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Классика в «Агаме». Новая серия концертов классической музыки для детей в Музее Яакова Агама в Ришон ле-Ционе

Художественный руководитель серии и дирижер: Хен Цимбалиста. При участии музыкантов Симфонического Оркестра Ришон ле-Циона, Ярона Лондона, Цахи Патиша, ансамбля «Шекатак», танцоров фламенко, школы дизайна «Шенкар» и других.

Октябрь 2023 – март 2024 в художественном Музее Яакова Агама, Ришон ле-Цион.

Ассоциация «Музыкальная фабрика», известный израильский дирижер и перкуссионист Хен Цимбалиста и музыканты Симфонического Оркестра Ришон ле-Циона представляют новую серию концертов классической музыки для детей от 5 до 12 лет в Музее Яакова Агама в Ришон ле-Ционе.

Эта серия включает войдут четыре зрелищных шоу, в которых музыка сочетается с танцем, видеоартом, показом мод от тель-авивской школы моды и дизайна «Шенкар» и другими видами искусства. Название серии на иврите – «Цлилим бе-Агам» – остроумно обыгрывает фамилию знаменитого израильского художника Яакова Агама, которая в переводе на русский означает «озеро» – «Звуки озера», поскольку именно в музее его имени и будет проходить серия концертов для детей и юношества.

В стоимость билета на концерт входит также посещение постоянной музейной экспозиции и выставок.

Итак, что же ждет слушателей?

Знаменитая сюита «Петя и волк» Сергея Прокофьева с участием рассказчика – одного из старейших израильских журналистов, телеведущего Ярона Лондона.

«Кармен» Бизе и «Болеро» Равеля в сопровождении дефиле от известной Тель-Авивской школы дизайна «Шенкар».

«Аладдин и его волшебная лампа» – премьера сочинения Амира Вайнера «Дух и пламя».

Серия завершится праздничным концертом «Бетховен Брейкданс», приуроченным к празднику Пурим. Солисты оркестра Ришон ле-Циона под руководством Хена Цимбалисты, а также Цахи Патиш со своим танцевальным ансамблем «Шекатак» дадут захватывающее шоу, сочетающее видеоарт и танец под музыку Бетховена, Баха и Андерсона.

23 ноября начнется также серия концертов для взрослых под названием «Музыка в Музее Якова Агама»: истории Кармен и «Болеро» Равеля в сопровождении показа мод, мелодии из знаменитых фильмов «Cinema Paradiso» и «Запах женщины» и премьера сочинения композитора Амита Виннера «Дух и пламя».

Серию завершит концерт «История тысячи и одной ночи» с участием популярного радиоведущего, автора песен и актера Дори Бен Зеева.

Все концерты пройдут в помещении Музея Агама в Ришон-ле-Ционе.

Стоимость билета на концерт из серии для детей и молодежи: 75 шекелей. Стоимость абонемента на все четыре концерта: 250 шек.

Билеты и дополнительная информация: www.eventer.co.il/44h67

Концерт для всей семьи — Петя и волк (newsru.co.il)

*Посещение музея включено в стоимость билета.*Для детей старше 5 лет

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА КОНЦЕРТОВ:

«Музыка в Музее Якова Агама» – серия концертов для всей семьи. Дирижер и художественный руководитель серии – Хен Цимбалиста

«Петя, Волк и Ярон»

12.10.23, четверг в 18:00

Музыкальный шедевр «Петя и волк» С. Прокофьева

Рассказчик – журналист, телеведущий и актер Ярон Лондон.

Исполняют солисты Симфонического Оркестра Ришон ле-Циона, дирижер Хен Цимбалиста.

Музыка Сергея Прокофьева, Антонио Вивальди, Евгения Левитаса

«Истории Кармен и Болеро»

23.11.23, понедельник в 18:00

Шедевры классической музыки в исполнении солистов симфонического оркестра Ришон ле-Циона под управлением Хена Цимбалисты. Сопровождается показом мод студентов факультета дизайна одежды тель-авивской школы «Шенкар».

Музыка Жоржа Бизе и Мориса Равеля

«Аладдин и его волшебная лампа»

18.1.24, четверг в 18:00

Музыка из фильмов Уолта Диснея в исполнении Симфонического Оркестра Ришон ле-Циона при участии сестер Ширы и Канон Бернасси. Ведущий Дори Бен-Зеев.

Премьера сочинения Амита Виннера «Дух и пламя», Леонард Бернстайн «Мамбо».

«Бетховен Брейкданс – Пурим!»

25.3.24, понедельник в 12:00

Вместе с оркестром Ришон ле-Циона в концерте примут участие Цахи Патиш и участники его музыкально-танцевального ансамбля «Шекатак», зрителей ждет яркое шоу, полное прекрасной музыки, танца и видеоарта. Прозвучат произведения Бетховена, Баха, Андерсона.

Билеты и дополнительная информация: www.eventer.co.il/44h67

*Посещение музея включено в стоимость билета

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Музыкальная ассоциация Хена Цимбалиста на иврите называется «Мифъаль ха-музика Цимбалиста», что в дословном переводе означает «Фабрика музыки Цимбалисты». И так оно и есть. Дирижёр и перкуссионист Хен Цимбалиста успевает делать так много, что не перестаёшь удивляться.

Ассоциация Zimbalista Music Factory была основана в 2016 году дирижером, композитором и перкуссионист Хеном Цимбалиста, определившем цель ассоциации как проведение образовательных музыкальных мероприятий, фестивалей, концертов, семинаров и мастер-классов. «Музыкальная фабрика Цимбалиста» – уникальный проект, цель которого поддержать молодых талантливых музыкантов, помочь развить свое дарование, дав им возможность регулярно заниматься с ведущими израильскими педагогами и исполнителями; предоставить равные возможности не только уроженцам страны, но и жителям периферии, израильским арабам и новым иммигрантам. Проект охватывает различные жанры – классику, джаз, музыку мира и израильскую музыку. Молодые музыканты, избранные для участия в проекте, принадлежат ко всем слоям и секторам израильского общества. Ассоциация поддерживается Фондом семьи Реканати и Министерством культуры. Сайт – https://zimbalistamf.com/

Музея Яакова Агама в Ришон ле-Ционе – один из немногих в мире, полностью посвященных кинетическому искусству, в котором, по словам Агама, 4 измерения – время, движение, изменения и неожиданность.

Здание музея, спроектированное архитектором Давидом Нофаром, расположено в западной части Ришон ле-Циона, на улице Мейшар, на территории комплекса Кирьят ха-Леом. Оно представляет из себя просторное залитое светом здание, площадью 3200 квадратных метров и окруженное садом скульптур. Строительство музея обошлось в 40 миллионов шекелей.

Коллекция обращается к зрителям самых разных возрастов – десятки разнообразных работ Яакова Агама за шесть с лишним десятилетий его творчества, собраны в постоянную экспозицию и периодически меняющиеся выставок. Здесь представлены и картины, и объекты, видео- аудио-арт, а также интерактивные дигитальные работы, иллюстрирующие различные аспекты мировоззрения художника, демонстрирующие его парадоксальное восприятие реальности.

Среди экспонатов особенно выделяется великолепное произведение «Амудей Клила», названное в честь покойной жены художника. Работа, любезно предоставленная музею семьей Кадар и фондом «Наоми», включает в себя 29 монументальных колонн – 20 на входе и 9 внутри здания, которые вместе создают визуальную симфонию из более чем 3000 элементов, цель которых – размыть барьеры и границы между внешним и внутренним. Центральная рампа здания была спроектирована специально для установленной на ней работы «PanorAgam», которая первоначально открывала персональную выставку Яакова Агама в Музее Гуггенхайма в 1981 году. Знаменитая скульптура художника «Три на три», подарок семьи Кадар, прежде на протяжении многих лет находилась в Линкольн-центре в Манхэттене. Рядом с ними – великолепная работа «Лестница Иакова», вдохновленная библейской историей, которая оценивается в миллионы долларов. Почти десятиметровой высоты, благодаря оптической иллюзии, она кажется бесконечной. На верхнем этаже музея представлена ​​миниатюрная модель легендарного фонтана «Огонь и вода», находящегося на только что отреставрированной площади Дизенгоф в Тель-Авиве.

Яаков Агам, отец кинетического направления в современном искусстве, один из самых известных художников 20-го века, родился 11 мая 1928 года в Ришон ле-Ционе, тогда еще небольшом поселении. Будучи сыном выходца из России, раввина-каббалиста Йегошуи Гибштейна. Агам в детстве учился в хедере – сам художник говорит, что на его работы оказали очень большое влияние мистические тенденции в иудаизме. Он изучал живопись сначала в школе искусств Бецалель в Иерусалиме, затем в Цюрихе у художника-экспрессиониста Йоханнеса Иттена в Kunstgewerbe Schule, а позже – в Париже.

С 1950-х годов по настоящее время Яаков Агам представил сотни выставок по всему миру, его работы находятся в крупнейших музейных собраниях, их покупают для престижных частных коллекций. Кроме того, работы Яакова Агама украшают такие известные здания, как Елисейский дворец, Центр Помпиду, Белый Дом, а также улицы и площади Нью-Йорка, Майами, Чикаго, Токио, Парижа, Санкт-Петербурга и Буэнос-Айреса.

В 1996 году Агам был удостоен медали ЮНЕСКО. В 2014 года работа Агама «Вера — визуальная молитва» была подарена компанией Эль-Аль римскому папе Франциску.

В Израиле творчество художника в первую очередь отождествляется с фонтаном «Огонь и вода» на площади Дизенгоф в Тель-Авиве, а также с фасадом отеля «Дан» на набережной Тель-Авива и внешним дизайном башен «Неэман» в северном Тель-Авиве. Его работы регулярно экспонируются в Музее Израиля, Тель-Авивском музее искусств, резиденции президента Израиля, Медицинском центре Шиба – Тель ха-Шомер, в больнице Бейлинсон и многих других общественных местах и зданиях.

Музей Яакова Агама – улица Мишар, 1, Ришон ле-Цион

Часы работы: понедельник, вторник, среда, пятница и суббота – 10:00-15:00 | четверг – 10:00-20:00

Сайт музея – yama.co.il



Фотографии предоставлены пресс-службой ассоциации «Музыкальная фабрика»