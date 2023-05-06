Музыкальный фестиваль в Эйн-Кареме – 25-27 мая – Шавуот 2023

Музыкальный фестиваль в Эйн-Кареме. Три дня музыки с участием зарубежных музыкантов в монастыре Святого Иоанна Крестителя в горах. Классическая музыка, хоры, джаз и пение монахов в дни праздника Шавуот. Музыкальный руководитель и дирижер: Хен Цимбалиста. 25-27 мая – Шавуот 2023. Концерты пройдут под открытым небом, во дворе церкви францисканского Монастыря Святого Иоанна Крестителя в горах, в Эйн-Кареме.



Музыкальная ассоциация Хена Цимбалиста на иврите называется «Мифъаль ха-музика Цимбалиста», что в дословном переводе означает «Фабрика музыки Цимбалисты». И так оно и есть. Дирижёр и перкуссионист Хен Цимбалиста успевает делать так много, что не перестаёшь удивляться. И одно из его начинаний – это музыкальный фестиваль в Эйн-Кареме, который пройдёт в этом году с 25 по 27 мая. Три дня классической музыки с участием ведущих музыкантов в атмосфере сосуществования и мультикультурализма.

Музыкальная составляющая фестиваля – классическая музыка с яркими вкраплениями музыки мира. Плюс вдохновение от окрестных пейзажей, оливковых рощ, каменистых троп и видов самого Эйн-Карем.

Ассоциация Music Factory под руководством Хена Цимбалисты с гордостью представляет третий музыкальный фестиваль в Эйн Кереме – три дня классической музыки (25-27 мая) с участием музыкантов ведущих оркестров Израиля. Со дня основания фестиваля его художественным руководителем является дирижер и перкуссионист Хен Цимбалиста, который отдает предпочтение классике с элементами джаза и музыки народов мира. Ассоциация «Музыкальная фабрика» – Music Factory – Хена Цимбалисты, детищем которой является фестиваль в Эйн-Кереме, является проводником идей мультикультурализма.

Ассоциация Zimbalista Music Factory проводит музыкальные и образовательные мероприятия, фестивали, концерты, семинары и мастер-классы. Этот фестиваль не является коммерческим, и все доходы направляются на деятельность ассоциации. Ассоциация знакомит известных музыкантов с талантливой молодежью, особое внимание придавая вопросам сосуществования и мультикультурализма.

Фестиваль откроется в четверг, 25 мая, концертом «Звоните дважды» – песни на стихи еврейских поэтов Натана Альтермана и Моше Виленского («Звоните дважды», «Все же что-то в ней есть», «Венесуэла») в уникальных аранжировках, созданных специально для фестиваля. Прозвучат также мировые шедевры классической музыки: Концерт для двух скрипок и Аллегро для клавесина и струнных инструментов Баха и «Приближение» Хебы Садрана в исполнении оркестра Music Factory.

В этот же вечер, в четверг, 25 мая пройдет уникальное шоу «Йехезкель Раз и Тай Рона в монастыре», ночной концерт с участием звукорежиссера Тай Роны и пианиста Йехезкеля Раза. Поскольку концерт будет проходить в молельне монастыря, количество зрительских мест ограничено. В представлении используются модульные синтезаторы, сэмплеры, а также аудиозаписи молитв.

В пятницу, утром 26 мая, фестиваль продолжит концерт для всей семьи «Семейное утро в саду» Хена Цимбалисты и ансамбля «Музыкальная фабрика». В программе: И. С. Бах – «Концерт ля минор», Петр Чайковский – «Щелкунчик», Файруз «Хавайтек» и «Go» Шломо Грониха – в исполнении преподавателей и студентов «Музыкальной фабрики». Солист и ведущий концерта – Хен Цимбалиста.

Позже в этот же день в удивительном волшебном пространстве Монастыря Иоанна Крестителя в горах состоится уникальный концерт «Песнь монахов» – церковные песнопения эпохи Средневековья и Ренессанса в исполнении ансамбля «Магнификат», предоставляющего слушателю редкую возможность заглянуть в мир францисканских монахов через вокальную церковную музыку Средневековья и эпохи Возрождения. (Количество мест ограничено)

Ансамбль «Магнификат». Сопрано – Джулиана Матини. Альт – Анджели Вильялуз. Тенор – Альберто Перри. Бас – Фахим Хори. Таня Бельцер – скрипка. Саша Иванов – фортепиано

После этого слушателей приглашает «Джаз на закате» – шоу для широкой публики в монастырском саду. Во дворе церкви можно будет угоститься бокалом вина и легкими закусками

Второй вечер фестиваля завершится пением хоров «Adiamos». В представлении участвуют 70 музыкантов, среди которых хор «Моран», хор «Альфредиус, оркестр «Музыкальной фабрики» и группа перкуссионистов, которые исполнят каноническое произведение Карла Дженкинса «Адиамос», «Хольбергскую сюиту» Грига и «Аллилуйю» Леонарда Коэна. Дирижер – Хен Цимбалиста.

Утро субботы 27 мая откроется концертом классических шедевров Шуберта, Дворжака, Чайковского в исполнении камерного ансамбля преподавателей «Музыкальной фабрики».

Фестиваль завершится еще одним концертом – «Пение монахов в саду», в исполнении ансамбля «Магнификат», на этот раз – волшебное, наполненное утренним настроением представление, в котором вы снова заглянете в мир францисканских монахов с помощью церковной музыки Средневековья и эпохи Возрождения.

Сопрано – Джулиана Матини. Альт – Анджели Вильялуз. Тенор – Альберто Перри. Бас – Пахим Хори. Виолончель – Тамар Дойч

На протяжении всего фестиваля для посетителей будет открыт бар, где можно будет купить бокал вина, легкое угощение и освежающие напитки.

Достопримечательности Эйн-Керема и возможности проживания и экскурсий – амута «Легенды Эйн-Керема». Подробности на сайте https://www.ekl.co.il/ или по телефону 02-6418682

В течение всех трёх дней фестиваля для посетителей будут открыты старинный дом в Эйн-Кереме и бутик «Шошанат Эйн Керем», который предлагает более ста видов ликеров, варений и джемов. Посещение старинного дома, типичного для Эйн-Керема, с его увлекательным археологическим прошлым, с канонической архитектурой и захватывающим видом с крыши – сделает впечатление от поездки в это прекрасное место незабываемым, разумеется, в дополнение к музыкальным впечатлениям. Плата символическая. Узнать часы работы можно по телефону 050-2452800.

Цена билета на концерты фестиваля от 85 до 140 шек.

Билеты по предварительному заказу на сайте https://bit.ly/3MbNPPb или по телефону *6226

Скидка 50% для жителей Эйн-Керема при предъявлении удостоверения жителя Эйн-Карем

Страница мероприятия https://www.facebook.com/events/171891042474073

Страница Zimbalista Music Factory https://www.facebook.com/Zmusicfactory

Фестиваль проводится при участии Ассоциации Custodia di Terra Santa in Gerusalemme и Института музыки L’Istituto di Musica Magnificat.

Полная программа фестиваля

Четверг 25.5

20:30 – «Звонить дважды»

Песни на стихи еврейских поэтов Натана Альтермана и Моше Виленского в уникальной аранжировке, специально для фестиваля созданной музыкантами оркестра Музыкальной Фабрики. Шедевры мировой классической музыки – Бах, Вивальди, Юсупов.

«Все же что-то в ней есть» «Венесуэла» – вокал: Ципи Заренкин, фортепиано и аранжировки: Идан Сухобольский.

21:30 – «Звуки в монастыре»

Ночной концерт со звукорежиссером Тай Рона. Фортепиано – Йехезкель Раз.

Пятница 26.5

10:00 – «Семейное утро в саду».

Хен Цимбалиста Чен и его «Музыкальная фабрика» с праздничным утренним концертом для всей семьи. «Щелкунчик» Чайковского. Произведения Баха/ Чайковского/ Грониха/ Юсупова в исполнении преподавателей и студентов оркестра.

Хен Цимбалиста – солист и художественный руководитель.

18:00 – «Пение монахов в церкви».

В удивительном таинственном пространстве монастыря Св.Иоанна Крестителя в горах в исполнении ансамбля «Мангификат» прозвучит церковная музыка Средневековья и эпохи Возрождения. Это уникальное шоу позволит зрителю заглянуть, хоть и ненадолго, в мир монахов-францисканцев. (Количество мест ограничено)

20:30 – Хоровое пение – «Адиамус».

Представление культового произведения Дженкинса «Адиамос» с участием нескольких участников. Оркестр Музыкальной Фабрики, Накшаны, Хор Моран и Хор Альфирдаус, в разовом шоу, в котором примут участие 70 музыкантов в центральном дворе монастыря

В программе «Adiamos» Карла Дженкинса, «Holberg Suite» Эдварда Грига.

21:30 – «Саварино Джаз»

Музыка и вино во дворе Саварино в монастыре Св.Иоанна Крестителя в горах (вход свободный!). Присоединяйтесь к нам c бокалом вина на джем-сейшн с лучшими артистами фестиваля

Суббота 27.5

10:00 – Камерная классика – шедевры Шуберта, Двожака, Чайковского, а также Левитиса и Грониха в исполнении камерного ансамбля преподавателей «Музыкальной фабрики».

11:00 «Пение монахов в саду».

Волшебное утреннее шоу, где вы сможете заглянуть в мир францисканских монахов благодаря уникальному исполнению церковной музыки Средневековья и эпохи Возрождения участниками ансамбля Magnificat (количество мест ограничено)

Исполнитель-перкуссионист Хен Цимбалиста – «король ритма и маримбы», дирижер и музыкальный руководитель многих музыкальных концертных серий в Израиле, также дирижирует и играет с ведущими оркестрами во всем мире.

Хен Цимбалиста – выпускник Тель-Авивской музыкальной академии. Его первым педагогом был Алон Бор, затем он продолжил занятия у Мориса Ланга в высшей музыкальной школе в Бруклине, у Беннета Лайлофа в Королевской академии в Копенгагене и далее изучал дирижирование у Евгения Цирлина в Академии музыки и танца в Иерусалиме.

Хен Цимбалиста играет на сорока ударных инструментах, подчеркивая, что самый им любимый– африканская маримба.

А его «говорящая» музыкальная фамилия – польского происхождения, как и его семья. Среди его предков были люди, игравшие на цимбалах – традиционном инструменте клезмеров. Из этой же семьи вышел Ефрем Цимбалист – американский скрипач и композитор, в середине прошлого века возглавлявший Curtis Institute of Music в Филадельфии – одну из самых престижных консерваторий мира.

Отец Хена Цимбалиста приехал в Палестину незадолго до начала Второй мировой войны, владел в Израиле заводом металлических изделий, а его мать была очень известным скульптором – ее творения стоят в Лондоне, Будапеште, Венеции и, разумеется, в Израиле. Большим успехом пользуются музыкальные серии, которые он проводит для молодежной аудитории, в рамках которых он выступает вместе с популярными музыкантами и танцевальными труппами. Цимбалиста выступает с оркестрами в Китае, США, Канаде, Бразилии, Германии, Голландии, Португалии и Италии. Он награжден многими премиями – премия Радио, премия Франсуа Шапира, премия «Цилиндр». Среди композиторов, которые пишут для него: Ноам Шериф, Менахем Визенберг, Шломо Гроних, Биньямин Юсупов и другие. Он выступает на Фестивале Израиля, биеннале современной музыки, на фестивале в Кфар-Блюм, фестивале Шлезвиг Гольдштейн и других. Цимбалиста до нынешнего релиза выпустил шесть альбомов: «Dessert Beat»; «Percussion»; «Marimba Spiritual»; «Music for Marimba & Piano», «Levitation» и «Zimbalista Bach Percussion».

Ноам Бен-Зеев, критик газеты «Гаарец» писал в июне 2014: «Если кто и заслуживает эпитетов единственный и неповторимый, так это Цимбалиста. У него есть все качества, о которых подлинный музыкант может только мечтать: безупречная техника, обширные знания, невероятная музыкальность – и безграничное обаяние».

В течение 2016 года он руководил кафедрой перкуссии и оркестровки в Университете Делавэра в США. Хен Цимбалиста возглавляет как художественный руководитель различные музыкальные фестивали – от фестивалей классической музыки до джазовой и музыки мира, руководит созданный им музыкальной ассоциацией. Еще в 16-летнем возрасте Хен Цимбалиста получил напутствие как исполнитель на маримбе и перкуссии от самого маэстро Зубина Меты и с тех пор выступает в качестве солиста практически со всеми оркестрами страны, и в том числе с Израильским Филармоническим оркестром.

Сайт Хена Цимаблиста – http://zimbalista.com

Музыкальный институт Magnificat Кустодии Святой Земли в Иерусалиме L’Istituto di Musica Magnificat della Custodia di Terra Santa in Gerusalemme – это центр передового опыта в области преподавания и исполнения музыки.

Magnificat – это музыкальная школа, основанная в 1995 году по решению Главы Францисканской Кустодии Святой Земли. Институт Magnificat связан с Музыкальной консерваторией им. А. Педролло в Виченце в Италии соглашением о сотрудничестве, в соответствии с которым Институт принял программы консерватории для всех базовых уровней обучения. В 2010 году Консерватория решила создать филиал за границей в Институте Magnificat и в сотрудничестве с ним, чтобы предложить учащимся в Иерусалиме академический курс по таким дисциплинам как фортепиано, орган, литургическая музыка, вокал. Академические курсы были открыты осенью 2015 года.

В настоящее время в школе обучаются около 200 студентов и 28 учителей разного происхождения, христиане, мусульмане и евреи.

Все материалы и фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля