«Светочувствительный текст» Анатолия Шелеста.

Автор текста и фото работ художника – © Елена Шипицына (Елена Шип)

Есть выставки, побывав на которых, продолжаешь мысленно по ним бродить. Есть художники, диалог с которыми, продолжаешь даже расставшись. Анатолий Шелест как раз из таких.

В середине апреля в иерусалимской галерее «Скицца» открылась его персональная выставка «Текст». И совпавшая с сакральными для любого израильтянина днями Исхода, Памяти и Скорби, она совпала с ними не только календарно, но и интонационно.

Это лаконичная, порой до аскетичности, серия черно-белых монотипий, импульсивно выполненных на страницах типографского брака гранок главы Талмуда «Шаббат», побуждает зрителя не только вглядываться, но и вчитываться. В ритме черно-белого мерцания угадываемых силуэтов фигур и ландшафтов, проглядывающих сквозь них слов и букв, чувствуется пульс прикосновения руки художника и его творческой мысли.

Талмуд в своей сути – толкование дошедших до нас текстов Устной Торы.

Текст по своей сути – это всегда собирание смысла из разрозненных символов и знаков.

Художник, взаимодействуя со страницей Талмуда, извлекает смыслы из черно-белой фактуры листа, как археолог, расчищает место своих находок. Страницы выстраиваются в длинный «свиток», ассоциативно уподобляясь аритмичной кардиограмме взволнованного сердца.

Так и есть: серия «Текст» создана Анатолием Шелестом, иерусалимцем и киевлянином, после начала войны в Украине в феврале 2022 года.

Выполненная почти спонтанно, как говорит сам художник, в состоянии внутреннего диалога с мудростью текстов и с драматизмом событий, она пробуждает в зрителе волны ассоциаций личной памяти.Ч еловек вообще ведом по жизни памятью. Об этом остроумно заметил в своем эссе «Меньше единицы» Иосиф Бродский, определив память как «замену хвоста»: «Она управляет всеми нашими движениями, включая миграцию».

Так общается с исторической памятью и Анатолий Шелест, как будто припоминая события еврейской истории как лично пережитое. И, ведя с собой этот несмолкаемый диалог, он готов перенести на бумагу мельчайшие флуктуации своего сознания. Художник тонко балансирует на грани абстракции и фигуративноти. А возникающий при этом в его графике оптический эффект вибрации изображения – результат многослойности оттисков монотипии.

Монотипия – техника тактильная, не терпящая нерешительных прикосновений и исправлений. Предугадывание итога взаимодействия руки художника с материалом почти невозможно, только интуитивно. Тем ценнее результат этого почти сталкерского хождения в неведомое, когда изображение словно самовозникает из пульсации прикосновения руки автора, ритма текста и красочной текстуры оттиска. Текст «дорисовывает» силуэт, а изображение проявляет смыслы текста, как постепенно проявляется фотонегатив в чёткое позитивное изображение, наполняя кадр образами реальности. Следуя этой метафоре, можно сказать, что художественное сознание обладает особой «светочувствительностью», преобразуя на наших глазах «негатив реальности» в «позитив творчества».

Взаимодействуя с таким произведением, мы как зрители невольно вовлекаемся в процесс сотворчества, становясь соавторами такого метафорического палимпсеста. Художник при этом позволяет нам «читать» язык его произведений разными способами, самоустраняясь от декларативных высказываний, позволяя каждому смотрящему видеть смыслы, которых автор без нас не мог знать заранее. Успейте включиться в этот удивительный и непредсказуемый по впечатлениям процесс диалога с художником – выставка, проработав месяц, неожиданно продлена до конца мая!

