёшь удивляться.

Ассоциация Zimbalista Music Factory была основана в 2016 году дирижером, композитором и перкуссионист Хеном Цимбалиста, определившем цель ассоциации как проведение образовательных музыкальных мероприятий, фестивалей, концертов, семинаров и мастер-классов. «Музыкальная фабрика Цимбалиста» – уникальный проект, цель которого поддержать молодых талантливых музыкантов, помочь развить свое дарование, дав им возможность регулярно заниматься с ведущими израильскими педагогами и исполнителями; предоставить равные возможности не только уроженцам страны, но и жителям периферии, израильским арабам и новым иммигрантам. Проект охватывает различные жанры – классику, джаз, музыку мира и израильскую музыку. Молодые музыканты, избранные для участия в проекте, принадлежат ко всем слоям и секторам израильского общества. Ассоциация поддерживается Фондом семьи Реканати и Министерством культуры.

https://zimbalistamf.com/

Все фотографии предоставлены пресс—службой фестиваля